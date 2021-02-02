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12 популярных Telegram-каналов работают на ГРУ РФ, IKEA уже в Киеве. Что надо знать утром

02.02.2021, 09:30
12 популярных Telegram-каналов работают на ГРУ РФ, IKEA уже в Киеве. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня вторник, 2 февраля. Температура от -3 до -7, курс доллара 28.05

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Больше не анонимные: 12 популярных Telegram-каналов работают на ГРУ РФ. Расследование СБУ

В начале февраля прошлого года мы выпустили большое расследование, как устроена "фабрика" российского влияния в Украине через популярные Telegram-каналы. Многие не верили, что нарратив задается буквально из Москвы. Спустя год аналогичное заявление сделало СБУ: как минимум 12 Telegram-каналов – это часть агентурной сети ГРУ. Задача, как минимум, 12 каналов (среди которых очень популярные: Легитимный и Резидент), насаживать российский нарратив и дестабилизировать ситуацию в Украине.
 
СБУ подкрепила свои слова задержанием исполнителей, документами и записями разговоров. Плохая новость – даже эти каналы продолжают вещать. Так устроена империя Дурова. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Чужакам здесь не место? IKEA уже в Киеве. Приключения честных шведов в Украине

Вчера в Киеве открылся первый магазин IKEA. Казалось бы, обычный европейский универмаг, но для Украины он имеет символическое значение. Путь шведской компании в нашу страну занял 15 лет, у нее получилось зайти только с третьего раза. И лишь благодаря тому, что ради Украины IKEA отказалась от традиционного формата. Две попытки построить себе помещение самостоятельно в Одессе и Киеве закончились провалом. IKEA оказалась нетерпимой к украинской коррупции. Похоже, у этой сказки счастливый конец.

Мы вспомнили весь тернистый путь шведов в Украину. Это по-настоящему уникальная история. Больше по ссылке.

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