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07.01.2020, 16:50

"Звездные войны. Скайуокер. Восход". Не похоже на последнюю главу киносаги

Кадр из трейлера девятого эпизода Звездных войн (Скриншот видео Star wars/Youtube)

Фильм три недели лидирует в американском прокате, при этом его рейтинг на IMDb составляет всего 6,9 из 10 возможных

"Звездные войны. Скайуокер. Восход" – финальный эпизод 9-серийного фантастического эпоса о семье Скайуокеров, Силе, ее темной и светлой сторонах и их адептах.

Первый фильм "Звездные войны. Новая надежда" вышел в 1977 году, и вместе с последовавшими за ним картинами "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая", стал уникальным культурным феноменом, повлиявшим на формирование мировоззрения нескольких поколений людей.

Каждый эпизод из появлявшихся с конца 90-х двух трилогий приквела и сиквела истории был в числе самых ожидаемых фильмов, но вызывал крайне противоречивые отзывы. Критики связывают это с двумя причинами. С одной стороны – с требовательнстью миллионов поклонников, представление которых о развитии событий не всегда совпадает с мнением сценариста и режиссера. С другой – со стремлением создателей привлечь новых поклонников и заработать как можно больше на мегапопулярности франшизы. "Звездные войны. Скайуокер. Восход" не стал исключением.

"Звездные войны. Скайуокер. Восход"
Рейтинг: PG-13 (за научно-фантастическое насилие и напряженность)
Жанр: боевик, приключения, фантастика
Режиссер: Джей Джей Абрамс
Сценарий: Джей Джей Абрамс, Крис Террио
В кинотеатрах: 20 декабря 2019 года
Продолжительность: 155 минут
Студия: Walt Disney Pictures
Бюджет: $275 млн

Фильм три недели лидирует в американском прокате и собрал в США $451,6 млн, в мире – $919,6 млн. При этом его рейтинг на IMDb составляет всего 6,9 из 10 возможных. На Rotten Tomatoes: лишь 54% одобрения у критиков и 86% - у зрителей, причем зрительское мнение у многих вызывает подозрение: 86% остаются неизменными с тех пор, как свою оценку поставили 7000 человек, сейчас фильм оценили уже почти 86 000.

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VARIETY: ПОЧТИ ВЕРНУЛ ОЩУЩЕНИЯ 40-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

Ни один из новых фильмов саги "Звездные войны" не способен полностью вернуть острые ощущения 40-летней давности, пишет критик Variety Оуэн Глейберман, но девятая и последняя глава от Джей Джей Абрамса подходит к этому ближе, чем любая другая со времен первых картин Джорджа Лукаса.

Автор рецензии заявляет: "Скайуокер. Восход" для меня – самое элегантное, эмоционально завершенное и приятное приключение со времен славы первых двух фильмов. Это смелый и захватывающий фильм, громоздкий, но легкий".

Упоминая эпизодические недочеты и слабости картины, критик отмечает эпическую красоту поединка на мечах на руинах Звезды смерти в бушующих черных волнах океана и неожиданную глубину его развязки. Он восхищается поставкой одиночных воздушных боев и массовых сражений. С нежностью говорит о старых героях и хвалит работу актеров, сыгравших новых персонажей.

Критик пишет: "Его [Палпатина] желание раздавить то, что осталось от Сопротивления, и установить господство полного террора, может показаться стандартной проблемой, но теперь, впервые, у него есть остроактуальный резонанс... В "Скайуокер. Восход" фашизм впервые вырисовывается как нечто более реальное; это то, с чем мы сталкиваемся именно сейчас. В фильме постоянно повторяется, что хотя адепты Первого Ордена на самом деле в меньшинстве, они работают так, чтобы бойцы Сопротивления чувствовали себя изолированными и одинокими, как будто у них нет силы. И вам лучше поверить, что это резкое и своевременное заявление".

TIME: БОТ СМОГ БЫ СНЯТЬ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНОЕ КИНО

Критик Time Стефани Захарек характеризует "Скайуокер. Восход" как перегруженный финал, который непонятно для кого сделан - для всех зрителей или для фанатов "Звездных войн", и в результате, по ее мнению, не понравится ни тем, ни другим.

"Из-за стремления не обидеть, это больше похоже на фанфики, чем на работу настоящего профессионального режиссера. Бот смог бы снять более интересное кино", – возмущается автор рецензии.

