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15.11.2019, 13:30

Выходные в Киеве: Studance: День студента, киберспорт и Пакетамторба

Выходные в Киеве: Studance: День студента, киберспорт и Пакетамторба - Фото
Фото: LIGA.net

Фестивали, выставки, лектории - как провести уик-энд весело и с пользой

На ближайшие субботу и воскресенье, 16 и 17 ноября, в Киеве запланировано много развлечений, LIGA.net отобрала самые интересные из них

Studance: Большой День студента 2019

День студента в Киеве отпразднуют крупнейшим музыкальным фестивалем Studance. 

Будет построена огромная локация с пятью сценами и сотней киловатт света и звука, а также разнообразные развлекательные зоны.

На Studance ожидается выступление более 30 топовых представителей киевской электро и поп-сцены.

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Фестиваль продлится всю ночь.

Когда: 16 ноября, 21:00
Где: ВДНХ, прт Академика Глушкова, 1
Цена: от 350 гривен 

LAN-финал по CS:GO Forge of Masters. WePlay! League

В Киеве состоится масштабное событие для любителей киберспорта - LAN-финал по CS:GO Forge of Masters. WePlay! League. Общий призовой фонд - $100 000.

Посетители смогут наблюдать за напряженными матчами и любительскими турнирами для зрителей. Всех гостей ждет яркое шоу в формате esportainment.

В течение трех дней LAN-финала будет сыграно тринадцать матчей, первый начнется 15 ноября в 13:00. 

Состоится розыгрыш призов от партнеров мероприятия, а также автограф-сессия с игроками и фотосессия от профессионалов.

Когда: 16-17 ноября, 13:00
Где: концерт-холл ВДНХ (павильон 9), прт. Академика Глушкова, 1
Цена: 150-300 грн

Пакетамторба: святкове святкування

В честь того, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2051-1, который предусматривает ограничение использования пластиковых пакетов команда PlastikWood Animations решила организовать праздник.

Действо "Пакетамторба: святкове святкування" будет происходить в субботу и воскресенье.

Посетителям предлагают принести с собой пакеты и другой пластик, чтобы "накормить" ими сортировочные баки.

Также можно будет погулять по выставке неформального искусства, созданного из пластка и создать собственный арт-объект. 

Желающие смогут посмотреть стоп-моушен мультфильм Wrapped in Plastic студии Plastikwood Animations, который демонстрируется в интерактивном лабиринте построенном по его сюжету. Главная героиня мультфильма - кукла Garbie.

Вечером запланированы танцы.

Когда: 16-17 ноября, с 13:00
Где: PlastikWood Animations, Киев, ул. Ярославская, 57
Цена: Вход свободный, на выходе каждый сможет оценить увиденное на свое усмотрению

Польський Тиждень

В рамках традиционной Недели Польши, которую огранизует Польско-украинский образовательный центр, в воскресенье можно будет поближе познакомиться с нашими ближайшими западными соседями.

Днем с 14:00 до 16:00 состоится мероприятие "Кулинарная карта Польши" (кулинарные обычаи и традиции поляков, польские блюда и рецепты).

А с 16:00 до 17:00 будет викторина "А что вы знаете о Польше?" и розыгрыш призов.

Чтобы попасть на мероприятия нужно обязательно зарегистрироваться по ссылке.

Когда: 17 ноября, с 14:00
Где: Польско-украинский образовательный центр, Киев, ул. Большая Васильковская, 57/3
Цена: Вход по регистрации

Кинопоказ "Портрет на фоне гор"

В субботу в Мистецьком арсенале состоится показ документальной ленты "Портрет на фоне гор" / A portrait on the background of mountains режиссера Макса Руденко.

Фильм рассказывает о жизни и творчестве украинской художницы, фольклористки, этнографа, философа, писательницы и фотографа Параски Плитки-Горицвит. 

В течение тридцати лет жительница горного гуцульского села Криворивня Параска Плитка-Горицвит фотографировала людей и место, где жила.

Кинопоказ состоится в рамках выставки "Параска Плитка-Горицвит. Преодоление гравитации", на которой представлены фотографии, книги, рисунки, графические произведения, скульптуры и вышивки. Выставка продлится до 19 января 2020 года.

Когда: 16 ноября, в 18:00
Где: Мистецький арсенал, Киев, Ул. Лаврская, 12
Цена: Полный билет - 80 грн, льготный - 40 грн, семейный - 160 грн

Різдвяна Фабрика Мрій

Продолжает свою работу Різдвяна Фабрика Мрій. Под настоящую фабрику, городок с реалистичными декорациями переоборудовали огромный павильон. Это проект Клавдиевской фабрики елочных украшений.

Посетитетей ждет полуторачасовой квест и мастер-класс по созданию стеклянных елочных игрушек.

Здесь создали сказочный город с реалистичными декорациями. На фабрике каждый может посетить кабинет эльфа-волшебника, огромные комнаты с невероятным принадлежностями: раздувателем огня, с помощью которого производят будущие елочные украшения, специальными ваннами для их серебрения, а также - мастерской по росписи и покраски готовых игрушек.

Когда: 9-10 ноября с 10:00 до 21:00
Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, павильон 2; пр. Академика Глушкова, 1
Цена: 200 грн


редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: киев, выходные
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