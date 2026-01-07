В шаге от финала монобольшинства: удержит ли Зеленский контроль над Радой в 2026 году
Вопрос о том, что будет с Верховной Радой Украины в 2026 году – это не о банальном политическом прогнозе. Ситуация в украинском парламенте вновь становится одним из главных факторов развития внутриполитических процессов в Украине. Собственно, есть несколько конкретных вопросов, которые будут индикатором состояния дел в Верховной Раде в 2026 году.
Прекратит ли существование парламентское монобольшинство?
Вполне вероятно, что да. Сейчас в составе фракции Слуга народа есть 229 народных депутатов. Это большинство уже давно является чисто формальным. В составе пропрезидентской фракции есть и внутренняя оппозиция, и "болото" (депутаты, которые не всегда голосуют солидарно с фракцией). Уже несколько лет подряд почти все парламентские решения принимаются ситуативным большинством (с помощью партнеров из других фракций и депутатских групп). Но юридическое монобольшинство позволяет президенту Зеленскому сохранять контроль и над Кабинетом министров, и над руководством Верховной Рады, соответственно и над парламентскими процессами.
