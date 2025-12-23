В течение 2025 года регулятору удавалось находить баланс между монетарной стратегией, направленной на укрепление гривни, и реализацией режима "управляемой гибкости" на валютном рынке, суть которого заключалась в максимальном насыщении спроса и установлении равновесия между спросом и предложением.

Разные прогнозы

В проекте Государственного бюджета на 2026 год Правительство заложило среднегодовой курс 45,7 грн/$ и 49,4 грн/€, а Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара будет на уровне 45,4 грн/$.

В то же время на 2025 год средневзвешенный "бюджетный" курс предусматривался на уровне 45 грн/$, тогда как в течение года официальный курс в среднем был на 7–8% ниже. Как видно, разница между заложенным в бюджет и фактическим курсами достаточно ощутима.

Из-за привязки бюджетных показателей к стоимости американского доллара и зависимости Украины от партнёрской финансовой помощи, объём которой почти полностью покрывает разницу между доходами и расходами бюджета, дефицит бюджета на курсовой разнице составил около 400 млрд грн (более $9 млрд). Пришлось искать "источники" для покрытия этих дополнительных расходов.

