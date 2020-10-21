Местные выборы в Украине 2020: Полный список кандидатов в мэры

Надельнюк Александр
21.10.2020
В воскресенье, 25 октября, пройдут одни из самых массовых местных выборов в истории Украины: сразу 224 000 человек будут бороться за места в ОТГшные, сельские, районные, городские и областные советы. Из них 105 000 человек хотят стать депутатами городских советов, еще 2600 – борются за кресла мэров 324 городов.
Самый массированный десант у Батькивщины – почти 23 000 человек. Немногим меньше у президентской Слуги Народа – 22 700. На третьем месте воскресшая партия «За Майбутнє» – 21 400 человек.
Местные выборы 2020 в Украине пройдут по новому избирательному кодексу, который вступил в силу в начале года. Основное изменение – открытые списки (если в населенном пункте или ОТГ проживает более 10 000 избирателей), которые предусматривают голосование не только за партии, но и за конкретных кандидатов в местные советы. Более-менее понятная инструкция тут.
Особенно "повезло" жителям городов, которым предстоит выбирать депутатов не только в городской, но еще и в районный и областной советы (киевлянам чуть легче – не надо выбирать областных и районных). Если выбирать осознанно – сложная задача. Лучше подготовиться заранее.
Мы поможем вам очень легко выяснить, кто именно баллотируется в мэры и во все советы по вашему округу. Для этого просто введите в строке поиска ваш район или адрес регистрации.
Обратите внимание, что после нажатия на результат поиска вы сначала увидите кандидатов в меры, а уже ниже найдете списки с кандидатами в городской, районный и областной советы. Ищите на украинском языке.