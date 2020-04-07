“Антиколомойский” законопроект, оштрафованные гипермаркеты и Россия. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня вторник, 7 апреля. Температура от +3 до +16, курс доллара 27.24.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. К "антиколомойскому" законопроекту подали свыше 13000 правок: известны их авторы

Герою Кевина Спейси в сериале “Карточный домик”, чтобы взломать американскую демократию, пришлось пойти на подкуп, подлог, коррупцию и убийство. Игорю Коломойскому, чтобы показать всей стране бутафорность украинской демократии, не пришлось делать ничего противозаконного: просто его ручные депутаты внесли более 13 000 правок в “антиколомойский законопроект”, который сильно затрудняет возвращение Приватбанка. Только один депутат Антон Поляков подал 6000 поправок.

Президенту Зеленскому и руководству партии Слуга народа надо быстро найти выход из этой груды поправочного спама. У них нет 3-6 месяцев, чтобы идти по процедуре: деньги МВФ нужны в мае. В мае этого года. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Санкции против России не мешают ей бороться с коронавирусом

Столько стараний зря! Россия отправляла «гуманитарную помощь» в страны ЕС, одновременно бомбардируя фейками о COVID-19. При этом Москва прямо говорила, что пора снять санкции из-за коронавируса. Но - надо же! - Евросоюз не оценил усилия. Вернее, оценил по-своему - и снимать санкции не захотел. Бессердечные. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Нарушение карантина. Полиция оштрафовала строительные гипермаркеты

Правоохранители Киевской области составили административные протоколы за нарушения требований карантина в торгово-строительных гипермаркетах в пригороде Киева. Кто именно, не уточняют, но это тот случай, когда двух вариантов нет. Ещё недавно одна очень крупная сеть уверяла, что работает строго в рамках закона. Но оказывается, у правоохранителей своя точка зрения. От ограничений страдают все: и обычные люди, и бизнес. Больше по ссылке.

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