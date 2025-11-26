Но главный вопрос, который сейчас у всех в голове: Чья это все-таки игра

Обнародование разговоров между советником Путина Юрием Ушаковым, спецпосланником Кириллом Дмитриевым и бизнесменом Стивом Уиткоффом (близким к Трампу) – это не просто очередной "слив". Это момент истины для дипломатического процесса вокруг войны в Украине.

Пять наиболее вероятных сценариев развития событий:

1. Свертывание неформальных инициатив.

Скандал подорвал доверие как между государствами, так и между переговорщиками. Украина заявляет: "Никаких решений без Киева". Неформальные контакты замораживаются. Уиткофф, скорее всего, будет выведен из переговорного процесса.

2. Переформатирование переговорной архитектуры

США, чтобы избежать дальнейшей токсичности, могут официально назначить нового спецпредставителя (как когда-то Волкера) – на эту роль уже претендует новый спецназначенец Ден Дрисколл (из команды вице-президента Ди Вэнса). Произойдет замена команды, установление четких официальных рамок. Украина возвращается в центр процесса.

3. Россия использует утечку как информационное оружие

Кремль запускает пропаганду: "Даже США хотят компромисса, а Украина тормозит". Это распространяется через ООН, СМИ, "нейтральные" государства. Цель – давить на союзников Украины, создать раскол.

4. Внутриамериканский скандал.

Уиткофф – близок к Трампу. Скандал будет использован в предвыборной кампании. Начнутся слушания в Конгрессе, вопросы к Госдепу. Украина рискует оказаться втянутой в чужую политическую борьбу.

5. Украина перехватывает инициативу.

Скандал – это возможность заявить: "Мирные инициативы – только с нашим участием". Предложение – расширение "Формулы мира", четкие принципы относительно гарантий безопасности. Возвращение контроля над дипломатической повесткой. Для этого нужно думать, кто в США будет представлять Украину. И стоит ли отправлять туда Андрея Ермака, которого там не очень рады видеть.

Но главный вопрос, который сейчас у всех в голове: Чья это все-таки игра?

1.Российская:

Сорвать переговоры, дискредитировать США, расколоть союзников. Запустить волну, что "Запад сам хочет договариваться".

2. Американская:

Вывести токсичную фигуру (Уиткоффа), остановить кулуарные договоренности. Перезагрузить процесс, очистив его через скандал.

Краткий вывод:

Старый переговорный формат — мертв.

Начинается переформатирование, где на переговорном треке появятся новые люди (Дрисколл), новые правила.

У Украины есть уникальный шанс – стать инициатором, а не просто участником. Но есть и плохая новость – завершение войны снова откладывается.

