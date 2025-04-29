Первые 100 дней Дональд Трампа прошли. И стали едва ли не самыми дестабилизирующими в истории США. Угроза захватить Гренландию, Панамский канал, Канаду, игнорирование судебных решений, увольнение более 100 000 госслужащих, помилование участников штурма Капитолия 2021 года – только начало длинного списка.

"Если Америка Дональда Трампа и становится великой снова, то сейчас это величие уже не видно за облаками", – иронизирует в комментарии LIGA.net руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.

Трамп много говорит, как будет уничтожать врагов. Но как только доходит до дела – отступает. Так было и с Ираном, и с торговой войной с Китаем. И с Россией, которой Трамп угрожал обвалить цены на нефть, а затем обвинил в развязывании войны Украину.

Итак, с чем Дональд Трамп встретил 100-дневный юбилей: главные позиции.