Выходные в Киеве. Чудо-птицы Приймаченко, уикенд наливок и зона сумерек

На ближайшие субботу и воскресенье в Киеве запланировано много развлечений, LIGA.net отобрала самые интересные из них



Чудо-птицы Марии Примаченко



На выставке украинской художницы-примитивистки Марии Примаченко можно посмотреть подборку работ с ее удивительными птицами. Они стали частью уникального красочного мира художницы, запечатленного на ее картинах.

Каждая птица на выставке - это что-то таинственное. Они смотрят с картин человеческими глазами с пушистыми ресницами. Работы подписаны собственными комментариями художницы – интересными авторскими надписями-поговорками.

Когда: до 23 февраля

Где: Дом-музей Тараса Шевченко; Киев, переулок Тараса Шевченко, 8а

Цена: 45 грн

Уикенд наливок



На выходные на столичной ВДНХ можно будет угоститься самыми популярными украинскими напитками с разнообразными вкусами и ароматами.

Во время уикенда наливок посетителям предложат такие напитки, как хреновуха, вишневка, облепиховка и еще десятки вариаций.

Также в программе - пунши, глинтвейны, гроги и другие авторские напитки.

Помимо дегустации организаторы уикенда обещают выступления артистов, конкурс на самую необычную по вкусу наливку, а также борьбу за звание "Пани Пьяная Вишня" и "Пан Спотыкайло".

Каждый час гостей будут смешить импровизационными скетчами герои "Деревни дураков".

Когда: 1-2 февраля

Где: ВДНХ,; Киев, пр. Глушкова, 1

Вход свободный

Киев: зона сумерек



В Музее истории Киева проходит выставка "Киев: зона сумерек", на которой демострируются работы известных художников, посвященные загадкам Киева.

В экспозиции - работы из коллекций музея, которые редко выставляются.

Можно увидеть, в частности, произведения Григория Светлицкого, который продолжил традицию так называемой "ночной" живописи. Светлицкий учился у мастера ночных пейзажей Архипа Куинджи, любил загадочную атмосферу и писал даже при лунном свете. Также на выставке покажут работы Самуила Каплана – его Киев часто предстает в фантастическом измерении.

Когда: до 6 февраля

Где: Музей истории Киева; ул. Б. Хмельницкого, 7

Цена: 30 грн, льготный - 20 грн

Выставка костюмов "Магия кино"



В концерт-холле ВДНХ работает выставка, которая поможет заглянуть за кулисы кино и узнать, как создаются костюмы для фильмов. Среди экспонатов изысканные платья из фильма "Віддана" и сериала "Крепостная", костюмы к историческому экшену "Захар Беркут", а также костюмы из спектакля "Викрадена принцеса" и шоу "Winterra. Легенда казкового краю", а еще образы из капсульной коллекции для будущего анимационного фильма "Мавка: Лісова пісня".

Когда: до 13 февраля

Где: ВДНХ, Концерт-Холл (павильон №9); Киев, ул. Академика Глушкова, 1

Цена: 150 грн - взрослый, 90 грн - детский, 390 грн - семейный (2+2)

Фестиваль китайских фонарей



В Киеве продолжается фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". В экспозиции фестиваля более 30 гигантских световых тематических скульптур. Посетители смогут увидеть и сфотографировать новые световые инсталляции, посетить мастер-классы и поесть китайской еды на фуд-корте.

Когда: до 23 февраля, 16:00 – 22:00

Где: Спивоче поле; Киев, ул. Лаврская, 31

Цена: 160-200 грн