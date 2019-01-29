"Амбиции больше, чем президентские". Интервью Вакарчука за минуту

В понедельник, 28 января музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук стал гостему программы "Игра в классику", журналиста Сергея Рахманина. Беседа состоялась через несколько часмо после того, как музыкант публично заявил, что не будет участвовать в президентской кампании 2019. Журналист LIGA.net посмотрел интервью и выбрал для вас самые интересные и значимые высказывания.

Поход на выборы и почему нет. Безусловно, я задумывался о разных вариантах, как могу быть полезен. Я думал о такой возможности, об участии в президентских выборах…Я чувствую доверие большого количества людей, что они возлагают на меня определенные надежды и ждут, что такой человек как я может что-то сделать…За последний год я думал об этом много…Это не значит, что я буду стоять в стороне…Мои амбиции гораздо больше, чем президентские, мои амбиции – изменить мир, изменить Украину.

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Команда есть. Команда не просто есть, она формируется все это время. Все встречи, когда я езжу в регионы…Даже случайные встречи. Все разговоры с людьми, которые давно занимаются настоящими изменениями на своем месте…Дали возможность мне уже сегодня сформировать достаточно широкий круг единомышленников, с которым мы большая команда, за которой стоит содержание. Меня не интересует форма, меня не интересует хайп, меня не интересуют маркетинговые планы, а интересуют реальные люди, за плечами которых есть знаниям, опыт, профессионализм.

Нынешняя политика – это реалити-шоу. Чего мне не хватает в украинской политике – это фундаментально взвешенного и ответственного подхода. А всему причина: многие идут в политику не для того, чтобы сделать настоящие изменения, чтобы каждый украинец гордился своим государством, а для собственным конкретных политических интересов. Для многих людей - это игра, реалити-шоу…Я против такого подхода…Я в такие игры играть не буду.

Общение с президентом. Я общаюсь с разными политиками, государственными чиновниками, безусловно, я общался и с президентом…99% времени наших разговоров занимает мое желание настоящих изменений в стране. Например, когда еще только начинались разговоры об антикоррупционном суде…мои разговоры с президентом по этому поводу и письма, которые мы делали…- были очень важны. Без общения с президентом, без дискуссий все это происходило бы намного медленнее.

Поддерживать кандидатов не будет. У меня нет планов по поддержке любого кандидата…Я исключаю сам факт того, что я мог бы из-за каких-то политических "сладостей", из-за персональных амбиций или дивидендов готов был бы даже начинать разговор о поддержке или не поддержке.

С олигархами не советуюсь, решения принимает сам. Я общаюсь с разными бизнесменами, политиками, людьми творчества. Ни с одним из этих людей я не обсуждал свои президентские планы, я считаю, что это мое личное дело и дело моей команды. Могу заверить, что ни один из олигархов не входил и не будет входить в мою команду.

Почему стал музыкантом. Что двигало мной: желание создать музыку, которой я буду гордиться, музыку, которой будут гордиться украинцы, что она из Украины и сделана украинцем.

Чьей-то картой – не буду. Есть такая американская поговорка, что все люди делятся на игроков и на карты. Вот я точно – не был, не являюсь и никогда не буду чье-то картой.