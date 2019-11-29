Выходные в Киеве: новогодние ивенты, LEGIO Historica, фестиваль британского кино

На ближайшие выходные в Киеве запланированы разные развлечения, LIGA.net отобрала самые интересные из них

IX Праздник новогодней игрушки

На празднике вас ждут несколько экспозиций и мероприятий. Среди них: выставка новогодней рождественской атрибутики и картин от более 40 украинских мастеров и художников; фотовыставка "Волшебный мир елочных украшений"; мастер-классы для детей и взрослых; зимняя канцелярия по подписи новогодних открыток; новогодняя лавка сувениров ручной работы.

Когда: 1-28 декабря

Где: Центр украинской культуры и искусства; Киев, ул. Хорива, 19-В

Цена: Вход свободный

27th IWCK Charity Bazaar

Организаторы уверяют, что это единственное мероприятие в Киеве, где можно попробовать индонезийскую еду, выпить чешского пива и передать свое рождественское желание Санта-Клаусу одновременно и в одном месте. В благотворительной ярмарке примут участие более 40 посольств. Запланировано множество культурных программ, с национальными костюмами, флагами и позитивным настроем. 100% дохода благотворительной ярмарки идет на благотворительность.

Когда: 30 ноября

Где: НСК "Олимпийский"; Киев, ул. Большая Васильковская, 55

Цена: 90-120 грн

Event Décor Christmas Market 2019



Рождественская ярмарка подарков, елочных игрушек и украшений. Посетителей ждут выставка фотозон, фотобудки и Insta-принтеры, лекторий со специалистами event-индустрии; мастер-классы для детей и взрослых; глинтвейн, барбекю, имбирные пряники и атмосфера настоящего праздника!

Когда: 30 ноября – 1 января, с 12.00 до 19.00

Где: Mayachok Event Hall; Киев, Жуков остров, Лютнева 58-А; трансфер от метро Выдубичи каждый час с 12.00

Цена: от 200 грн

LEGIO Historica V

На историческом фестивале LEGIO Historica V запланированы десятки событий с участием ведущих публичных интеллектуалов в сфере истории Украины - лекции, воркшопы, мастер-классы. Также можно будет посмотреть выступления реконструкторов, презентации самых громких книжных новинок Украины. Побывать на экскурсиях, марафоне исторического кино и книжная ярмарка с участием ведущих украинских издательств.

Когда: 30 ноября

Где: Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко; Киев, ул. Владимирская, 60

Цена: Вход свободный

Новое британское кино



British Council Ukraine и Arthouse Traffic приглашают зрителей на 19-й фестиваль "Новое британское кино". В программе: драма "Цена правды", сайфай "Малыш Джо", драма "Вас не было на месте", мелодрама "Только ты", документальный хит "Марадона", документальная хроника Первой мировой войны "Они не состарятся".

Когда: 28 декабря - 4 декабря

Где: Кинотеатр "Жовтень"; Киев, ул. Константиновская, 26

Цена: 115 грн

Різдвяна Фабрика Мрій

Продолжает свою работу Різдвяна Фабрика Мрій. Под настоящую фабрику, городок с реалистичными декорациями переоборудовали огромный павильон. Это проект Клавдиевской фабрики елочных украшений.

Посетитетей ждет полуторачасовой квест и мастер-класс по созданию стеклянных елочных игрушек.

Здесь создали сказочный город с реалистичными декорациями. На фабрике каждый может посетить кабинет эльфа-волшебника, огромные комнаты с невероятным принадлежностями: раздувателем огня, с помощью которого производят будущие елочные украшения, специальными ваннами для их серебрения, а также - мастерской по росписи и покраски готовых игрушек.

Когда: 30 ноября - 1 декабря с 10:00 до 21:00

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, павильон 2; пр. Академика Глушкова, 1

Цена: 200 грн