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26.12.2019, 18:25

Выходные в Киеве: Winterra 5D, новогодние шоу, ярмарки

Выходные в Киеве: Winterra 5D, новогодние шоу, ярмарки - Фото
Новогодняя ярмарка на Софийской площади (Фото: пресс-служба КГГА)

Фестивали, концерты, выставки, ярмарки - как провести уик-энд весело и с пользой

На ближайшие выходные в Киеве запланированы разные развлечения, LIGA.net отобрала самые интересные из них

Winterra. Легенда сказочного края - зимнее шоу нового формата

В этом году шоу "Winterra. Легенда казкового краю" поставлено в новом формате - 5D. Зрители смогут наблюдать за перфомансом в пяти плоскостях концерт-холла: на сцене, с обеих сторон холла, посреди партера и под потолком. Представление дополнят визуальными эффектами, графикой и живым вокалом.
По сравнению с предыдущими сезонами, в шоу будет больше хореографии и акробатики.

Когда: 15 декабря - 19 января
Где: ВДНХ, Киев, пр. Академика Глушкова, 1. м. Выставочный центр
Цена: от 250 грн

Большая ярмарка подарков. Всі.Свої 

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Ярмарка подарков разместилась на 5 этажах. Обещают изделия от лучших украинских производителей: посуда, текстиль, декор для дома, одежда, книги, игрушки и сувениры.

Когда: 28-29 декабря, с 10:00 до 20:00
Где: Киев, ул. Десятинная, 12
Цена: вход свободный

Новогоднее шоу "Тысяча огней"

Новогоднее музыкальное шоу. Рождественский джаз и классика в исполнении детского хора "Колокольчик", Ольги Лукачевой, а также ее оркестра "Виртуозы Киева".
Посетители услышат новогодний джаз и саундтреки, классику и рождественские гимны: от Let is snow и Jingle bells до саундтрека к фильму "Один дома", от музыки из балета "Щелкунчик" до рождественского гимна Joy to the World, и украинский "Щедрик" Николая Леонтовича, а также много других волшебных мелодий.

Когда: 28 декабря, с 17:00-18:30
Где: Киев, ул. Героев Небесной сотни, 1
Цена: от 200 до 1300 грн

Резиденция Новогоднего волшебника

Дети смогут встретиться с Новогодним волшебником, получить подарки и сфотографироваться в праздничной фотозоне.
Новогодняя почтовая резиденция будет принимать детские письма, адресованные святому Николаю, Деду Морозу, Санта Клаусу.
Каждый ребенок, который напишет письмо и отправит его по адресу: 01001, Киев-1, ул. Крещатик, 22, получит открытку с сюрпризом от Новогоднего волшебника.
Авторы лучших писем, которых определит издательство, получат специальные подарки.

Когда: до 15 января, с 09:00 до 19:00
Где: Главпочтамт
Цена: вход свободный

Интерактивная выставка Ukraine WOW

В необычном месте - помещении главного столичного вокзала проходит масштабная интерактивная выставка с экспонатами и инсталляциями, цель которых больше рассказать об Украине. В их числе стена из янтаря, инсталляции из антрацита и соли, розовый вагон и тоннель любви; последний автопортрет Казимира Малевича и скульптуры Александра Архипенко; Апостол Ивана Федорова и азбука Георгия Нарбута и многое другое.

Когда: 15-29 декабря
Где: Центральный ж/д вокзал; Киев, площадь Вокзальная, 1
Цена: 50 гривен, для детей до 12 лет, пенсионеров и участников боевых действий - бесплатно

Фестиваль китайских фонарей

В Киев вернулся фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". Посетители смогут увидеть и сфотографировать новые световые инсталляции, посетить резиденцию Деда Мороза и поесть китайской еды на фуд-корте.

Когда: 15-31 декабря, 16:00
Где: Спивоче поле; Киев, ул. Лаврская, 31
Цена: 160-200 грн

Різдвяна Фабрика Мрій

Продолжает свою работу Різдвяна Фабрика Мрій. Под настоящую фабрику, городок с реалистичными декорациями переоборудовали огромный павильон. Это проект Клавдиевской фабрики елочных украшений.
Посетителей ждет полуторачасовой квест и мастер-класс по созданию стеклянных елочных игрушек.
Здесь создали сказочный город с реалистичными декорациями. На фабрике каждый может посетить кабинет эльфа-волшебника, огромные комнаты с невероятным принадлежностями: раздувателем огня, с помощью которого производят будущие елочные украшения, специальными ваннами для их серебрения, а также - мастерской по росписи и покраски готовых игрушек.

Когда: 1 декабря-19 января с 10:00 до 21:00
Где: Национальный Экспоцентр Украины, павильон 2; Киев, пр. Академика Глушкова, 1. м. Выставочный центр
Цена: 200 грн

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Теги: киев, выходные
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