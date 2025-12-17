Почему "Ермак‑2" в Украине вряд ли возможен
LIGA.net запустила новый формат колонок – "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем мнение Романа Костенко:
- концентрация власти в Офисе президента противоречит демократии;
- повторить этот сценарий невозможно – политические игроки выросли;
- система "5–6 менеджеров" себя дискредитировала – фокус на выборах вместо войны и государственных интересов неэффективен;
- общество внимательно следит за назначением нового главы ОП – от этого будет зависеть политическая жизнь и баланс власти;
- отставка главы ОП сама по себе не решает проблем, а лишь снимает раздражитель – проблемы в армии, спецслужбах и экономике никуда не делись.
