Президент Дональд Трамп заслуженно прошёлся победным маршем на недавнем саммите НАТО — именно благодаря его настойчивости члены альянса согласились тратить 5% ВВП на собственную оборону и оборону Украины. Это будет означать примерно триллион долларов в год.

Трамп также подтвердил приверженность США принципу коллективной обороны НАТО и пригрозил таможенными санкциями Испании и другим странам, если они не выполнят требование 5%. Затем он похвалил президента Зеленского и пообещал Украине системы ПВО.

Дополнительно он назначил Алексуса Гринкевича главным американским генералом в Европе. Тот имеет белорусское происхождение и опроверг кремлёвский нарратив, заявив на этой неделе в Сенате: "Украина может победить Россию. Я считаю, что когда под угрозой твоя Родина — ты борешься с такой яростью, которую нам трудно даже представить".

Резкое изменение позиции Трампа вполне объяснимо. Теперь, когда союзники согласились платить свою справедливую долю, он мог отказаться от конфронтационного подхода.

К тому же всё больше появляется доказательств того, что Путину совершенно безразличны мир, и даже прекращение огня.