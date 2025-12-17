Когда ты окружаешь себя 5–6 менеджерами, которые думают не о войне, а о выборах, толку ни на войне, ни внутри страны не будет

LIGA.net запустила новый формат колонок – "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем мнение Романа Костенко:

концентрация власти в Офисе президента противоречит демократии;

повторить этот сценарий невозможно – политические игроки выросли;

система "5–6 менеджеров" себя дискредитировала – фокус на выборах вместо войны и государственных интересов неэффективен;

общество внимательно следит за назначением нового главы ОП – от этого будет зависеть политическая жизнь и баланс власти;

отставка главы ОП сама по себе не решает проблем, а лишь снимает раздражитель – проблемы в армии, спецслужбах и экономике никуда не делись.

