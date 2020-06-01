21 мая на Банковой было две круглые даты: годовщина президентства Владимира Зеленского и ровно 100 дней руководства ОП Андреем Ермаком. Будучи еще обычным помощником президента, Ермак влиял на большое количество государственных процессов, а после повышения его роль только усилилась. И это несмотря на неоднозначные инициативы по Донбассу и возможную коррупцию его родного брата. При подготовке материала многие депутаты президентской фракции Слуга народа отказывались комментировать деятельность Ермака под запись, объясняя это "мстительностью" главы ОП. "Ермак вычитывает по буквам, кто что про него сказал", - отметил один из руководителей СН. Насколько велико влияние Ермака - разбиралась LIGA.net.

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БИТВА ЗА УХО ЗЕЛЕНСКОГО

О существовании Ермака и его роли в команде президента мало кто знал до сентября 2019 года, когда произошел первый большой обмен с Россией. На одной из самых популярных фотографий Зеленского и его команды будущий глава ОП идет одним из последних в темных очках. И в этом проявляется характер Ермака и подход к решению задач. "Ермак умеет быть незаметным, но при этом процессы идут. Богдан влезал в центр любой драки, а Ермак не такой. Он отойдет в сторону, шепнет на ухо, кому надо перезвонит", - рассказывает LIGA.net один из руководителей фракции СН.

По его словам, экс-глава ОП Андрей Богдан "говорил на ухо президенту инструкцию", а Ермак обличает это в формы, которые наталкивают президента на правильные решения, но при этом не являются инструкцией: "Ермак говорит примерно так: "А может чтобы в этом регионе нам усилится на выборах, что-то для них сделать? Построить стадион или дорогу? Давай позовем Шмыгаля и подумаем".

"Ермак тихонько сидит по правую руку от президента, подписывает бумаги и подшептывает ему. То, что Богдан делал публично, Ермак делает в кабинете Зеленского", - отмечает LIGA.net собеседник в руководстве ОП.

Ермак сидит по правую руку от президента, подписывает бумаги и подшептывает ему. То, что делал Богдан публично, Ермак делает в кабинете Зеленского

О том, почему Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака подробнее читайте в статье LIGA.net: Оторвали от уха Зеленского. Короткая история Богдана в команде президента

ВИЗАНТИЙЩИНА В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА

На первом после назначения брифинге новый глава ОП заявил, что кадровых ротаций среди заместителей не планирует. Отчасти это оказалось правдой. В феврале Зеленский своим указом назначил заместителем Ермака Юлию Соколовскую – министра соцполитики в правительстве Алексея Гончарука. А в апреле заменил Анну Коваленко на Романа Мащовца по направлению нацбезопасности и обороны.

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"Соколовская закрыла вопросы, которыми до нее в Офисе вообще никто не занимался. Зазвучала лучше тема войны. Коваленко ссорилась со всеми. Сейчас с Машовцем стало лучше", - отмечает один из руководителей ОП в комментарии LIGA.net. Кроме того, Ермак делегирует часть задач своим советникам. В частности, за организацию встреч с волонтерами и ветеранами ответственен Сергей Куницын, а за встречи с представителями киноиндустрии – Ростислав Карандеев.

С одной стороны у Ермака отлично выходит делегировать полномочия, с другой – они не приводят к ощутимым результатам, отметили LIGA.net три собеседника в руководстве СН. "Ермак организовывает встречи, собирает совещания. Но такое впечатление, что после встреч ничего не происходит. Встреча ради новости на сайте ОП", - говорит один из них.

Стиль управления Ермака похож на восточные дворцы, интриги и византийщину

Тем не менее на позиции Ермака в глазах Зеленского это пока не сильно влияет. Также как и возможная коррупция его родного брата. По словам замглавы фракции СН Галины Янченко, ОП знал о пленках еще осенью 2019 года и это не было сюрпризом. "Очевидно, если Ермак остался в ОП и его повысили до статуса главы, то пленки не повлияли на степень доверия Зеленского к нему", - заявила она в комментарии LIGA.net.

По мнению Янченко влияние главы ОП на президента существенное. "При Богдане встреч руководства фракции с президентом было больше. Сейчас руководство фракции встречается с Ермаком в среднем раз в месяц. В этом и есть одна из форм влияния Ермака на Зеленского. Допускаю, что Ермак выслушивает нардепов и доносит до президента только часть месседжей и пожеланий", - сказала нардеп в комментарии LIGA.net.

"Стиль управления Ермака похож на восточные дворцы, интриги и византийщину", - добавляет еще один руководитель СН.

