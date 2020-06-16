Арест Стерненко, победа НБУ над Суркисами и "налог на болванки". Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня вторник, 16 июня. Температура от + 18 до +27, курс доллара 26.61

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Суркисы проиграли решающую битву за 1 млрд грн, а НБУ и государство выиграло почти 30 млрд грн. А может быть и больше

Верховный суд Украины принял довольно неожиданное решение - признал связанными лицами братьев Суркисов и их семьи с бывшими акционерами Приватбанка. А значит миллиард гривен, который у Суркисов конвертировали в капитал во время национализации Приватбанка, не надо будет возвращать. Неожиданное решение так, как все суды низших инстанций становились на сторону Суркисов. А само слушание дела в Верховном суде переносилось многие месяцы. Цена вчерашнего решения намного больше, чем миллиард. На это решение будут ссылаться и по другим судам о bail-in (конвертации депозитов в капитал), всего конвертировали 29,4 мдрд грн. Но и это еще не все, к этому решения Верховного суда привязан суд о законности национализации, а там речь идет о 150 млрд грн. В общем, вчера был хороший день для украинских налогоплательщиков. Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Суд отправил Стерненко под домашний арест

Сначала в суд пришел бывший прокурор и заявил, что не захотел участвовать в подготовке подозрения Стерненко, потому что оно бредовое и непрофессиональное. Затем под судом полиция била людей ногами. Потом суд сказал: Стерненко, иди под арест и сиди... в воинской части по адресу прописки! Когда защита спросила, как именно это сделать (громко спросила), приехал сам глава суда и пообещал исправить решение на адекватное, уточнив другое место домашнего ареста. В общем, абсурдное шоу "погоня за Стерненко" продолжается. Справедливость еще никогда не была так близка к торжеству. Cегодня на LIGA.net выйдет мега фичер о Сергее Стерненко, который не только поможет понять, что произошло у одесского парадного летней ночью 2018-го, но и расскажет, как устроена Украина. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Рефинанс ПриватБанка. НБУ отзывает миллиардные иски к компаниям Коломойского

Приватбанк Коломойского взял у Нацбанка рефинансирование под залог активов Коломойского. Уже государственный Приватбанк погасил кредит и таким образом вывел компании Коломойского из залога НБУ. Теперь Коломойский Нацбанку ничего не должен. Вот такой вот парадокс. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. В Украине вводят "налог на болванки": смартфоны и компьютеры подорожают

Очень странная инициатива правительства - правообладателям разрешили собирать с импортеров техники долю "на отчисления авторам". Логика следующая: с помощью цифровой техники люди копируют контент, в том числе - защищенный авторским правом. Чтобы компенсировать эти недополученные правообладателями деньги и вводят этот сбор. Это приведет к подорожанию цифровой техники и даже бумаги - с неё тоже хотят взимать сбор. Больше по ссылке.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день - подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.