11 фактов о Pandora Papers. Как 600 журналистов снова перевернули мир

3 октября более полутысячи журналистов-расследователей из 117 стран мира опубликовали данные о скрытых активах и сделках множества мировых лидеров, политиков, миллиардеров, артистов и мафиози. В материале фигурирует и президент Владимир Зеленский, который попал туда благодаря участию в проекте украинских журналистов. Расследователи считают, что крупнейшая в истории утечка конфиденциальных данных из офшорных зон открывает ящик Пандоры, поэтому проект получил название Pandora Papers. LIGA.net рассказывает о Pandora Papers в 11 фактах.

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1. 600 ЖУРНАЛИСТОВ, 12 МЛН "ВЫТЕКШИХ" ФАЙЛОВ И 2,6 ТБ ДАННЫХ. Над проектом работали два года. За это время более 600 журналистов из 117 стран мира просмотрели почти 12 млн конфиденциальных файлов (2,6 тб данных), которые попали к ним в руки в результате утечки из 14 офшорных фирм-регистраторов. Они создают подставные компании для клиентов, которые хотят сохранить финактивность в тени. Файлы Пандоры – самая крупная утечка из офшорных зон в истории. Поскольку журналисты считают, что их расследование открывает ящик Пандоры, проект получил название Pandora Papers.

"Источник утечки не разглашается. Как данные попали (к нам. – Ред.) – мы не говорим. Мы говорим – это данные офшорных регистраторов", – рассказывает LIGA.net главный автор нынешнего расследования в Украине Елена Логинова.

2. В РАССЛЕДОВАНИИ УЧАСТВОВАЛИ УКРАИНСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ ПЫТАЛИСЬ ПОМЕШАТЬ. Проект возглавляли Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). К работе присоединились украинские журналисты из Слідство.Інфо. Журналисты издания, являющегося партнером OCCRP, ранее работали и над другими проектами – Panama Papers, Paradise Papers и так далее.

Pandora Papers раскрывает секреты параллельной экономики, созданной международными банками, аудиторами и юристами.

Эта структура легитимизировала секретность офшорных юрисдикций и помогает влиятельным и богатым избегать налогов, подотчетности, накапливать состояние и, как следствие, – ускоряет экономическое неравенство, истощает госресурсы и подрывает демократию, – объясняют в Слідство.Інфо.

Логинова говорит, что над созданием фильма "Офшор 95" работало большое количество людей. В ходе расследования ей никто не мешал, поскольку о нем никто не знал: "Мы работали конфиденциально, обменивались информацией. С историей о Зеленском помогали люди из The Guardian и BBC, которые смотрели на недвижимость "кварталовцев" в Лондоне и доставали данные о собственниках".

При этом показ фильма пытались сорвать за несколько часов до премьеры. Логинова называет эту ситуацию "странной". По ее словам, все было оплачено и обусловлено заранее: "Поэтому, когда писали, что нет света и ремонт – это было очень странно... Как можно остановить показ в наше время? Все знают, что есть YouTube и что расследование все равно выйдет".

3. ПОД УДАР ПОПАЛИ БОЛЕЕ 30 МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ И 300 ЧИНОВНИКОВ. В России ближайшее окружение президента Владимира Путина отличилось наличием офшорных компаний и дорогостоящей недвижимости. Например, там фигурирует Светлана Кривоногих, с которой Путин якобы когда-то состоял в романтических отношениях - у нее "нашли" офшорную компанию, квартиру в Монако за 3,6 млн евро и недвижимость в России на $100 млн. А имиджмейкер Путина Константин Эрнст благодаря офшорам стал секретным партнером в сделке по покупке "39 ценных кинотеатров советской эпохи в Москве". Сделку финансировал банк ВТБ, который связывают с Путиным.

Журналисты также заявили о причастности к офшорам друга детства Путина – покойного Петра Колбина; дочки вице-премьера Марата Хуснуллина - Алины Хуснуллиной; зятя министра иностранных дела Сергея Лаврова - Александра Винокурова; сына первого зама руководителя администрации Путина Сергея Кириенко – Владимира Кириенко; отца президента Газэнергостроя Сергея Чернина – Якова Чернина и других. По данным журналистов, граждане РФ стоят примерно за 14% из более чем 27 000 компаний, чьи данные о собственности раскрылись из-за утечки. По меньшей мере 46 российских олигархов использовали офшоры.

Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева через 84 офшорные компании владела лондонской недвижимостью на $694 млн. В офшоры вовлекались и дети президента – свои первые компании они учредили, учась в школе и университете. В 2015 году они распродали часть недвижимости и закрыли множество компаний. Но у них осталась лондонская недвижимость на $191 миллион, которую тесть президента Ариф Пашаев оформил на траст, зарегистрированный на острове Мэн.

