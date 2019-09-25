1000% плохая Меркель и 100% мой прокурор. Какие последствия разговора Зеленского с Трампом

Украина прямо сейчас находится в эпицентре американской политики. Главной темой сегодняшнего дня, 25 сентября, бесспорно, является обнародованная Белым домом стенограмма разговора президентов Украины и США от 25 июля. Все желающие смогли прочитать, как Дональд Трамп просит Владимира Зеленского "взглянуть на" закрытое расследование, к которому имел отношение сын Дзозефа Байдена, а украинский президент отвечает, что следующий генпрокурор будет "100% моим человеком" и "он или она разберутся в ситуации". Также главы государств не очень лестно отзываются о канцлере Германии Ангеле Меркель, президенте Франции Эммануэлю Макрону и экс-после США в Украине Мари Йованович. Правильно ли себя вел Зеленский во время разговора, что теперь будет с нормандским форматом и какие еще могут быть последствия для Украины опубликованной стенограммы, - LIGA.net собрала мнения дипломатов и экспертов.

Алена Гетьманчук, директор центра Новая Европа

Оба президента выглядят не лучшим образом. Оказывал ли Трамп давление на Зеленского - вопрос интерпретаций, хотя просьбы от американского президента - вряд ли можно считать просто просьбой. Было очевидно, что Зеленский пытается понравиться Трампу еще до личной встречи и своими ответами в телефонном разговоре, собственно, обеспечить, чтобы эта личная встреча состоялась.

Наиболее проигрышной, по-моему, с украинской стороны было заявление о будущем генпрокуроре как «100% моем человеке». Как же обещанные реформы правосудия?

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Трампу это не навредит, а вот доверию между Зеленским и Макроном-Меркель - может. Они вряд ли положительно воспримут подхват Зеленским нарратива Трампа, с которым у Макрона, и особенно Меркель - достаточно напряженные отношения. При этом, не нужно забывать, что из мировых лидеров-тяжеловесов Меркель сейчас является едва ли не самым большим союзником Украины.

Сергей Корсунский, директор Дипломатической академии при МИД Украины

Я не вижу ничего чрезвычайного в этой стенограмме. Если бы обычные граждане смогли услышать, как между собой общаются главы государств, они были бы очень удивлены. Разговор был с пониманием того, что мы разговариваем с лидером государства, от поддержки которого очень многое зависит в урегулировании ситуации на востоке Украины и в Крыму.

Некоторые сказанные вещи, наверное, не были бы сказаны в прямом эфире. Но мы понимаем, что Европа могла бы делать больше. И мы видим, как Франция с Германией возвращаются к сотрудничеству с Россией. Возможно, им будет неприятно это читать, но что поделаешь, если так оно и есть.

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Я не вижу никакого повода для импичмента президента США. Да, возможно, некоторые вещи смотрятся более персональными, чем есть на самом деле. Я думаю, что определенные комплименты в адрес Трампа являются политическими и это абсолютно нормальная практика. В том, что он просит встретится с Джулиани, нет криминала.

Другое дело – как мы дальше будем действовать. Захотим ли мы далее каким-то образом вмешиваться и что-то исследовать. С моей точки зрения, этого делать не нужно. Нужно от этого отходить и не пытаться подыгрывать какой-либо из сторон.

Роман Бессмертный, посол Украины в Беларуси (2010-2011) и представитель Украины в трехсторонней контактной группе (2015-2016, июль-август 2019).

Исходя из того, что я услышал в эти дни, президент Украины не знает, что его телефонные разговоры тоже стенографируются. Мне бы очень хотелось, чтобы в парламенте нашлась фракция или депутат, которые бы требовали обнародования украинской стенограммы этого разговора.

Мы не представляем какой вред этот разговор уже нанес Украине. С точки зрения дипломатических канонов, этот разговор выходит далеко за рамки разговора между лидерами государств. Формулировки, которые там встречаются, в дипломатическом мире недопустимы. Особенно такие вещи, как обсуждение третьих лиц.

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Если проанализировать высказывания Трампа, то они, с точки зрения языковых конструкций, принятых в том мире, являются более-менее упорядоченными. Но лесть украинского президента, раскидывание обвинениями и оценками, очень неприятны. С этого разговора вытянут оценки Макрона и Меркель.

Ситуация с Байденом и его сыном неприятна. "Мой прокурор". Президент США не может позволить себе сказать: "Мой Конгресс" или "Моя партия". Я уже не говорю о том, что там есть прямое обещание, что недопустимо в этой ситуации.

По поводу оценки дипломата (речь о экс-после США Йованович – ред.). Оценку американскому дипломату может дать президент США, потому что это его номенклатура. Президент Украины может давать оценку собственному назначенному им дипломату.

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