Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.01.2020, 19:40

Выходные в Киеве: Китайский новый год, вечера французского кино

Выходные в Киеве: Китайский новый год, вечера французского кино - Фото
Фото: пресс-служба КГГА

Фестивали, выставки, квесты - как провести уик-энд весело и с пользой

На ближайшие субботу и воскресенье в Киеве запланировано много развлечений, LIGA.net отобрала самые интересные из них

Фестиваль китайских фонарей

В Киеве продолжается фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной".
Организаторы приглашают встретить Китайский новый год среди ярких огней. В программе грандиозное световое шоу и фаер-батлы между командами из разных уголков страны. Изюминкой праздника станет огненный орган.
Кроме специальной программы в экспозиции фестиваля более 30 гигантских световых тематических скульптур. Посетители смогут увидеть и сфотографировать новые световые инсталляции, посетить мастер-классы и поесть китайской еды на фуд-корте.

Когда: 25 января – 23 февраля, 16:00 – 22:00
Где: Спивоче поле; Киев, ул. Лаврская, 31
Цена: 160-200 грн

Китай: Тайны Поднебесной

Познакомиться с традициями Китая и отпраздновать Китайский новый год можно будет на квест-фестивале Китай: Тайны Поднебесной. Каждый из гостей фестиваля получит возможность узнать тайны Китая с помощью игр, загадок и VR-технологий.
Гостей ждут два этажа и 2500 кв м секретов, где Поднебесная оживает на видеостене и в фантастических локациях. Посетителям предстоит найти сокровища императора, встретить богов и преодолеть Великую Китайскую стену.
Кроме квеста гости также могут посетить лекции по фэн-шуй, чайную церемонию, мастер-классы по калиграфии и многое другое.

Когда: 24 января – 16 февраля, 11:00 – 21:00
Где: Арт-пространство SAMSKARA; Киев, Львовская площадь, 8А
Цена: 250 грн

Лекция Год Белой Мыши. Символы радости и благополучия

В первый день Крысиного (или Мышиного) Нового года в зале искусства Китая вместе с китаеведом Мартой Логвин музей Богдана и Варвары Ханенко приглашает познакомиться с символами благополучия и счастья и узнать о традициях празднования нового года в Китае. И со знанием дела провести ближайшие две недели.

Когда: 25 января, 16:00
Где: Музей Богдана и Варвары Ханенко; Киев, ул. Терещенковская, 15-17
Цена: 45 грн + входной билет на экспозицию

Вечера французского кино

В январе в Киеве, а в феврале в других городах Украины, пройдет фестиваль французского кино, который представит пять лучших лент 2019 года из Франции. Откроет фестиваль драма "Особенные" от авторов хита "1+1" с Венсаном Касселем и Рэдо Катебом в главных ролях. Также на фестивале покажут: хит Каннского кинофестиваля 2019 "Портрет девушки в огне", романтическую комедию "Одной волшебной ночью", фэнтези-ленту "Крошка зомби" и комедию "Нотр-Дам".

Когда: 22 – 29 января
Где: кинотеатр Оскар, ТРЦ Gulliver; Киев, Спортивная площадь, 1А

Выставка костюмов "Магия кино"

В концерт-холле ВДНХ работает выставка, которая поможет заглянуть за кулисы кино и узнать, как создаются костюмы для фильмов. Среди экспонатов изысканные платья из фильма "Віддана" и сериала "Крепостная", костюмы к историческому экшену "Захар Беркут", а также костюмы из спектакля "Викрадена принцеса" и шоу "Winterra. Легенда казкового краю", а еще образы из капсульной коллекции для будущего анимационного фильма "Мавка: Лісова пісня".

Когда: до 13 февраля
Где: ВДНХ, Концерт-Холл (павильон №9); Киев, ул. Академика Глушкова, 1
Цена: 150 грн - взрослый, 90 грн - детский, 390 грн - семейный (2+2)

ЦеШо

TseSho – музыкально-театральный группа в жанре "социальный рейв". Обещают "камерный рэйв в театре". Четыре актрисы, в руках у которых виолончель, контрабас, аккордеон, мелодика, саксофон и ксилофон. Недавно к группе присоединился загадочный пятый участник, с приходом которого музыканты освоили электронное звучание.

Когда: 25 января, 19:00
Где: Центр современного искусства "Дах", Киев, ул. Большая Васильковская, 136
Цена: от 400 грн

Еще по теме

редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
Отправить:
Распечатать:
Теги: выходные
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Последний рейс: хронология катастрофы Boeing МАУ
Общество Последний рейс: хронология катастрофы Boeing МАУ
Общество
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 