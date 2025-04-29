Перші 100 днів Дональд Трампа минули. І стали чи не найбільш дестабілізаційними в історії США. Погроза захопити Гренландію, Панамський канал, Канаду, ігнорування судових рішень, звільнення понад 100 000 держпрацівників, помилування учасників штурму Капітолія 2021 року – лише початок довгого списку.

"Якщо Америка Дональда Трампа і стає великою знов, то наразі цю велич уже не видно за хмарами", – іронізує в коментарі LIGA.net керівник програми Північна Америка в Українській призмі Олександр Краєв.

Трамп багато говорить, як буде знищувати ворогів. Але щойно доходить до справи – відступає. Так було і з Іраном, і з торговою війною з Китаєм. І з Росією, якій Трамп погрожував обвалити ціни на нафту, а потім звинуватив у розв'язанні війни Україну.

Отже, з чим Дональд Трамп зустрів 100-денний ювілей: основні позиції.