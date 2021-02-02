12 популярных Telegram-каналов работают на ГРУ РФ, IKEA уже в Киеве. Что надо знать утром

СБУ подкрепила свои слова задержанием исполнителей, документами и записями разговоров. Плохая новость – даже эти каналы продолжают вещать. Так устроена империя Дурова.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Чужакам здесь не место? IKEA уже в Киеве. Приключения честных шведов в Украине

Вчера в Киеве открылся первый магазин IKEA. Казалось бы, обычный европейский универмаг, но для Украины он имеет символическое значение. Путь шведской компании в нашу страну занял 15 лет, у нее получилось зайти только с третьего раза. И лишь благодаря тому, что ради Украины IKEA отказалась от традиционного формата. Две попытки построить себе помещение самостоятельно в Одессе и Киеве закончились провалом. IKEA оказалась нетерпимой к украинской коррупции. Похоже, у этой сказки счастливый конец.

Мы вспомнили весь тернистый путь шведов в Украину. Это по-настоящему уникальная история. Больше по ссылке.

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