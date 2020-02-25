4G в метро, платежка за тепло на 53 000 грн, рейтинг Зеленского 40%. Что надо знать утром

Доброе утро!

Сегодня вторник, 25 февраля. Температура от -1 до +5, курс доллара 24.50.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. История Блиц-Информ и газеты Бизнес. Часть 2 крах

У нас вышла вторая часть большого фичера о первом деловом медиа Украины - газете Бизнес и компании издатели Блиц-Информ. Автору Дмитрию Фионику удалось в одном тексте вместить сразу две экскурсии: в зарождавшийся украинский бизнес и молодую отечественную журналистику. Вторая часть очень грустная, рассказывает о крахе Блиц-Информа и падении журнала. Это хрестоматийный пример, как молодой бизнес не переживает переход из среднего бизнеса в крупный. А успех медиа целиком зависит от таланта нескольких человек, но никак не институционализирован. В общем, это ностальгическая, сентиментальная (автор начинал карьеру в Бизнесе), и вместе с тем актуальная и очень поучительная история. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Зеленский набрал бы 40%, если бы выборы были на днях

Рейтинг президента Зеленского - 40%. Это люди, которые готовы проголосовать за него в первом туре (если бы выборы прошли в эти дни). И эти цифры Центра Разумкова нельзя путать с уровнем доверия. Многие начали писать, что рейтинг Зеленского обвалился. Но опустился уровень «доверия». А вот 40% в первом туре сейчас - это на 10% больше, чем набрал Зеленский на выборах в прошлом году (тогда в первом туре было 30%). То есть доверять стали меньше, а рейтинг голосования - вырос. Парадокс, конечно. Но на фоне конкурентов, у которых антирейтинг доверия под минус 80% - все еще интереснее. Потому что даже если не Зеленский - никого другого на горизонте украинцы не видят / не доверяют. Хорошее время для политической карьеры. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Киевлянка получила платежку за тепло на 53 000 грн. И это не ошибка

Удивительная история происходит с платежками за отопление. Уже пару недель пользователи фейсбука публикуют скрины со счетами от Киевтеплоэнерго — цифры растут, хотя объективных причин для значительного подорожания услуги не было. Апогеем этого абсурда стал счет в 53 000, который получила жительница многоквартирного дома в Киеве. В Киевтеплоэнерго подтвердили: счет реальный. И признали: надо что-то делать. Но что именно, пока никто не знает. Больше по ссылке.

P.S. А если вам интересно, где в Украине дороже/дешевле коммунальные услуги, обязательно стоит прочитать наше исследование. Честный рейтинг, честные цифры и неожиданный результат.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Vodafone успешно протестировал 4G в метро. Через пару дней его откроют для всех

Если все пойдет гладко и в Киевраде и метрополитене не будут ставить палки в колеса, то уже к концу этого года Киев ждет очередное покращення - все станции метро покроют 4G сетью. Но это не означает, что оно будет летать. Разумеется в часы пик загрузить, например, клипчик, будет не просто. Но все же мобильная связь будет значительно качественнее. А если каждый офисный сотрудник в метро способен будет выполнять таски и получать рабочие письма, то глядишь и экономика рванет:) Последнее, если что, было шуткой. Больше по ссылке.

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