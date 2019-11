Взрослая анимация. "Рик и Морти" и еще пять мультсериалов не для детей

10 ноября стартует показ четвертого сезона скандального научно-фантастического мультсериала "Рик и Морти".

Анимационные сериалы для взрослых - давно существующий популярный жанр. Среди его классики такие разные проекты как "38 обезьян", "Критик", "Арчер", "Поллитровая мышь", "Робоцып", "Мистер Пиклз", "Бриклберри" и другие. Их общие черты - черный юмор, цинизм и отсутствие романических иллюзий в отображении реальности.

LIGA.net подготовила обзор актуальных анимационных сериалов, которые понравятся взрослым и необязательно показывать детям.

"Рик и Морти" / Rick and Morty

Мультсериал "Рик и Морти" начался с хулиганской анимационной пародии на серию фильмов "Назад в будущее" в 2013 году. На данный момент вышло три сезона, в каждом из которых по 10 серий.

Сериал получил чрезвычайно высокие отзывы критики, особо отмечавшей его оригинальность, креативность и чувство юмора.

В день премьеры будут показаны пять эпизодов приключений гениального и безумного ученого-алкоголика Рика Санчеза и его среднестатистического внука-подростка Морти Смита.

Названия первых пяти эпизодов, которые появятся на Netflix:

"Грань Мортавтра: Рик. Умри. Рикни" (Edge of Tomorty: Rick, Die, Rickpeat);

"Старик и сиденье" (The Old Man and the Seat);

"Команда над командздом Морти" (One Crew Over the Crewcoo’s Morty);

"Закоготь и Подрядок: Специальный Рикпус Морти" (Claw and Hoarder: Special Ricktim’s Morty);

"Крейсер Рика Риклактика" (Rattlestar Ricklactica).

Проект "Рик и Морти", созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном, сейчас называют главным мультсериалом интернета. На основе приключения Рика и Морти выпускают комиксы, компьютерные, мобильные и настольные игры, а также множество сопутствующих товаров.

"Конь БоДжек" / BoJack Horseman

Мультсериал, созданный Рафаэлем Бобом-Уоксбергом для канала Netflix, который стартовал 22 августа 2014 года.

Главный герой - бывшая звезда Голливуда Конь БоДжек. Он переживает кризис среднего возраста и сталкивается с изменчивостью славы.

Когда-то конь вел популярное телешоу, но оно закончилось. В попытках исправить свое положение БоДжек начинает писать автобиографию, а затем нанимает писательницу, чтобы она сделала эту работу за него.

Мультфильм полон черного юмора, цинизма и психологических поисков на грани абсурда.

Сейчас идет показ шестого сезона сериала.

"Крайний космос" / Final Space

Проект "Крайний космос" создан Оланом Роджерсом и Дэвидом Саксом.

Официальная премьера состоялась 16 февраля 2018 года, премьера второго сезона, состоящего из 13 серий, состоялась 24 июня 2019-го на канале Adult Swim.

Спустя неделю после выхода второго сезона проект продлили на третий.

Действие сериала разворачивается в неопределенном будущем. Гэри Гудспид спровоцировал катастрофу на Земле и отбывает тюремный срок в космосе. Там он подружился с обаятельным инопланетянином, которого назвал Пряник Mooncake).

Пряник способен уничтожить вселенную и на него охотятся армии агрессивных инопланетян, чтобы использовать его в качестве оружия.

"Наш мультяшный президент" / Our Cartoon President

"Наш мультяшный президент" - американский анимационный сатирический телесериал, премьера которого состоялась 11 февраля 2018 года на Showtime.

Сериал был создан Стивеном Колбертом, Крисом Лихтом, Мэттом Лапиным, Тимом Люке и Р. Дж. Фридом и основан на повторяющемся эпизоде из ток-шоу "Ночное шоу со Стивеном Колбертом".

В январе 2019 года было объявлено, что сериал был продлен на второй сезон, премьера которого состоялась 12 мая 2019 года. В августе сериал продили на третий сезон, премьера которого состоится в 2020 году.

Комедийное шоу рассказывает о работе Дональда Трампа, его доверенных лицах, членах его семьи, членах Конгресса, а также новостных и политических комментаторах на основе кабельных новостей.

"Разочарование" / Disenchantment

"Разочарование" - фэнтезийный мультсериал, созданный Мэттом Грейнингом, рассказывающей о депрессивной принцессе-алкоголичке Бин, ее эльфе-компаньоне Эльфо и личном демоне Люци, которые живут в средневековом королевстве Дримландия.

Сначала Netflix заказал 20 эпизодов сериала, премьера первых десяти состоялась 17 августа 2018 года. Вторая часть первого сезона стала доступна к просмотру 20 сентября 2019-го.

22 октября 2018 года Netflix официально продлил сериал на второй сезон, который выйдет в 2020-2021 годах.

"Полиция Парадайс" / Paradise PD

"Полиция Парадайс" - американский комедийный мультсериал, созданный Вако О'Гуином и Роджером Блэком, премьера которого состоялась 31 августа 2018 года на Netflix. В октябре 2018-го объявили о продлении сериала на второй сезон.

В "Полиции Парадайс" рассказывается о полицейском Кевине, который с детства мечтал работать копом вместе с отцом.

Полицейский участок - скопище феерических персонажей разной степени идиотизма. Глава отдела по контролю наркотиков - пес Пуля, который регулярно устраивает оргии с конфискатом для собак. В течение первого сезона детективы участка расследуют дело о метамфетамине.