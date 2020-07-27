Зеленский договорился с Путиным об очередном перемирии. Обещания Путина хватило на 20 минут

Очередное перемирие на Донбассе продержалось 20 минут. Боевики обстреляли наши позиции - украинские военные не ответили. Поскольку получили прямой приказ от руководства не отвечать пророссийским боевикам. Как прошел первый день "перемирия", какие настроения и ожидания у украинских военных и что будет делать Владимир Зеленский, если режим тишины в очередной раз сорвется, - разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 26 июля командующий объединенных сил Сергей Наев выдал приказ о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня с 00:01 27 июля. Основанием для этого стало решение трехсторонней контактной группы в Минске от 22 июля.

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Согласно этому документу, ответный огонь допускается в случае наступательных действий противника только по приказу руководства ВСУ после безуспешной попытки использовать координационный механизм. Такой механизм должен быть создан при содействии СЦКК "в действующем составе".

Командирам бригад разослали пояснение, в каких случаях украинские военные могут открывать огонь. "Военные подразделения имеют право с применением оружия отражать нападение на объекты, находящиеся под охраной, освобождать заложников и препятствовать их захвату, не давать уничтожить технику, защищать мирных жителей, задерживать преступников", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении Цензор.нет. При этом о применении оружия необходимо предупредить заранее и постараться не причинить ущерб посторонним лицам.

Прошло всего 20 минут после старта "перемирия", и пророссийские боевики обстреляли позиции 36-й отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. "Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личному составу не нес", - уточнил на брифинге командующий ООС Владимир Кравченко.

Также около 9:00 в полосе ответственности 79-й бригады в районе Новомихайловки боевики при помощи ручных противотанковых гранатометов заминировали украинские позиции минами ПОМ-2.

Несмотря на это, в вечерней сводке ООС сказано, что ситуация остается "полностью контролируемой", а в подразделениях ОС "царит здоровая атмосфера".

"До вчерашнего дня у нас были артобстрелы. В 12 часов ночи началось перемирие, была полная тишина. В пятом часу кинули подствольную гранату. Но по сравнению с тем, что было до этого, это можно назвать режимом тишины", - рассказала LIGA.net сотрудник пресс-службы 93-й бригады Ирина Рыбакова.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Приказ штаба ООС вызвал неоднозначную реакцию. Журналист Юрий Бутусов заявил, что документ противоречит законодательству. И любой военнослужащий ВСУ, который будет требовать прекращения огня по врагу, может быть привлечен к уголовной ответственности.

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"Закон однозначно определяет, что агрессию осуществляет РФ, любые контакты с незаконными формированиями во время агрессии, а тем более - совместные действия, являются прямым нарушением закона. С какой стати "вооруженные формирования ОРДЛО" - сторона?" - написал Бутусов в Facebook.

Кроме того, приказ запрещает снайперский огонь и разведку, а также использование беспилотников. Экс-советник пятого президента Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что, по его информации, командование ВСУ решило отозвать подразделения контрснайперской борьбы с первой линии. Также с первой линии якобы вывозят пулеметы.

Командующий ООС Кравченко опроверг эту информацию, заявив, что упаднические настроения разгоняют специалисты врага по информационной войне. "Никаких вооружений и оружия никто ни у кого из военных не забирает. Военные на передней линии выполняют задания со своим штатным вооружением", - отметил он. И добавил: чтобы вести разведку, "необязательно пересекать линию разграничения".

По словам Кравченко, обустраивать позиции можно, но нельзя при этом продвигаться вперед. Это будет расцениваться как наступление. Также командующий отметил, что наказание за нарушение режима "тишины" будет назначаться в рамках устава. "Штрафов в уставе нет, может быть выговор… Но я не думаю, что такие нарушения будут", - заявил Кравченко.