Сам Ермак опровергает слова Янченко. "У меня налажены сильные рабочие коммуникации с фракцией. Встречи регулярны и продуктивны", - отметил он в комментарии LIGA.net.

Также одна из фишек Ермака: делать врагов друзьями. Поэтому он решил назначить своим советником экс-министра финансов Игоря Уманского, который незадолго до этого заявил о масштабной коррупции в налоговой и на таможне.

А недавно экс-министр здравоохранения Уляна Супрун, чью медреформу критикует Зеленский, заявила, что Ермак от имени президента предложил ей присоединиться к Нацсовету реформ. У Ермака отказались комментировать заявление Супрун.

Также одна из фишек Ермака: делать врагов друзьями

Однако без "врагов" никуда. По словам трех собеседников LIGA.net в руководстве СН и ОП, у Ермака давний конфликт с первым замом Сергеем Трофимовым, отвечающим за региональную политику.

"На второй день после инаугурации было совещание у президента. На нем собрали все ядро команды, и президент сказал, кто чем будет заниматься. Мы вышли с совещания и одна из первых фраз Трофимова была: "Я только не въехал, что здесь будет делать Ермак". Сразу стало понятно, что конфликта не избежать", - рассказывает один из близких соратников Зеленского.

"Президент страшно недоволен губернаторами и в целом историей с регионами. Ермак это видит и понимает, что надо включаться. Предлагает селекторы с губернаторами, мэрами. Предлагает KPI губернаторов. Но дело в том, что Трофимов разрабатывает это уже полгода. И Трофимова это раздражает", - добавляет он.

Сам Ермак на вопрос о конфликте с Трофимовым говорит, что "не обращает внимание на анонимные слухи".

"Я сторонник очень четкой иерархической структуры управления...Моя задача - все отраслевые решения, в том числе выполненные департаментом Трофимова, собирать в единый пакет, давать им оценку, вносить уточнения, предлагать что-то доработать. Что касается всего остального - в том числе мыслей моих заместителей - их я, разумеется, не контролирую", - сообщил глава ОП в комментарии LIGA.net.

"Нередко мысли подобного толка отвлекают людей от качественного выполнения той работы, которую они должны делать уже сейчас. На рабочем месте, а не в мечтах", - добавил Ермак, отвечая на вопрос, не ощущает ли он, что Трофимов не против занять место главы ОП.

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ИМПРОВИЗАЦИЯ ПО ДОНБАССУ

Именно в контексте урегулирования ситуации на Донбассе фамилия Ермака прозвучала впервые максимально громко. Зеленский доверил ему вести это направление. При этом все свои действия по Донбассу Ермак согласовывает с президентом, сообщил LIGA.net нардеп от СН Александр Качура.

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Благодаря переговорным способностям и контактам с соратником Путина Дмитрием Козаком удалось провести три обмена пленными. И именно с Козаком Ермак летал в марте в Минск и подписал скандально известный протокол о создании консультативного совета с ОРДЛО.

После шквала критики имплементация решения была приостановлена, а Ермак получил сформированную оппозицию внутри фракции СН – так называемую Демплатформу. Один из ее инициаторов Никита Потураев отказался говорить с LIGA.net о Ермаке, однако собеседники в руководстве фракции заверили, что пока Демплатформа находится в режиме ожидания и живет "от повода к поводу".

Золотой век переговоров уже прошел. Мы заходим в тупик

Видя, что никаких движений после декабрьского нормандского саммита не происходит Ермак начал предлагать Зеленскому новые идеи, призванные разморозить ситуацию. В частности, по инициативе главы ОП была расширена украинская делегация в ТКГ за счет замминистров и глав профильных комитетов. Кроме того, идея консультативного совета конкретизировалась и преобразилась в набор "представителей ОРДЛО" от Украины в ТКГ.

"К моему большому сожалению, до нас встречи ТКГ проходили без особых результатов. Делегации собирались, высказывали друг другу свои позиции, и разъезжались заниматься неэффективной пропагандой", - сообщил Ермак в комментарии LIGA.net.

По мнению нардепа от СН Ирины Верещук, Ермаку тяжело совмещать руководство ОП и тему Донбасса. "Российским треком надо заниматься 24 часа в сутки отдельному человеку. Если Ермака назначили главой ОП, то ему надо руководить Офисом без дополнительной нагрузки. А на это направление найти человека, который хочет работать", - заявила она в комментарии LIGA.net.

В свою очередь нардеп Качура считает, что как переговорщик и организатор работы ОП Ермак "на своем месте".

По мнению большинства опрошенных LIGA.net нардепов СН, серьезного прогресса по Донбассу ждать не стоит. "Золотой век переговоров уже прошел. Мы заходим в тупик", - считает один из руководителей фракции.

