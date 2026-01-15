Обменяет ли Путин влияние на Ближнем Востоке на обещание Трампа держать "украинский вопрос" на паузе

Вчерашняя новость от YnetGlobal и The Washington Post о заключении соглашения при посредничестве России между Израилем и Ираном "не бить первым" вносит новые элементы в сложную геополитическую игру на Ближнем Востоке.

Суть договоренности следующая: Израиль пообещал не наносить превентивный удар по Ирану, если не будет атакован первым. Иран предоставил аналогичный ответ через тот же канал.

Из этого следует, что Тель-Авив сознательно передает инициативу Вашингтону и не хочет становиться инициатором региональной войны.

BREAKING REPORT | ISRAEL/IRAN AGREEMENT



According to YnetGlobal, Israel and Iran exchanged pledges via Russia not to strike first, in an effort to prevent direct escalation as the U.S. weighs possible military action against Iran.



Key points:

• Israeli officials conveyed… pic.twitter.com/ZfStbL4FtQ — Mossad Commentary (@MOSSADil) January 14, 2026

Для Москвы это посредничество – способ сохранить влияние. Россия боится потерять Иран как военного союзника, но также опасается, что Израиль уничтожит иранскую инфраструктуру, которая сейчас работает на российский ВПК.

Трамп, в свою очередь, продолжает "игру нервов". Анонсированный удар в очередной раз отложили – поговаривают, в последний момент.

Трамп заявляет, что верит в обещания аятолл не применять огнестрельное оружие против протестующих и не выполнять смертные приговоры.

Здесь можно тысячу раз напомнить о принципе "такия" в шиизме, согласно которому ложь в интересах веры не считается грехом. Кажется, об этом говорено-переговорено, но Трамп ведет себя точно так же, как в переговорах с Путиным.

Много также сказано о четких директивах американского президента ограничиться ударом, который не втянет США в многомесячное противостояние с Ираном. Впрочем, не исключено, что это лишь часть стратегии – замыливание глаз.

Читайте также Трамп не прилетит? Почему США не спешат помочь восстанию в Иране

Конечно, нас больше всего интересует активность Москвы в иранском кейсе. Означает ли российское посредничество усиление позиций Кремля?

Во-первых, следует отметить, что канал "Тель-Авив – Москва – Тегеран" существовал и раньше. Израильское руководство активно использовало его при необходимости передать сообщения Ирану и наоборот. То есть это не новая реальность.

Во-вторых, может ли Путин использовать это как рычаг в переговорах с Трампом, пытаясь обменять свою "миротворческую роль" на уступки по Украине? Попробовать может, но стоит отметить, что Кремль торгует воздухом. Москва пытается продать Трампу свою способность "сдержать Иран", но в реальности Иран выходит из-под контроля из-за внутренней революции. Так же Москва не может предотвратить американский удар.

В-третьих, надо осознавать: посредничество в Иране помогает Путину держать "украинский вопрос" на паузе, пока Запад занят Ближним Востоком.

Это и есть главный риск для нас.

