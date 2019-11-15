Выходные в Киеве: Studance: День студента, киберспорт и Пакетамторба

На ближайшие субботу и воскресенье, 16 и 17 ноября, в Киеве запланировано много развлечений, LIGA.net отобрала самые интересные из них
Studance: Большой День студента 2019
День студента в Киеве отпразднуют крупнейшим музыкальным фестивалем Studance.
Будет построена огромная локация с пятью сценами и сотней киловатт света и звука, а также разнообразные развлекательные зоны.
На Studance ожидается выступление более 30 топовых представителей киевской электро и поп-сцены.
Фестиваль продлится всю ночь.
Когда: 16 ноября, 21:00
Где: ВДНХ, прт Академика Глушкова, 1
Цена: от 350 гривен
LAN-финал по CS:GO Forge of Masters. WePlay! League
В Киеве состоится масштабное событие для любителей киберспорта - LAN-финал по CS:GO Forge of Masters. WePlay! League. Общий призовой фонд - $100 000.
Посетители смогут наблюдать за напряженными матчами и любительскими турнирами для зрителей. Всех гостей ждет яркое шоу в формате esportainment.
В течение трех дней LAN-финала будет сыграно тринадцать матчей, первый начнется 15 ноября в 13:00.
Состоится розыгрыш призов от партнеров мероприятия, а также автограф-сессия с игроками и фотосессия от профессионалов.
Когда: 16-17 ноября, 13:00
Где: концерт-холл ВДНХ (павильон 9), прт. Академика Глушкова, 1
Цена: 150-300 грн
Пакетамторба: святкове святкування
В честь того, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2051-1, который предусматривает ограничение использования пластиковых пакетов команда PlastikWood Animations решила организовать праздник.
Действо "Пакетамторба: святкове святкування" будет происходить в субботу и воскресенье.
Посетителям предлагают принести с собой пакеты и другой пластик, чтобы "накормить" ими сортировочные баки.
Также можно будет погулять по выставке неформального искусства, созданного из пластка и создать собственный арт-объект.
Желающие смогут посмотреть стоп-моушен мультфильм Wrapped in Plastic студии Plastikwood Animations, который демонстрируется в интерактивном лабиринте построенном по его сюжету. Главная героиня мультфильма - кукла Garbie.
Вечером запланированы танцы.
Когда: 16-17 ноября, с 13:00
Где: PlastikWood Animations, Киев, ул. Ярославская, 57
Цена: Вход свободный, на выходе каждый сможет оценить увиденное на свое усмотрению
Польський Тиждень
В рамках традиционной Недели Польши, которую огранизует Польско-украинский образовательный центр, в воскресенье можно будет поближе познакомиться с нашими ближайшими западными соседями.
Днем с 14:00 до 16:00 состоится мероприятие "Кулинарная карта Польши" (кулинарные обычаи и традиции поляков, польские блюда и рецепты).
А с 16:00 до 17:00 будет викторина "А что вы знаете о Польше?" и розыгрыш призов.
Чтобы попасть на мероприятия нужно обязательно зарегистрироваться по ссылке.
Когда: 17 ноября, с 14:00
Где: Польско-украинский образовательный центр, Киев, ул. Большая Васильковская, 57/3
Цена: Вход по регистрации
Кинопоказ "Портрет на фоне гор"
В субботу в Мистецьком арсенале состоится показ документальной ленты "Портрет на фоне гор" / A portrait on the background of mountains режиссера Макса Руденко.
Фильм рассказывает о жизни и творчестве украинской художницы, фольклористки, этнографа, философа, писательницы и фотографа Параски Плитки-Горицвит.
В течение тридцати лет жительница горного гуцульского села Криворивня Параска Плитка-Горицвит фотографировала людей и место, где жила.
Кинопоказ состоится в рамках выставки "Параска Плитка-Горицвит. Преодоление гравитации", на которой представлены фотографии, книги, рисунки, графические произведения, скульптуры и вышивки. Выставка продлится до 19 января 2020 года.
Когда: 16 ноября, в 18:00
Где: Мистецький арсенал, Киев, Ул. Лаврская, 12
Цена: Полный билет - 80 грн, льготный - 40 грн, семейный - 160 грн
Різдвяна Фабрика Мрій
Продолжает свою работу Різдвяна Фабрика Мрій. Под настоящую фабрику, городок с реалистичными декорациями переоборудовали огромный павильон. Это проект Клавдиевской фабрики елочных украшений.
Посетитетей ждет полуторачасовой квест и мастер-класс по созданию стеклянных елочных игрушек.
Здесь создали сказочный город с реалистичными декорациями. На фабрике каждый может посетить кабинет эльфа-волшебника, огромные комнаты с невероятным принадлежностями: раздувателем огня, с помощью которого производят будущие елочные украшения, специальными ваннами для их серебрения, а также - мастерской по росписи и покраски готовых игрушек.
Когда: 9-10 ноября с 10:00 до 21:00
Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, павильон 2; пр. Академика Глушкова, 1
Цена: 200 грн