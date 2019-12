Выходные в Киеве: Дабл Трипл Snow Fest, новогодний парад, ярмарки

На ближайшие выходные в Киеве запланированы разные развлечения, LIGA.net отобрала самые интересные из них



Дабл Трипл Snow Fest 2019

21 декабря во Аркой дружбы народов официально запустят один из крупнейших городских сноупарков Европы.

На выходных здесь пройдет фестиваль Дабл Трипл Snow Fest 2019 с соревнованиями профессиональных сноубордистов и лыжников и открытыми концертами.

Высота горки достигает пятиэтажного дома, а длина - половины футбольного поля.

В международных соревнованиях примут участие более 70 спортсменов из восьми стран, в частности: Польши, Австрии, Германии, Беларуси, Словакии и других.

В субботу в 13:00 райдеры покажут свое мастерство на небольшом трамплине во время Fun Air Session, а в воскресенье в 13:00 в сноупарка состоится профессиональный Pro Jibbing Session на масштабном споте от Snow Factory. Победителей будут определять в категориях Over All Winner, Best Trick и Best Style.

Финал Pro Jibbing Session состоится в 19:00 в воскресенье.

Награждение состоится в 21:00 и продолжится музыкальной программой на сцене The North Face - в субботу сыграет "Танок на Майдане Конго", а в воскресенье O.Torvald и "Хорошие парни".

Когда: 21-22 декабря, с 11:00 до 23:00

Где: Киев, Арка Дружбы народов

Цена: бесплатно

Открытие резиденции в Главпочтамте



В Главпочтамте открывается сказочная резиденция. Дети смогут встретиться с Новогодним волшебником, получить подарки и сфотографироваться в праздничной фотозоне.

Новогодняя почтовая резиденция будет принимать детские письма, адресованные святому Николаю, Деду Морозу, Санта Клаусу.

Каждый ребенок, который напишет письмо и отправит его по адресу: 01001, Киев-1, ул. Крещатик, 22, получит открытку с сюрпризом от Новогоднего волшебника.

Авторы лучших писем, которых определит издательство, получат специальные подарки.

Когда: 21-22 декабря, с 09:00 до 19:00

Где: Главпочтамт

Цена: бесплатно

Новогодняя ярмарка Йоль. Страна магии



"Накануне новогодних праздников граница между мирами исчезает, и каждый, кто хоть немного верит в чудо, сможет побывать в волшебном городе магии Йоль. Здесь живут волшебники и колдуньи, которые умеют исполнять желания, заглядывать в будущее и творить настоящие чудеса. Йоль - город, где сочетается новогодняя магия..." Подробности в Facebook.

Когда: 21 декабря, с 10:00 до 22:00

Где: парк Шевченко

Цена: бесплатно

Новогодний парад Borjomi

22 декабря в Киеве состоится Новогодний парад. От парка Шевченко до Софийской площади отправятся более 300 костюмированных персонажей: эльфы, жонглеры, ходулисты, а также оркестр и праздничная платформа с главной Снежной королевой - Олей Поляковой.

Больше информации о новогоднем параде на странице события в Facebook.

Когда: 22 декабря 2019, с 14:00 до 16:00

Где: От парка Шевченко к Софийской площади

Цена: бесплатно

Різдвяна Фабрика Мрій



Продолжает свою работу Різдвяна Фабрика Мрій. Под настоящую фабрику, городок с реалистичными декорациями переоборудовали огромный павильон. Это проект Клавдиевской фабрики елочных украшений.

Посетителей ждет полуторачасовой квест и мастер-класс по созданию стеклянных елочных игрушек.

Здесь создали сказочный город с реалистичными декорациями. На фабрике каждый может посетить кабинет эльфа-волшебника, огромные комнаты с невероятным принадлежностями: раздувателем огня, с помощью которого производят будущие елочные украшения, специальными ваннами для их серебрения, а также - мастерской по росписи и покраски готовых игрушек.

Когда: 9-10 ноября с 10:00 до 21:00

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, павильон 2; пр. Академика Глушкова, 1

Цена: 200 грн

Интерактивная выставка Ukraine WOW



В помещении главного столичного железнодорожного вокзала будет проходит масштабная интерактивная выставка с экспонатами и инсталляциями, которые рассказывают об Украине.

Представлены, в частности, стена из янтаря, инсталляции из антрацита и соли, розовый вагон и тоннель любви.

Можно посмотреть на последний автопортрет Казимира Малевича и скульптуры Александра Архипенко.

Из редких книг демонстрируются Апостол Ивана Федорова и азбука Георгия Нарбута.

Когда: 23-24 ноября

Где: Центральный киевский ж/д вокзал, Киев, площадь Вокзальная, 1

Цена: 50 грн, для детей до 12 лет, пенсионеров и участников боевых действий - бесплатно