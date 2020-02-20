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20.02.2020, 19:30

Выходные в Киеве. Сучасне Етно, Big City Blues, выставка Ивана Марчука

Выходные в Киеве. Сучасне Етно, Big City Blues, выставка Ивана Марчука - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

Фестивали, выставки, концерты - как провести уик-энд весело и с пользой

На ближайшие субботу и воскресенье в Киеве запланировано много развлечений, LIGA.net отобрала самые интересные из них

Сучасне Етно

Маркет Современное Этно - это свидетельство того, что в Украине есть суперталантливые мастера, ремесленники и мануфактуры, которые работают с натуральными материалами и старинными техниками. На этот раз тематика маркета - ответственность в потреблении. Это хэндмейд-вещи, изготовленные из натуральных материалов и в ограниченном количестве.

Когда: 22-23 февраля, с 10:00 до 20:00
Где: Всі. Свої; Киев, ул. Десятинная, 12
Цена: вход свободный

Big City Blues

В первом концерте серии Big City Blues будет два выступающих. В первой части концерта – квартет одного из самых известных украинских исполнителей на губной гармонике Константина Колесниченко из Днепра. Во второй – блюзмен из США EB Davis, который записал более 19 альбомов и играл более чем в 60 странах.

Когда: 23 февраля, 18:30 – 21:30
Где: Дом кино; Киев, ул. Саксаганского, 6
Цена: 200-500 грн

Выставка Ивана Марчука

В экспозиции представлены картины знаменитого украинского художника Ивана Марчука, вернувшиеся после шестилетнего мирового турне. Эти полотна стали визитной карточкой Украины – их увидели в 20-ти странах на трех континентах: в Европарламенте в Бельгии, во Дворце Наций в Женеве, в Королевском культурном центре в Аммане в Иордании, в Ноймюнстерском аббатстве в Люксембурге, в Галерее Карфагена в Тунисе, в Бангкокском центре искусства и культуры в Таиланде, Музее имени Мустафы Нияза в Турции и т.д.

Когда: 22-23 февраля, с 11:00 до 20:00
Где: Художественное пространство Artarea; Киев, ул. Софиевская, 11-15
Цена: 200 грн.

Арсен Савадов "Голоса любви"

В центре современного искусства М17 открылся персональный проект Арсена Савадова "Голоса любви". На выставке состоится премьера одноименного фильма, в котором художник интерпретирует концерт Мэрилин Монро в Северной Корее, куда она ездила чтобы, поднять боевой дух американских военных. Современный ремейк концерта переносит действие на Донбасс.

Когда: 22-23 февраля
Где: М17; Киев, Антоновича, 104
Цена: 100 грн

Фестиваль гигантских китайских фонарей

В Киеве заканчивается фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". В экспозиции фестиваля более 30 гигантских световых тематических скульптур. Посетители смогут увидеть и сфотографировать новые световые инсталляции, посетить мастер-классы и поесть китайской еды на фуд-корте.

Когда: до 23 февраля, 17:00 – 22:00
Где: Спивоче поле; Киев, ул. Лаврская, 31
Цена: 160-200 грн

Премьера фильма Клинта Иствуда "Ричард Джуэлл"

С 20 февраля в кинотеатрах Украины стартует показ фильма Клинта Иствуда "Ричард Джуэлл". Картина рассказывает о реальных событиях, произошедших летом 1996 года во время Олимпийских игр в Атланте. Охранник Ричард Джуэлл спас сотни жизней, обнаружив бомбу рядом с парком, где проходил концерт. Но через несколько дней началась травля Джуэлла со стороны СМИ и правоохранительных органов, обвинивших его в подготовке теракта.

Уикенд сала

В ближайшие выходные на ВДНХ будут чествовать украинское сало. Его можно будет попробовать, а можно и купить домой на праздничной ярмарке. Обещают много разновидностей: свежее, соленое, подкопченное, жареное, в шоколаде. Кроме того гостей ждут дегустация, конкурсы, праздничный концерт, а также необычный аттракцион для "измерения" национальной силы – "Саломер".

Когда: 22-23 февраля, с 10:00 до 20:00
Где: ВДНХ; Киев, пр-т Академика Глушкова, 1
Цена: вход на территорию парка свободный

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редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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