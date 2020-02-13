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13.02.2020, 19:21

Выходные в Киеве. Шоу Cirque du Soleil, уикенд влюбленных, выставка Ройтбурда

Выходные в Киеве. Шоу Cirque du Soleil, уикенд влюбленных, выставка Ройтбурда - Фото
Фото: пресс-служба КГГА

Фестивали, выставки, шоу - как провести уик-энд весело и с пользой

На ближайшие субботу и воскресенье в Киеве запланировано много развлечений, LIGA.net отобрала самые интересные из них

Шоу Cirque du Soleil

Легендарный Cirque du Soleil приехал в Киев с ледовым шоу Crystal. В шоу участвует более 40 акробатов и фигуристов. Crystal - главная героиня, которая рассказывает историю о самопознании и погружает зрителей в мир собственного воображения. 
Длительность шоу - 2,5 часа. Детям до 5 лет (без предоставления отдельного места, при наличии копии документов, подтверждающих возраст) - бесплатно.

Когда: 15 февраля 2020 в 11:00, 15:00, 19:00; 16 февраля в 11:00, 15:00
Где: Дворец спорта; Киев, Спортивная площадь, 1
Цена: 1539 - 3039 грн

Уикенд влюбленных

14-16 февраля ВДНХ приглашает гостей на романтическое катание на катке, горячий и ароматный глинтвейн, качели и аттракционы. Гостей праздника ожидает сюрприз: свадьба героев "Зимней страны" - снеговиков Няши и Добряка. 

Когда: 15-16 февраля, с 10:00 до 20:00
Где: ВДНХ; Киев, пр-т Академика Глушкова, 1
Цена: вход на территорию парка свободный

День влюбленных в WOW Park 

Организаторы предлагают продлить День влюбленных еще на несколько дней и провести его с семьей, влюбленными, просто друзьями в атмосфере праздничной романтики. Можно будет поучаствовать в мастер-классах, сделать яркие фото или потанцевать на дискотеке.

Когда: 16 февраля, с 10:00 до 17:00
Где: WoWpark; Киев, ул. Академика Заболотного, 37

Александр Ройтбурд. Жизнь на столе

С 14 февраля по 8 марта будет экспонироваться выставка живописи Александра Ройтбурда – тринадцать натюрмортов, написанных художником за последний год. На этот раз в фокусе его внимания оказалась плоскость круглого стола, где появляются лаконичные натюрморты из личных вещей - как будто героев театральных скетчей, повествующие о жизни на столе.

Когда: 14 февраля – 8 марта
Где: "Дукат"; Киев, ул. Владимирская, 5

Александр Сухолит. Скульптура и графика

Художественный центр "Шоколадный дом" представляет выставку произведений украинского скульптора, графика и живописца Александра Сухолита. Работы Сухолита есть в музеях Украины, Японии, Дании, Хорватии. А также в частных коллекциях в Великобритании, США, Бельгии, Швеции, Дании, Швейцарии, Венгрии, Хорватии, Германии, России, Канаде и Украине.

Когда: 11 февраля – 8 марта
Где: "Шоколадный дом"; Киев, ул Шелковичная, 17/2

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редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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