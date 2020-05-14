"Антиколомойский закон" и украинские стартапы во время кризиса. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня четверг, 14 мая. Температура от +4 до +16, курс доллара 26.78

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Рада одобрила законопроект, который позволит скрыть имущество через детей

Отказался от зарплаты чиновника - и можешь ничего не декларировать! Отличную лазейку придумала партия власти. Теперь целую армию чиновников перепишту "на общественные начала" и можно ничего не показывать в декларации - воруй и не красней. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. "Антиколомойский" закон: Зеленский и Порошенко – за, Коломойский и Тимошенко – против

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 2571-д, более известный как "антиколомойский". Это сверхважное решение усиливает позиции государства в судах вокруг национализации ПриватБанка и открывает путь для новой программы финансирования от МВФ: первый транш страна может получить уже в конце мая. Есть одно "но". История банковского законопроекта не заканчивается. Юлия Тимошенко уже заявила, что оспорит его в Конституционном суде. Наглядая демонстрация того, как далеко отдельные политики могут пойти в отстаивании интересов отдельных олигархов. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. "Инвесторы требуют в два раза большую долю". Как украинские стартапы переживают кризис

Пообщались с украинскими стартапами о том, как идут их дела в условиях карантина. Кризис задел всех. У кого-то сорвался раунд инвестиций, кому-то пришлось сократить расходы на маркетинг, а кому-то - сократить 60% персонала. Некоторым компаниям наоборот, повезло - особенно стартапу, торгующему лекарствами по доставке. Но в целом рынок переживает не лучшие времена. "Если раньше инвестор вкладывал $1 млн и просил 5% доли в компании, то сейчас это может быть 10%", - рассказывает основатель одного из стартапов. Больше по ссылке.

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