"Американский лев", доллар не устоял, массовая гибель животных. Что надо знать утром

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"Американский лев". Как Джо Байден завоевал Белый дом и что может припомнить Зеленскому

Байден – самая часто называемая фамилия в мире на этих выходных. Джо Байден победил на выборах в США и станет 46 президентом. Почти победил, Дональд Трамп скорее всего будет оспаривать результаты в суде.

Трамп не единственная проблема Байдена. Есть еще 70 млн американцев (это больше, чем за Обаму), проголосовавших за 45 президента и которые смотрят на победу Байдена как на катастрофу. Объединить или хотя бы остановить раскол страны – основная задача Байдена. Чем он уже и занялся, по крайней мере на словах в обращении к нации. "Я обещаю быть президентом, который стремится не разделять, а объединять общество. Для которого нет красных или синих штатов, а есть только Соединенные Штаты".

Искренне желаю, чтобы у него получилось. По ссылке отличный профайл на 46-ого президента.

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