В свою очередь Верещук понимает логику и стратегию Ермака. "Наши инициативы должны показать нашим международным партнерам, что не от Украины зависит мир на Донбассе, как это рисует Россия, которая просто тянет время", - считает нардеп.

Подтверждает слова Верещук и сам Ермак. "Наша сторона делает все возможное для выполнения договоренностей. Мы либо добьемся их выполнения, либо покажем всему миру, кто на самом деле не хочет окончания войны на Донбассе", - сказал он LIGA.net.

Однако рассчитывать на какой-то результат без уступок нереально, парирует еще один руководитель СН. "Морально надо готовиться к стене. Какой-никакой, но это тоже мир", - резюмирует он.

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ОТСТОЯЛ КЛИЧКО

В противостоянии с Богданом Ермак победил не только за внимание президента, но и "отстоял" мэра Киева Виталия Кличко, которого экс-глава ОП пытался убрать с должности. Ермак сумел убедить Зеленского не увольнять Кличко из КГГА. В знак благодарности мэр Киева назначил несколько лояльных Ермаку людей на ключевые должности.

Желание кума главы ОП Николая Тищенко баллотироваться в мэры Киева в Слуге народа объясняют договоренностями с Кличко. "Мы выдвигаем кандидата, который достойно проиграет Кличко во втором туре. А в горсовете наши партии создадут коалицию", - рассказал LIGA.net один из руководителей фракции СН. И добавляет: Кличко понимает, что ему выгоднее сотрудничать с властью.

"Он может с нами воевать, идти на выборы вместе с Порошенко. Но мы можем принять закон о столице и уволить его с главы КГГА", - объясняет собеседник.

Не согласен с договоренностями Качура, который настаивает на проведении праймериз среди кандидатов от СН и намерен в них участвовать. Также о желании побороться за кресло мэра Киева заявили еще два нардепа от СН Александр Ткаченко и Александр Дубинский.

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ПОМОЩЬ С КАДРОВЫМ ГОЛОДОМ

В условиях кадрового голода Ермак активно помогает Зеленскому с поиском людей. Абсолютно все опрошенные LIGA.net нардепы констатировали, что процесс отбора министров в новое правительство Дениса Шмыгаля проходил за закрытыми дверьми на Банковой. Сначала кандидатов отсеивали Ермак и первый помощник президента Сергей Шефир, а затем президент лично их собеседовал.

По информации Зеркала недели и журналиста Юрия Бутусова, Ермак пролоббировал назначение Андрея Тарана министром обороны. "Ермак реализовывает проект примирения Украины с РФ на Донбассе, и министр обороны ему нужен для полного контроля военно-политической ситуации на Донбассе", - написал Бутусов в Facebook.

В свою очередь Ермак на вопрос о Таране заявил, что подбор министров не входит в его обязанности.

"Президент и Премьер обсуждают кандидатуры на наиболее важные должности...Часто или я, или кто-то из заместителей участвует в этих совещаниях для оперативного предоставления главе государства нужной ему информации и фиксации поручений. Иногда президент может уточнить у нас информацию по тому или иному кандидату, но подбор кандидатур на должности сотрудников разных министерств не входит в наши обязанности", - заверил Ермак в комментарии LIGA.net.

В Слуге народа у Ермака немного нардепов, рассказывают собеседники в руководстве фракции. К ним можно отнести бизнес-партнера в Международной фармацевтической группе Андрея Задорожнего, кума Николая Тищенко, главу комитета соцполитики Галину Третьякову и главу правового комитета Андрея Костина. Последние двое недавно вошли в украинскую делегацию в ТКГ.

"В ТКГ сидят люди плюс-минус из его орбиты. Ермак пробовал через Тищенко "вербовать" нардепов, однако не сильно успешно", - рассказывает один из руководителей фракции СН.

Также Ермак пытается распространять свое влияние и на регионы. По его инициативе были назначены как минимум трое глав ОГА: Сергей Гайдай (Луганская), Александр Стадник (Николаевская) и Максим Козицкий (Львовская).

Кроме того, генпрокурор Ирина Венедиктова призналась, что Ермак советовал ей людей на должности ее замов. Однако, никто из них ей не подошел. По информации нардепа Янченко, Венедиктова сама выбирала себе замов. "Возможно, она обращалась к Ермаку за советом. Но уверена, что у нее была возможность прооводить самостоятельную кадровую политику", - отмечает она.

Частично кадровый дефицит на Банковой перекрывается и самим Ермаком. Глава ОП до сих пор является членом набсовета госконцерна "Укроборонпром".

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