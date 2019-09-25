Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.09.2019, 23:04

1000% плохая Меркель и 100% мой прокурор. Какие последствия разговора Зеленского с Трампом

1000% плохая Меркель и 100% мой прокурор. Какие последствия разговора Зеленского с Трампом - Фото
Владимир Зеленский (фото - EPA)

Как дипломаты и эксперты оценивают, что узнал весь мир из стенограммы разговора Зеленского с Трампом

Украина прямо сейчас находится в эпицентре американской политики. Главной темой сегодняшнего дня, 25 сентября,  бесспорно, является обнародованная Белым домом стенограмма разговора президентов Украины и США от 25 июля. Все желающие смогли прочитать, как Дональд Трамп просит Владимира Зеленского "взглянуть на" закрытое расследование, к которому имел отношение сын Дзозефа Байдена, а украинский президент отвечает, что следующий  генпрокурор будет "100% моим человеком" и "он или она разберутся в ситуации". Также главы государств не очень лестно отзываются о  канцлере Германии Ангеле Меркель, президенте Франции Эммануэлю Макрону и экс-после США в Украине Мари Йованович. Правильно ли себя вел Зеленский во время разговора, что теперь будет с нормандским форматом и какие еще могут быть последствия для Украины опубликованной стенограммы, - LIGA.net собрала мнения дипломатов и экспертов.

Алена Гетьманчук, директор центра Новая Европа

Оба президента выглядят не лучшим образом. Оказывал ли Трамп давление на Зеленского - вопрос интерпретаций, хотя просьбы от американского президента - вряд ли можно считать просто просьбой. Было очевидно, что Зеленский пытается понравиться Трампу еще до личной встречи и своими ответами в телефонном разговоре, собственно, обеспечить, чтобы эта личная встреча состоялась.

Наиболее проигрышной, по-моему, с украинской стороны было заявление о будущем генпрокуроре как «100% моем человеке». Как же обещанные реформы правосудия?

Читайте также: Зеленский при Трампе рассказал, было ли на него давление

Трампу это не навредит, а вот доверию между Зеленским и Макроном-Меркель - может. Они вряд ли положительно воспримут подхват Зеленским нарратива Трампа, с которым у Макрона, и особенно Меркель - достаточно напряженные отношения. При этом, не нужно забывать, что из мировых лидеров-тяжеловесов Меркель сейчас является едва ли не самым большим союзником Украины.

Читайте также
€15 млрд забыли. ЕС отреагировал на критику Зеленского и Трампа 25.09.2019Разговор Трампа с Зеленским: реакция Конгресса США на стенограмму 25.09.2019Конгрессмен-демократ о стенограмме: Мафиозное вымогательство 25.09.2019

Сергей Корсунский, директор Дипломатической академии при МИД Украины

Я не вижу ничего чрезвычайного в этой стенограмме. Если бы обычные граждане смогли услышать, как между собой общаются главы государств, они были бы очень удивлены. Разговор был с пониманием того, что мы разговариваем с лидером государства, от поддержки которого очень многое зависит в урегулировании ситуации на востоке Украины и в Крыму.

Некоторые сказанные вещи, наверное, не были бы сказаны в прямом эфире. Но мы понимаем, что Европа могла бы делать больше. И мы видим, как Франция с Германией возвращаются к сотрудничеству с Россией. Возможно, им будет неприятно это читать, но что поделаешь, если так оно и есть.

Читайте также: Из стенограммы. Трамп и Зеленский критикуют Меркель, Макрона и ЕС

Я не вижу никакого повода для импичмента президента США. Да, возможно, некоторые вещи смотрятся более персональными, чем есть на самом деле. Я думаю, что определенные комплименты в адрес Трампа являются политическими и это абсолютно нормальная практика. В том, что он просит встретится с Джулиани, нет криминала.

Другое дело – как мы дальше будем действовать. Захотим ли мы далее каким-то образом вмешиваться и что-то исследовать. С моей точки зрения, этого делать не нужно. Нужно от этого отходить и не пытаться подыгрывать какой-либо из сторон.

Роман Бессмертный, посол Украины в Беларуси (2010-2011) и представитель Украины в трехсторонней контактной группе (2015-2016, июль-август 2019).

Исходя из того, что я услышал в эти дни, президент Украины не знает, что его телефонные разговоры тоже стенографируются. Мне бы очень хотелось, чтобы в парламенте нашлась фракция или депутат, которые бы требовали обнародования украинской стенограммы этого разговора.

Мы не представляем какой вред этот разговор уже нанес Украине. С точки зрения дипломатических канонов, этот разговор выходит далеко за рамки разговора между лидерами государств. Формулировки, которые там встречаются, в дипломатическом мире недопустимы. Особенно такие вещи, как обсуждение третьих лиц.

Читайте также: Зеленский – Трампу: "Мой" генпрокурор рассмотрит дело Байдена

Если проанализировать высказывания Трампа, то они, с точки зрения языковых конструкций, принятых в том мире, являются более-менее упорядоченными. Но лесть украинского президента, раскидывание обвинениями и оценками, очень неприятны. С этого разговора вытянут оценки Макрона и Меркель.

Ситуация с Байденом и его сыном неприятна. "Мой прокурор". Президент США не может позволить себе сказать: "Мой Конгресс" или "Моя партия". Я уже не говорю о том, что там есть прямое обещание, что недопустимо в этой ситуации.

По поводу оценки дипломата (речь о экс-после США Йованович – ред.). Оценку американскому дипломату может дать президент США, потому что это его номенклатура. Президент Украины может давать оценку собственному назначенному им дипломату.

Читайте также: Стенограмма разговора Зеленского и Трампа: полный текст


специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
Отправить:
Распечатать:
Теги: Макрон Эммануэль, Владимир Зеленский, дональд трамп, Ангела Меркель, мари йованович, роман бессмертный, стенограмма, стенограмма разговора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Наследие Уляны: 80 главных советов Супрун, как быть здоровым
Экономика Наследие Уляны: 80 главных советов Супрун, как быть здоровым
Экономика
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 