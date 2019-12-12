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12.12.2019, 21:25

Выходные в Киеве. Кинофестиваль, новогодние ярмарки, Производители мечты

Выходные в Киеве. Кинофестиваль, новогодние ярмарки, Производители мечты - Фото
Иллюстративное фото: Роман Пилипей/ЕРА

Фестивали, концерты, выставки, ярмарки - как провести уик-энд весело и с пользой

На ближайшие выходные в Киеве запланированы разные развлечения, LIGA.net отобрала самые интересные из них

Зимняя сказка в парке "Киевская Русь"

14 и 15 декабря в в парке "Киевская Русь" состоится открытие новогодней программы "Зимняя сказка" для детей и взрослых, которая продлится до праздника Крещения 19 января. 

В эти предпраздничные дни всем желающим предлагают совершить путешествие во времени на тысячу лет назад. Приехав в Княжество, гости попадут в настоящий живой город Киев Х века, с массивными оборонительными сооружениями, княжескими теремами и трибунами, усадьбами древних киевлян, ярмаркой мастеров, Княжеской конюшней, есть даже средневековая пыточная и действующая церковь.

На открытие соберутся всем знакомые сказочные персонажи и славные богатыри из княжеской дружины, и устроят сказочную новогоднюю феерию.

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Когда: 14 и 15 декабря, с 13:30
Где: "Парк Киевская Русь", Киевская область, Обуховский район, с. Копачив. Маршрутки курсируют выходные и праздничные от ст.м. Выдубичи
Цена: для взрослых – 200 грн, для пенсионеров и студентов – 150 грн, для детей школьного возраста – 80 грн, дошкольники – бесплатно.

Ярмарка подарков к празднику Святого Николая и Рождества

В Музее Ивана Гончара традиционно состоится ярмарка подарков к празднику Святого Николая и Рождества.

70 народных мастеров из разных уголков Украины представят свои уникальные художественные изделия: гончарная посуда и ароматизированные восковые свечи для праздничного стола, соломенные дидухи, "пауки", звезды, ангелы, традиционные украшения, вышитые, тканые, плетеные и вязаные вещи, детские игрушки из природных материалов – дерева, соломы, глины, ткани, кукурузы и бумаги.

Когда: 14 декабря - 15 декабря, 11:00
Где: Музей Ивана Гончара (Украинский центр народной культуры), Киев, ул. Лаврска, 19

Фестиваль "Киев. С кинематографом в сердце" в кинотеатре "Лира"

С 12 по 15 декабря в кинотеатре "Лира", при поддержке Департамента культури КГГА, будут показывать кино, где Киев, его локации и герои вдохновляли режиссеров разных поколений, помогали им создавать собственный киноязык. В программе на 14-е: в 15.00 фильм "Маленький шкільний оркестр". Состоится показ фильма и встреча с   режиссерами; в 17.30 допремьерный показ фильма "Ваш Василий" о Василие Стусе; в 19:30 - "Рушковци. Путь Мастера". Премьера в кинотеатре "Лира".

Когда: 14-15 декабря
Где: Киев, ул. Лаврская, 7, Киевская городская галерея искусств "Лавра"
Цена: уточняйте отдельно для каждого фильма

"Лапландия 360" на Софиевской площади

Посетители рождественской ярмарки на Софиевской площади получат возможность отправиться в интерактивное путешествие на родину Санты. Организаторы подготовили новогоднее шоу-путешествие с эффектом полного погружения. Динамичный и увлекательный сюжет, сказочные персонажи и новогоднее настроение с современными технологиями: голографическими проекциями, анимацией, звуковыми и световыми эффектами - вот что ожидает зрителей. Представление будет происходить в специальном современном пространстве площадью 150 кв. м

Когда: 14 декабря
Где: Киев, Софиевская площадь
Цена: билеты по предзаказу - 190 грн, на месте - 250 грн

Фестиваль гигантских китайских фонарей

В Киев приедет фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". Посетители увидят и смогут сфотографировать новые световые инсталляции. Будет резиденция Деда Мороза, а на фудкорте можно будет поесть китайской еды.

Когда:13-31 декабря, 16:00
Где: Киев, Певчее поле, улица Лаврская, 31
Цена: 160-200 грн

Арт-фестиваль "Производители мечты"

Художники, скульпторы, артисты, украинские бренды соберутся вместе, чтобы вдохновить друг друга, поделиться опытом и познакомить гостей со своим творчеством. В дневную программу входит маркет чрезвычайных вещей. Также приглашают на DJ тусовку в ночь с субботы на воскресенье с 22:00 до 08:00.

Когда: 14-15 декабря, с 12:00 до 22:00
Где: Киев, пространство Plastikwood на Ярославской, 57
Цена: 100 грн - дневная программа, 200 - ночная. Детям до 14 - бесплатно


редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: киев, выходные
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