Критик отмечает, что в "Скайуокер. Восход" есть несколько приятных моментов, например радуют C-3PO, Чубакка и "Тысячелетний сокол". Однако, по ее мнению, персонажей чересчур много, и поэтому все происходит слишком мимолетно, сцены, которые должны бы нести драматическую нагрузку, смотрятся "как паутина".

Автор рецензии считает, что Абрамс слишком старался, чтобы удовлетворить фанатов франшизы, и поэтому не смог сделать ничего оригинального.

"Самые активные фанаты "Звездных войн", большинство из которых уже полноценные взрослые, не просто мечтают о контроле, они нашли способ получить его, и их тирания репрессивна... Они сформировали собственную империю, которая не просто нанесла ответный удар – она победила", – делает вывод критик.

NEW YORK TIMES: ШИРОКАЯ ПСЕВДОПОПУЛИСТСКАЯ УЛЫБКА

По мнению критика New York Times А.О. Скотта, смысл каждого эпизода "Звездных войн" – не индивидуальное качество, а связь с общим течением франшизы.
"Для одного фильма рискнуть быть слишком интересным означало бы поставить под угрозу долгосрочную стратегию культивирования мультипоколенческого, многонационального фэндома", – пишет он.

С этой точки зрения, по мнению критика, "Скайуокер. Восход" мечется от самого лучшего до самого худшего, и в итоге становится "прекрасным середнячком". 

Автор рецензии пишет, что с течением времени эпопея эволюционировала и была усреднена, чтобы оставаться достаточно хорошей для различных и расширяющихся групп интересов, не отталкивая ни одну из них.

Критик хвалит работу актеров Дейзи Ридли, Джона Бойега и Оскара Исаака, и особо отмечает "любимого плохого парня – эмо-джедая с темной стороны, Кайло Рена, ранее известного как Бен Соло, и неопровержимо воплощенного Адамом Драйвером". Хотя, по его мнению, "Ридли и Драйвер абсолютно доблестны в своем стремлении к трагическому достоинству во все более нелепых обстоятельствах".

По словам критика, Абрамс сделал вселенную Лукаса более разнообразной, но при этом менее своеобразной: он "следует исторической приверженности "Звездных войн" династиям и мессианскому мумбо-юмбо, но заканчивает фильм широкой псевдопопулистской улыбкой".

ПЯТЬ ФАКТОВ О ФИЛЬМЕ

Факт 1

Фильм был снят в трех разных форматах - 35мм, 70мм и 70мм формата IMAX. Он стал третьим фильмом саги, снятым в формате IMAX, и первым с 1983 года фильмом, полностью снятым на классическую пленку.

Факт 2

Лея Органа должна была обнажить свой собственный меч джедая и сыграть более масштабную роль в последнем эпизоде саги. Это оказалось невозможным из-за смерти Кэрри Фишер в декабре 2016 года. Для монтажа сцен с принцессой Леей создатели взяли записи с актрисой, снятые для "Пробуждения силы" и "Последних джедаев", но не использованные в них, и переписали сценарий так, чтобы включить реплики героини в новый материал. Кэрри Фишер цифровым способом перенесли из оригинального окружения в новые декорации и использовали визуальные эффекты, чтобы изменить гардероб Леи и добавить ей седины.

Факт 3

Во всех девяти эпизодах саги – трех оригинальных фильмах, приквелах и сиквелах – появились только два персонажа: дроиды C-3PO и R2-D2.
Энтони Дениэлс, сыгравший роль робота-переводчика – единственный актер, снявшийся во всех девяти фильмах.

Факт 4

Дизайн отремонтированной маски Кайло Рена основан на древней японской традиции кинцуги. Это искусство восстановления разбитой керамики с помощью лака, смешанного с золотым, серебряным или платиновым порошком. В отреставрированной вещи трещины как бы подчеркиваются, становятся узором и придают ей новую ценность. Философская основа искусства кинцуги состоит в том, что трещины неотъемлемы от истории объекта, поэтому их следует не маскировать, а подчеркивать.

Факт 5

В ноябре 2019 года сценарий завершающего эпизода "Звездных войн" оказался на интернет-аукционе. Это произошло по вине исполнителя роли Финна – Джона Бойега. Актер переезжал с квартиры на квартиру, устроил вечеринка, а копию сценария спрятал под кровать и забыл о ней. Сценарий нашла уборщица и выставила его на eBay, запросив 65 фунтов стерлингов. Там его заметил сотрудник Disney и тайну сюжета удалось сохранить.


редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: звездные войны, скайуокер
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