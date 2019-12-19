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19.12.2019, 19:10

Новая система выборов в Верховную Раду. Что вам надо знать – тема дня

Новая система выборов в Верховную Раду. Что вам надо знать – тема дня - Фото
Выборы (фото - EPA)

Почему депутаты лукавят, говоря об открытых списках на парламентских выборах

Верховная Рада приняла избирательный кодекс и отменила выборы в одномандатных округах. Теперь – два списка в одном бюллетене и замысловатая схема вычисления победителей. Как теперь будут проходить выборы и почему Рада не до конца открыла списки - читайте в коротком разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Кодекс был принят в июле 2019 года парламентом предыдущего созыва, однако новоизбранный президент Владимир Зеленский ветировал закон и вернул его в Раду со своими предложениями. После доработки новый парламент принял кодекс с учетом замечаний президента.

Кодекс предусматривает отмену мажоритарки. Депутатов будут выбирать по пропорциональное системе с "открытыми" региональными списками. Голосование будет проходить в 27 избирательных регионах, которые преимущественно совпадают с границами областей. Исключениями станут Киев (куда относится также заграничный округ) и Днепропетровская область, где будут созданы по два избирательных округа.

Каждая партия формирует два типа списков: общегосударственный (не более 450) и из числа этих самых кандидатов – региональные списки в каждом из 27 регионов (не менее пяти и не более 17). Избиратели голосуют за партию в общем списке и за кандидата в региональном. Очередность кандидатов в списке будет определяться количеством голосов избирателей, поданных за конкретного кандидата. При формировании партийных списков партии будут обязаны соблюдать гендерный баланс: в каждой пятерке кандидатов должно быть не менее двух человек каждого пола.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В случае подписания закона Зеленским кодекс вступит в силу с января 2020 года. А это значит, что следующие местные и парламентские выборы пройдут по новым правилам. В то же время нардепы и эксперты отмечают, что полностью открыть списки парламенту не удалось.

Глава ОПОРЫ Ольга Айвазовская говорит, что первые девять номеров списка партии, которая набрала более 5% голосов, гарантированно получают мандат независимо от региональных списков. Как сообщил LIGA.net нардеп от Слуги народа Александр Качура, на этой норме настаивали Батькивщина и ОПЗЖ. "Многие известные политики не хотят ехать на округа, поэтому для них было важно иметь как можно больше гарантий в партийной части", - объясняет Качура.

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Во-вторых, для того, чтобы место кандидата в региональном партийном списке изменилось, ему нужно будет набрать не менее 25% голосов от избирательной квоты (количества голосов, достаточных для получения одного мандата в Раде). Кандидаты, набравшие меньше, сохранят те номера, которые определила партия.

По подсчетам нардепа от Голоса Романа Лозинского, кандидату в регионе, чтобы продвинутся вверх в списке, нужно будет набрать приблизительно 7 000 голосов. "Ты можешь набрать 6 000 голосов и быть лидером в регионе, но поскольку это меньше нужных 25%, ты не двигаешься по общему списку и не попадаешь в Раду", - рассказал Лозинский LIGA.net.

В-третьих, сам бюллетень устроен так, что избиратели будут голосовать за партию, но могут забыть внести номер кандидата, которого поддерживают, в конце длинного бюллетеня. Из-за этого количество кандидатов, которые получат индивидуальную поддержку и поднимутся в региональном списке, может быть невелико, и список фактически останется закрытым. "Люди привыкли к одной галочке в одном бюллетене. Поэтому мы осознаем, какое количество брака может быть", - прогнозирует Лозинский.

Дискуссионым в ОПОРЕ также называют исключение из кодекса норм о ЦИК и Госреестре избирателей. Эксперты считают это попыткой избежать реформы законодательства о Центризбиркоме. В Слуге народа объясняют изъятие норм о ЦИК их "абсурдностью". "ЦИК проводит не только выборы, но и референдумы. Соответственно, это не может регулироваться одним кодексом", - считает Качура.

В свою очередь Голос считает успехом то, что из кодекса были изъяты нормы, согласно которым ЦИК имел бы свое представительство в окружных избирательных комиссиях. "Это угрожало административным ресурсом, когда ЦИК имеет свои глаза в каждой комиссии и мог дергать за ниточки", - объясняет Лозинский.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Не успели депутаты принять кодекс, как уже обещали вернуться к доработке избирательного законодательства в следующем году. "У этого документа очень непростая карма. Он напоминает "письмо из Простоквашино", которое начинал писать дядя Федор, а заканчивали кот Матроскин и Шарик", - иронизирует экс-нардеп от БПП и соавтор кодекса Александр Черненко.

Тем не менее партии уже начинают подстраиваться под будущие правила игры. Первая задача – переманить к себе видных действующих нардепов-мажоритарщиков, поскольку принятый кодекс не предусматривает участие в выборах в качестве самовыдвиженцев.

По словам Качуры, Батькивщина активно ведет переговоры с мажоритарщиками, чтобы они организовывали и формировали команды на местных выборах-2020. В частности, нардеп Антон Яценко, который на последних выборах набрал рекордные 69% голосов, может возглавить черкасскую местную ячейку партии Юлии Тимошенко. Информацию о переговорах Яценко подтвердил LIGA.net.

Читайте также: Слуга народа "откусила" рейтинг у партий-конкурентов – опрос


специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
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Теги: парламентские выборы, политические партии, открытые списки, избирательный кодекс, мажоритарка
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