Выходные в Киеве. Чудо-птицы Приймаченко, уикенд наливок и зона сумерек

На ближайшие субботу и воскресенье в Киеве запланировано много развлечений, LIGA.net отобрала самые интересные из них
Чудо-птицы Марии Примаченко
На выставке украинской художницы-примитивистки Марии Примаченко можно посмотреть подборку работ с ее удивительными птицами. Они стали частью уникального красочного мира художницы, запечатленного на ее картинах.
Каждая птица на выставке - это что-то таинственное. Они смотрят с картин человеческими глазами с пушистыми ресницами. Работы подписаны собственными комментариями художницы – интересными авторскими надписями-поговорками.
Когда: до 23 февраля
Где: Дом-музей Тараса Шевченко; Киев, переулок Тараса Шевченко, 8а
Цена: 45 грн
Уикенд наливок
На выходные на столичной ВДНХ можно будет угоститься самыми популярными украинскими напитками с разнообразными вкусами и ароматами.
Во время уикенда наливок посетителям предложат такие напитки, как хреновуха, вишневка, облепиховка и еще десятки вариаций.
Также в программе - пунши, глинтвейны, гроги и другие авторские напитки.
Помимо дегустации организаторы уикенда обещают выступления артистов, конкурс на самую необычную по вкусу наливку, а также борьбу за звание "Пани Пьяная Вишня" и "Пан Спотыкайло".
Каждый час гостей будут смешить импровизационными скетчами герои "Деревни дураков".
Когда: 1-2 февраля
Где: ВДНХ,; Киев, пр. Глушкова, 1
Вход свободный
Киев: зона сумерек
В Музее истории Киева проходит выставка "Киев: зона сумерек", на которой демострируются работы известных художников, посвященные загадкам Киева.
В экспозиции - работы из коллекций музея, которые редко выставляются.
Можно увидеть, в частности, произведения Григория Светлицкого, который продолжил традицию так называемой "ночной" живописи. Светлицкий учился у мастера ночных пейзажей Архипа Куинджи, любил загадочную атмосферу и писал даже при лунном свете. Также на выставке покажут работы Самуила Каплана – его Киев часто предстает в фантастическом измерении.
Когда: до 6 февраля
Где: Музей истории Киева; ул. Б. Хмельницкого, 7
Цена: 30 грн, льготный - 20 грн
Выставка костюмов "Магия кино"
В концерт-холле ВДНХ работает выставка, которая поможет заглянуть за кулисы кино и узнать, как создаются костюмы для фильмов. Среди экспонатов изысканные платья из фильма "Віддана" и сериала "Крепостная", костюмы к историческому экшену "Захар Беркут", а также костюмы из спектакля "Викрадена принцеса" и шоу "Winterra. Легенда казкового краю", а еще образы из капсульной коллекции для будущего анимационного фильма "Мавка: Лісова пісня".
Когда: до 13 февраля
Где: ВДНХ, Концерт-Холл (павильон №9); Киев, ул. Академика Глушкова, 1
Цена: 150 грн - взрослый, 90 грн - детский, 390 грн - семейный (2+2)
Фестиваль китайских фонарей
В Киеве продолжается фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". В экспозиции фестиваля более 30 гигантских световых тематических скульптур. Посетители смогут увидеть и сфотографировать новые световые инсталляции, посетить мастер-классы и поесть китайской еды на фуд-корте.
Когда: до 23 февраля, 16:00 – 22:00
Где: Спивоче поле; Киев, ул. Лаврская, 31
Цена: 160-200 грн