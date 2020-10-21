Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Местные выборы в Украине 2020: Полный список кандидатов в мэры

Мы сделали для вас максимально простой поиск кандидатов на местных выборах. Просто введите адрес. Работает для Киева, Одессы, Днепра, Харькова и Львова

Надельнюк Александр

21.10.2020

В воскресенье, 25 октября, пройдут одни из самых массовых местных выборов в истории Украины: сразу 224 000 человек будут бороться за места в ОТГшные, сельские, районные, городские и областные советы. Из них 105 000 человек хотят стать депутатами городских советов, еще 2600 – борются за кресла мэров 324 городов.

Самый массированный десант у Батькивщины – почти 23 000 человек. Немногим меньше у президентской Слуги Народа – 22 700. На третьем месте воскресшая партия «За Майбутнє» – 21 400 человек.

Местные выборы 2020 в Украине пройдут по новому избирательному кодексу, который вступил в силу в начале года. Основное изменение – открытые списки (если в населенном пункте или ОТГ проживает более 10 000 избирателей), которые предусматривают голосование не только за партии, но и за конкретных кандидатов в местные советы. Более-менее понятная инструкция тут.

Особенно "повезло" жителям городов, которым предстоит выбирать депутатов не только в городской, но еще и в районный и областной советы (киевлянам чуть легче – не надо выбирать областных и районных). Если выбирать осознанно – сложная задача. Лучше подготовиться заранее.

Мы поможем вам очень легко выяснить, кто именно баллотируется в мэры и во все советы по вашему округу. Для этого просто введите в строке поиска ваш район или адрес регистрации.

Обратите внимание, что после нажатия на результат поиска вы сначала увидите кандидатов в меры, а уже ниже найдете списки с кандидатами в городской, районный и областной советы. Ищите на украинском языке.

Поиск

×
 