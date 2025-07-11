Дональд Трамп анонсировал очередное "мощное высказывание" в адрес России и Путина в понедельник.

Да-да, грозные заявления и забавные постеры от Белого Дома – это их все. Проблема в том, что Трамп и большинство из его окружения совершенно не понимают природы того, с чем они пытаются договориться и взаимодействовать.

Трамп искренне убежден, что проклятые демократы, всевозможные "обамы-байдены", поддержали Майдан-2014 с безумным намерением принять Украину в НАТО и таким образом подвинуть границы НАТО вплотную к РФ. И тогда патриот РФ Путин был просто вынужден защищаться против этого недружественного намерения и противодействовать опасному плану демократов и их приспешников из ЕС путем военного покорения Украины.

А Трамп, если бы он был тогда президентом, сразу закрыл бы вопрос потенциального вступления Украины в НАТО, причина беспокойства Путина исчерпалась бы, и вторжение России в Украину не произошло бы. Бинго! Или hole-in-one, как говорят в гольфе.

Соответственно, как только Трамп снимет угрозу со стороны Украины (!) относительно разрастания НАТО и возвращения аннексированных территорий, Путин сразу успокоится и прекратит войну. Потому что война – это же плохо: гибнут люди, которые являются трудовым ресурсом, экономика страдает и теряется главное – деньги. И именно поэтому Путин ну очень не хочет навязанной ему войны и готов прекратить ее при первой возможности при более-менее приемлемых условиях.

И вот она – Нобелевка мира! Заверните две: еще одна – за бомбическое умиротворение Ирана.

Трамп ведь именно это твердит постоянно... Но его не слышат. Потому что это – полная ерунда.

На самом деле, поехавший кукухой престарелый Путин исполняет "миссию собирателя земли русской", и пока он будет эту миссию исполнять, Господь будет беречь его живым, как святого – так его убедили деятели кремлевского православия. Украина же – главное препятствие для этой "миссии", поэтому ее надо уничтожить как можно более жестоко, тогда другие постсоветские страны сами приползут сдаваться.

Кроме того, российская экономика и система управления неэффективны для мирного времени, потому что находятся в антагонизме с главным идеологическим постулатом недоимперии, которым является сползание в средневековье. К тому же, война оправдывает террор, что является главным фактором стабильности российской власти.

Если прекратить войну против Украины, то Путин развяжет еще одну – внутреннюю или внешнюю, иначе все проблемы России выйдут наружу, и она начнет распадаться.

Это не я так пропагандирую, это российские провластные аналитики так утверждают!

То есть, для Путина война – это вовсе не горькая вынужденная необходимость, а главный залог стабильности его власти и физического существования.

Осознайте: наша смерть является для Путина условием его жизни.

И что, вот этот людоед послушает заявление Трампа, тяжело вздохнет и все прекратит?!

О чем можно договариваться с бешеным животным, которое само себя загнало в тупик? Его надо уничтожать – как можно скорее, не заморачиваясь гуманностью такого процесса.

Кстати, в оригинальном комиксе Супермен – очень могучий. Но эпитетом "очень умный" его никто никогда не оскорблял.



И в этом он трагически уступает очень умному суперзлодею Лексу Лютору.

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