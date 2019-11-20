"Андрей Иосифович, я все сделаю". Весь скандал с прослушкой главы ГБР - коротко

19 ноября в одном из каналов в месенджере Telegram опубликовали несколько аудиозаписей, которые якобы сделаны в кабинете директора Госбюро расследований Романа Трубы. О прослушке сам Труба сообщил месяц назад, показав устройство записи, которое теперь генпрокурор Руслан Рябошапка "не может найти". Что надо знать - рассказывает LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Канал "Трубу прорвало" опубликовал несколько аудиозаписей. На них голоса, похожие на голоса украинских чиновников и силовиков. Среди них: сам Труба, а также два его подчиненных: глава патронатной службы ГБР Александр Удовиченко и начальник одного из следственных отделов ГБР Максим Резниченко. Самое интересное - запись с человеком, чей голос похож на замглавы Офиса президента Андрея Смирнова. А также зафиксированный разговор Трубы и "Андрея Иосифовича" (вероятно - Андрей Богдан, глава ОП). Вот самые интересные из записей:

ПЕРВАЯ ЗАПИСЬ. Якобы летом Труба общался с Удовиченко о подготовке подозрения Уляне Супрун. Он спросил своего фактически помощника, не подставит ли ГБР главу государства, ведь "у нее муж сенатор". Стороны решают, что надо "идти к президенту".

ВТОРАЯ ЗАПИСЬ. Якобы Труба кому-то звонит, чтобы получить разрешение на обыски в банке Финансы и Кредит экс-нардепа Константина Жеваго. "Все, тогда мы делаем", – говорит Труба в конце разговора с кем-то неизвестным. Жеваго сообщили о подозрении заочно, поскольку он находился за границей. И объявили в розыск.

Читайте также: Комитет Рады поддержал поправку о перезапуске руководства ГБР

ТРЕТЬЯ ЗАПИСЬ. Якобы еще один разговор Трубы был якобы с главой ОП Андреем Богданом. Труба отчитывался о брифинге, который состоялся 17 июля. На нем Труба сообщил, что Петр Порошенко не явился на допрос. "Смотри, по Корбану (вероятно Геннадий Корбан). Мы советовались, что вызвать на допрос (вероятно Порошенко) в пятницу... Как я понимаю, нам в этом производстве нужен какой-то результат юридический. Если мы его вызовем на пятницу, даже по беспределу, он сманипулирует и выставит себя жертвой", – якобы говорит Труба, а после паузы - вероятно, слушал ответ - добавляет: "Андрей Иосифович (вероятно глава ОПУ Богдан), я тебе обещаю, я все сделаю. Чтобы ты понял, у меня 25 следователей, я не могу всю страну ими перевернуть. Но это дело для нас приоритетное".

ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПИСЬ. Якобы разговор Трубы и замглавы ОП Смирнова в кабинете директора ГБР. Тема разговора - Петр Порошенко. Встреча могла состояться 16 сентября. "Человек должен не вылазить с допросов... За***вать его, чтобы он ходил и ходил", – говорит голос, похожий на Смирнова. Затем добавляет: "Когда я с тобой встретился, я получил мандат от начальника".

ПЯТАЯ ЗАПИСЬ. Якобы еще одна запись датирована 13 сентября. Труба говорит с Удовиченко. Обсуждается тема обысков в горсовете Днепра. Обыски действительно проводились 13 сентября прокуратурой области по делу ремонта моста. Якобы Труба зачитывает сообщение: "Что я говорил. Две недели есть МВФ. Не трогать Приватбанк и НБУ". Его собеседник спрашивает, кто это написал. На что ему якобы Труба отвечает: "БАЙ (вероятно Богдан Андрей Иосифович). Официально миссия МВФ в Украине работала с 12 по 26 сентября.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Подтверждение подлинности этих записей может привести к отставке не только Трубы, но и многих других участников разговоров.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что не видит причин для расследования. Мол, у ГПУ же нет оригиналов записей и устройства, на которое записывали. Но, мол, продолжается расследование дела о прослушке кабинета Трубы - что бы эта реплика ни значила. Сам Труба на брифинге заявил, что записи – "фейк и провокация". "Я не буду комментировать фейки и провокации. Я не уйду в отставку", – подчеркнул директор ГБР.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что он слышал о скандале с ГБР, но пока этот вопрос не изучил. "Не знаю, что там за скандал. Слышал, что есть какой-то скандал с ГБР. Какие-то записи? Я изучу вопрос и отвечу", – отметил глава государства на вопросы журналистов во время своей поездки на Донбасс.

LIGA.net не имеет доказательств, что записи - подлинные. Мы не утверждаем, что на них зафиксированы реальные люди. Вместе с тем редакция разослала информационные запросы в ГБР, Офис президента и НАБУ. Мы попросили возможных участников разговоров прокомментировать информацию. Дополнительно мы попросили НАБУ ответить на вопрос, будет ли Бюро проводить собственное расследование опубликованной информации.

В начале декабря в парламенте будут рассматривать закон о ГБР. Одна из поправок предусматривает перезапуск бюро, включая увольнение Трубы. Скандал с записями очевидно увеличивает вероятность, что закон будет принят.

Читайте также: Между свободой и тюрьмой. Что ждет Петра Порошенко