Если будет циничное нарушение перемирия, то никто не будет ждать. Наши военные имеют полное право действовать адекватно, - Резников

Журналист Александр Махов со ссылкой на неназванных командиров подразделений бригад говорит, что "никто не знает и не понимает", как будут работать дисциплинарные наказания. "От командования уровня штаба ООС есть просьба продержаться в таком режиме хотя бы месяц", - написал он в Facebook.

Махов добавил, что отведены БМП, СПГ и минометы. Все пехотное вооружение на месте – АГС, ДШК и другое. Информацию о том, что пулеметы и гранатометы не вывозили, LIGA.net подтвердили в пресс-службах штаба ООС и 93-й бригады.

"У наших военных есть все необходимое вооружение: стрелковое, пулеметы, гранатометы. Никто у них не забирал. Никто им не запрещал открывать огонь, если что-то угрожает их жизни или есть угроза захвата части территории", - сообщил LIGA.net начальник пресс-службы Объединенных сил Игорь Парубский.

Вице-премьер-министр, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников заверил LIGA.net, что дополнительные меры по прекращению огня были согласованы с украинскими военными. "Мы не согласились ни на что такое, что могло бы нарушить состояние обороноспособности или уверенность наших военных", - отметил он.

По словам Резникова, нормы международного права дают возможность нашим военным чувствовать себя уверенно для принятия быстрых решений. В частности, в ст. 40 Гаагской конвенции 1907 года о законах и обычаях ведения войны сказано: если одна из сторон нарушает перемирие, то другая имеет право на автоматический выход из него и возобновление военных действий.

"Если будет циничное нарушение перемирия, а не одиночный выстрел, то никто не будет думать и ждать. Наши военные имеют полное право действовать адекватно", - добавил вице-премьер.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Сегодня Москва заявила, что прекращение огня не гарантирует, потому что она якобы "не сторона конфликта".

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В связи с этим мало надежд, что "перемирие" продлится долго, считает Рыбакова. "Не думаю, что режим прекращения огня продержится. Кто будет контролировать ту сторону? ОБСЕ туда не пускают", - сообщила она в комментарии LIGA.net.

"Имеем очередное подтверждение недоговороспособности российской стороны и новый повод требовать очередного усиления санкций против РФ", - отреагировал на нарушение перемирия в Facebook представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский.

Резников считает, что пока не стоит говорить о срыве перемирия. "На сегодняшний день не было массового обстрела с использованием артиллерии и минометов, не было жертв. И если в таком ключе будет развиваться динамика и в сводках мы будем получать "нули", это означает, что мы начинаем входить в фазу мягкой деэскалации", - сообщил он в комментарии LIGA.net.

Не думаю, что режим прекращения огня продержится. Кто будет контролировать ту сторону? ОБСЕ туда не пускают, - Рыбакова

По словам Резникова, 19 августа состоится ближайшее заседание ТКГ в режиме видеоконференции. "Если эти три недели будет реальный режим тишины, то с совершенно другим настроением приедут переговорщики и мы сможем спокойно двигаться по пунктам комплекса мер", - отметил он.

В частности, необходимо реализовать пункты итогового коммюнике нормандского саммита, который состоялся в декабре 2019 года в Париже. "Мы имеем на столе переговоров 13 почти согласованных точек разминирования; ведем переговоры о новых трех точках разведения сил и открытии двух КПВВ в Луганской области. А если мы выполним Париж, то у нас следующая встреча в Берлине", - объяснил Резников.

Если перемирие будет срываться, то оценку этому должны дать ОБСЕ и лидеры нормандской четверки, а Украина будет просить срочных консультаций, говорит Резников.

"К черту Минск мы посылать не будем. В Минске решаются логистические задачи, в первую очередь, гуманитарного характера. Поэтому, как бы цинично себя не повела та стороны, все равно остается вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц, работы КПВВ, водообеспечения и многое другое", - заявил вице-премьер.

"Но, безусловно, это добавит аргументов. И в следующий раз, когда мы будем о чем-то договариваться, мы будем иметь больше права ставить под сомнение любые обязательства той стороны", - резюмировал Резников.

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