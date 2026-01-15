Вчерашняя новость от YnetGlobal и The Washington Post о заключении соглашения при посредничестве России между Израилем и Ираном "не бить первым" вносит новые элементы в сложную геополитическую игру на Ближнем Востоке.

Суть договоренности следующая: Израиль пообещал не наносить превентивный удар по Ирану, если не будет атакован первым. Иран предоставил аналогичный ответ через тот же канал.

Из этого следует, что Тель-Авив сознательно передает инициативу Вашингтону и не хочет становиться инициатором региональной войны.

Для Москвы это посредничество – способ сохранить влияние. Россия боится потерять Иран как военного союзника, но также опасается, что Израиль уничтожит иранскую инфраструктуру, которая сейчас работает на российский ВПК.

Трамп, в свою очередь, продолжает "игру нервов". Анонсированный удар в очередной раз отложили – поговаривают, в последний момент.

Трамп заявляет, что верит в обещания аятолл не применять огнестрельное оружие против протестующих и не выполнять смертные приговоры.

Здесь можно тысячу раз напомнить о принципе "такия" в шиизме, согласно которому ложь в интересах веры не считается грехом. Кажется, об этом говорено-переговорено, но Трамп ведет себя точно так же, как в переговорах с Путиным.

Много также сказано о четких директивах американского президента ограничиться ударом, который не втянет США в многомесячное противостояние с Ираном. Впрочем, не исключено, что это лишь часть стратегии – замыливание глаз.

Конечно, нас больше всего интересует активность Москвы в иранском кейсе. Означает ли российское посредничество усиление позиций Кремля?

Во-первых, следует отметить, что канал "Тель-Авив – Москва – Тегеран" существовал и раньше. Израильское руководство активно использовало его при необходимости передать сообщения Ирану и наоборот. То есть это не новая реальность.

Во-вторых, может ли Путин использовать это как рычаг в переговорах с Трампом, пытаясь обменять свою "миротворческую роль" на уступки по Украине? Попробовать может, но стоит отметить, что Кремль торгует воздухом. Москва пытается продать Трампу свою способность "сдержать Иран", но в реальности Иран выходит из-под контроля из-за внутренней революции. Так же Москва не может предотвратить американский удар.

В-третьих, надо осознавать: посредничество в Иране помогает Путину держать "украинский вопрос" на паузе, пока Запад занят Ближним Востоком.

Это и есть главный риск для нас.

