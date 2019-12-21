"Ведьмак". Фэнтези о мечах и колдовстве: зрители в восторге, критики ворчат

Вчера, 20 декабря, на стрим-сервисе Netflix стартовал показ самого ожидаемого фэнтезийнго сериала года "Ведьмак".



Оценка сериала на сайте IMDb на основе голосования почти 17 тысяч зрителей - 9,2 балла (из 10-ти возможных).

Рейтинг на Rotten Tomatoes: одобрение 90% зрителей и скромные 58% у критиков.

В профессиональных рецензиях сериал сравнивают с "Игрой престолов" и с существующими играми по "Ведьмаку" с точки зрения графики.

Критики посмеиваются над массивным париком Геральта и чересчур, по их мнению, броскими контактными линзами главных героев.

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"Новое средневековое фэнтези о мечах и колдовстве заставит людей вспомнить "Игру престолов". Армии, собирающиеся на юге, чтобы атаковать север царства. Драконам грозит исчезновение. Волшебное дерево. Эротическая нагота. Восточноевропейские локации. Томительное замедление действия вокруг главных героев, чтобы задержать предсказанную встречу".

Характеризуя персонажей, критик пишет, что женщины благородны, но безжалостны, когда это необходимо; а Ведьмак – молчаливый и мягкий великан, который страдает из-за боли, которую он причиняет.

В NYT отмечают легкое чувство юмора в сериале, особенно по сравнению в "Игрой престолов", где "шутки приземлялись с силой кружек, брошенных на дубовые доски".

По мнению рецензента, в "Ведьмаке" отлично проработаны все уровни жанра фэнтези, это очень хорошая адаптация и его будет приятно смотреть, "даже если ваши CGI-драконы будут хихикать".

Entertainment Weekly: Ужасно скучное фэнтази

"Волосы Геральта - определенно самая яркая вещь в первом эпизоде ​​"Ведьмака", который происходит в мрачном, грязном, прокопченом городе Блавикен", – пишут критики EW, оставившие одну из самых язвительных рецензий на сериал.

Они насчитали в первом эпизоде семь бесполезно обнаженных женщин и жалеют актера Генр Кавилла, который оказался "похороненным под плохим париком и еще худшими цветными контактными линзами".

Критики высмеивают нарочитую, по их мнению, замедленность действия, беседы главного героя с лошадью и "дикие крайности жанра", например: ночью секс Геральта с княжной-мутантом, а днем смертельная схватка между ними.

Рецензенты безжалостны: "Это первое телешоу из когда-либо виденных мной, которое стало бы лучше, если бы прерывалось рекламой... Оценка: F".

Variety: Не хватает тональной согласованности

"Ведьмак" может похвастаться дорогими визуальными эффектами и экспансивной внешностью героев, по крайней мере, в первые пять часов. Однако ему не хватает тональной согласованности".

В Variety отмечают драматическую чувствительность сериала, которая одновременно интенсивна и снисходительна, легкомысленна и немного саркастична.

Критик сетует, что с одной стороны в "Ведьмаке" персонажи недостаточно проработаны для того, чтобы сериал напоминал большое ансамблевое шоу наподобие "Игры престолов". С другой стороны, и единого "центра тяжести" тоже нет: по мнению рецензента, Геральт не дотягивает до уровня Хана Соло, чтобы полностью удерживать внимание зрителей.

"Вселенная "Ведьмака" иногда кажется слишком широкой (в ее сопротивлении одному герою), а иногда немного узкой. В отличие от "Престолов", сериал как бы сопротивляется аллегорическим или метафорическим прочтениям... Это говорит о том, что привлекательность "Ведьмака" распространится только на тех, кто уже находится под его влиянием – по книгам или играм".

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"Ведьмак", как жизнь на заре мироздания, использует насилие и разные виды энергии для защиты".

По мнению критика, над Генри Кавиллом не довлеет образ Супермена, которого он играл много лет, наоборот – актер быстро растворяется в Геральте, передавая его странно внушающую доверие отчужденность, печальную иронию и одиночество.

Линии трех главных героев, Геральта, Йеннифер и Цири, мгновенно и легкомысленно сливаются ближе к концу сезона, но происходящее до этого, иногда кажется растянутым учебником для начинающих.

В отличие от нерешительности в реализации сюжета, "Ведьмак" достигает высот в графическом изображении насилия. Энергичные батальные сцены шоу создают впечатление, что в "Игре престолов" герои двигались как в замедленной съемке. Особенно хороши эпизоды ближнего боя – они есть уже в первом эпизоде сериала.

При этом, отмечает критик, поединки не выглядят самоцелью – с их помощью раскрываются тонкости сюжета и мотивации главного героя.

Справка. Сериал "Ведьмак" создан на основе популярной во всем мире польской фэнтези-саги: двух сборников рассказов и шести романов Анджея Сапковского про похождения наемника Геральта - профессионального охотника на чудовищ, угрожающих людям.

Netflix продлил "Ведьмака" на второй сезон еще до того, как состоялся премьера первого.