Премьер Чехии Андрей Бабиш через офшорные компании перевел $22 млн на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере в 2009 году, сохранив свое владение в тайне. Журналисты утверждают, что неофициальная жена экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Асель Курманбаева получила $30 млн и пакет акций офшорных компаний. Министр финансов Сербии и экс-мэр Белграда Синиша Мали владеет 24 квартирами на побережье Черного моря в Болгарии стоимостью $6,1 млн, что удалось доказать благодаря Pandora Papers. Его годовая зарплата не превышала 34 000 евро.

Также под удар попал президент Кипра – он основал юрфирму, которую обвиняют в сокрытии активов российского миллиардера. Президент Кении Ухуру Кеньята накопил более $30 млн на офшорах, включая недвижимость в Лондоне. Один из пакистанских министров Муниса Элахи хотел создать траст в Сингапуре для инвестирования прибыли от земельной сделки, но отказался, когда в фирме собрались сообщить подробности в налоговые органы страны.

4. ФИГУРИРУЮТ ШАКИРА, ХУЛИО ИГЛЕСИАС И ИТАЛЬЯНСКИЕ МАФИОЗИ. В Pandora Papers фигурирует суперзвезда крикета из Индии Сачин Тендулкар, примадонна поп-музыки Шакира, супермодель Клаудия Шиффер и даже итальянский мафиози Раффаэле Амато, связанный с десятком убийств. Амато зарегистрировал в Великобритании подставную фирму, которую использовал для покупки земли в Испании, чтобы создать преступную группировку. Сейчас он отбывает 20-летний срок.

У Тендулкара говорят, что его вложения законны и о них было заявлено налоговой. Примерно также оправдываются и у Шакиры – певица заявляла о своих компаниях. А представители Шиффер сказали, что супермодель исправно платит налоги в Великобритании. У испанского певца Хулио Иглесиаса нашлось 20 офшорных компаний, использовавшихся для покупки роскошной недвижимости в Майами и самолета.

5. ЗЕЛЕНСКИЙ – ОДИН ИЗ ФИГУРАНТОВ, А УКРАИНА – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ. Недавно Зеленский сказал, что Украина – "первая в цифровизации и строительстве дорог". Он повторил это утверждение и во время пресс-конференции в Трускавце. В случае с количеством политиков, причастных к Pandora Papers, Украина тоже первая. Всего в расследовании фигурируют 336 политиков из множества стран мира. Но больше всего, 38 политических деятелей, – из Украины.

Например, там есть глава Минкульта Александр Ткаченко. Журналисты заявляют, что менеджеры компаний Игоря Коломойского якобы пытались захватить контрольный пакет акций Одесской киностудии благодаря офшорным фирмам.

Также упоминается, что офшорная сеть 95 Квартала могла получать от компаний Коломойского миллионы через кипрский филиал ПриватБанка. Именно через него, по версии правоохранителей, олигарх якобы отмывал деньги из банка (офшоры Зеленского, как утверждают журналисты, могли быть частью отмывания "грязных денег"). По данным журналистов, офшорные компании Коломойского могли перечислить офшорам окружения Зеленского более $40 млн. Часть денег, возможно, пошла на покупку элитной недвижимости в Лондоне.

Перед выборами в 2019-м Зеленский, как утверждают журналисты, передал свои 25% акций в офшорной компании Maltex Multicapital близкому другу – его первому помощнику Сергею Шефиру. И тогда будущий президент, по данным расследователей, намеревался продолжать получать дивиденды. Получал ли он их, неизвестно. Если да, то это – преступление, поскольку получать дивиденды не будучи акционером незаконно, объясняет Логинова.

Логинова рассказывает, что отправляла Зеленскому вопросы. Но комментариев так и не получила: "Я никогда в жизни не отправляла такие большие вопросы, они были расписаны на три страницы. Когда все это не комментировалось, я думала, что, может, они к нему не доходят, на каком-то уровне останавливаются. Может президент так занят".

Но затем я встретилась с Никифоровым, говорю, что нет вообще никаких ответов. Он написал смс Зеленскому прямо о компании Maltex Multicapital, о которой было неизвестно. Через пару минут пишет: "Ответа не будет". Значит он точно увидел, – рассказывает Логинова.

"Если люди выбирают молчание, значит точно что-то не так", – говорит журналистка.

6. У ЗЕЛЕНСКОГО ГОВОРЯТ: "НИЧЕГО КОМПРОМЕТИРУЮЩЕГО НЕТ". В комментарии LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк назвал "чрезвычайно важным" то, что расследование охватывает период "до президентства Зеленского, что подтверждает выполнение им антикоррупционных норм".

Сам способ ведения бизнеса Зеленским он объясняет так: "Бизнес-практики в Украине 2000-х и первой половины 2010-х годов требовали юридических инструментов для защиты собственности от агрессивных действий тогдашнего государства. 95 Квартал всегда был и остается прозрачным бизнесом, чье функционирование не может вызвать юридических претензий. Этот бизнес никогда не имел ни малейшего отношения к госфинансам. Защищать этот бизнес в условиях тогдашней власти Януковича и других коррумпированных деятелей было вполне понятной задачей".

Он напомнил, что при Зеленском было вручено подозрение экс-менеджерам ПриватБанка, а также приняты банковское, антиофшорное и налоговое законодательство.

"Практически вся информация (из нынешнего расследования. – Ред.) уже использовалась оппонентами Зеленского во время кампании 2019 года. Ни тогда, ни тем более сейчас в ней нет ничего компрометирующего", – резюмировал Подоляк.

С ним не согласна Логинова: "Связи с олигархом и этой аферой – это "ничего важного"? А эта история с дивидендами. Если он их действительно получал, то это незаконно... Если бы они сказали, что вы документ неправильно истолковали, на самом деле деньги не были перечислены и никогда не будут перечислены, то никаких вопросов. Но сейчас вопрос остается открытым, получала ли фирма Зеленских эти дивиденды".

7. ОФШОРЫ – НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Перемещение денег в офшорные зоны не является незаконным само по себе, уточняют в The Guardian, принимавшие участие в расследовании. Не все фигуранты Pandora Papers – подозреваемые. Но тут есть не только правовая сторона вопроса, но и морально-этическая.

Проект проливает свет на тайные офшорные сделки и собственность в надежде привести к общественным дебатам над темой работы офшорной индустрии, а также проинформировать граждан разных стран о политиках, предвыборные обещания которых расходятся с реальными действиями.

8. БОЛЬШИНСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ ОФШОРОВ – НА ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ. С политиками связаны 956 офшорных компаний. Более двух третей из них – созданы на британских Виргинских островах, "ключевом винтике всей офшорной системы". Именно там фирмы для сокрытия активов или уклонения от уплаты налогов на родине создавали политики из Иордании, Ливана, Великобритании, Бразилии, Турции и других стран. Также офшорные зоны присутствуют в Панаме, Монако, Швейцарии и на Каймановых островах.

Самое большое число офшорных компаний, 3936, связаны с гражданами Великобритании.

9. В ОФШОРАХ ХРАНИТСЯ ДО $32 ТРЛН, О НИХ МАЛО ЧТО ИЗВЕСТНО. По данным Парижской организации экономического сотрудничества и развития, в офшорах хранятся не менее $11,3 трлн. А в BBC утверждают, что это число может достигать и $32 трлн. Из-за сложности и секретности офшорной системы невозможно узнать, какая часть этих денег связана с уклонением от уплаты налогов и другими преступлениями, а какая – средства, поступающие из законных источников и о которых проинформировали соответствующие органы. Однако достоверно известно, что использование офшорных зон ежегодно обходится правительствам всего мира в $600 млрд упущенных налогов.

10. ШВЕЙЦАРИЯ – ГАВАНЬ ПИРАТОВ. Начиная с 1930 годов, Швейцария является центром финансовых тайн.

Швейцария – гавань пиратов. Вы найдете тут все, что вам нужно, чтобы спрятать деньги, – говорит профессор уголовного права Майл Пит.

Внимание на Швейцарию обратили в 2008 году. США обнаружили, что крупнейший банк страны UBS помог почти 52 000 американцев спрятать миллиарды, которые не были обложены налогом. Затем в 2016 году швейцарские консультанты также засветились в расследовании о панамских офшорах.

По данным ICIJ, юристы и нотариусы из Швейцарии использовали проблемы в законодательстве страны, чтобы помочь богатым и влиятельным людям скрыть свои деньги от налоговой. С 2005-го по 2016 год по крайней мере 26 швейцарских фирм, фигурирующих в Pandora Papers, оказывали услуги клиентам, чьи офшорные компании позже появлялись в делах о финансовых преступлениях. Утечка файлов показывает, что одна из старейших фирм Швейцарии, Fidinam Group, работала с панамской юрфирмой над созданием более 7000 подставных компаний для клиентов, в том числе для 13 человек, вовлеченных в массовый коррупционный скандал Operation Car Wash.

11. ВОЗМОЖНО, ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО. Логинова говорит, что информация по Pandora Papers, возможно, еще будет появляться: "Там было очень много украинцев. Это еще не опубликовано. Я думаю там еще есть над кем работать и, возможно, это будет опубликовано".

Говоря о Зеленском, Логинова сказала, что все основное было опубликовано. "Если только включатся в какую-то коммуникацию, то мы будем отвечать и, может, что-то новое появится. Если будет развитие, а так – по Зеленскому все", – резюмировала журналистка.

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