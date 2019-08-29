Арсен Непотопляемый. Почему Аваков сохранил министерское кресло + досье

У министра внутренних дел Арсена Авакова есть все шансы стать самым опытным министром в украинской истории, он возглавляет министерское кресло уже 2040 дней (5 лет и почти 7 месяцев). Чтобы догнать министра-рекордсмена Юрия Кравченко (тоже из МВД) Авакову надо усидеть в министерском кресле всего 53 дня. И сегодня, 29 августа Верховна Рада IX созыва дала Авакову такую возможность - оставив его главой МВД.

Как Арсену Авакову удалось сохранить кресло и почему это самое резонансное и контроверсийное назначение новой Рады?

Почему Аваков остается и на каких условиях

Председатель фракции Слуга народа (СН) Давид Арахамия заявил в комментарии журналистам, что Аваков останется в должности на полгода под личную ответственность Владимира Зеленского. Кроме этого у Авакова появятся заместители не из его команды, об этом LIGA.net рассказал другой депутат из СН.

"Временность" должности и независимые от Авакова замы - это те аргументы, которые убедили депутатов СН поддержать Авакова.

Владимир Зеленский на вчершней ночной встрече с депутатами в ТВЦ "Пароковый" говорил, что ему сложно дается решение оставить Авакова в Кабмине, но сильных кандидатур на замену он не нашел. При этом сказал, что на должность министра МВД рассматривали несколько человек. (троих, выяснила LIGA.net)

Решение президента вызвали споры на фракции, но не вылились в публичную плоскость. Никто из депутатов СН не высказался публично против назначения Авакова.

По словам депутата СН Данила Гетманцева, коллеги по фракции дали Авакову испытательный срок три месяца - до декабря. За это время он должен показать результаты в новом Кабмине. «Аваков - компромиссное решение на том большом скачке, которым мы хотим сделать», - говорит Гетманцев. При этом депутат признает, что считает работу Авакова неэффективной. По его мнению, есть три наиболее заметных показателя еффективности для министра МВД: — это борьба с проституцией, оборотом наркотиков, и игральным бизнесом.

"Все эти вещи процветают в Украине при Авакове. Поэтому мы понимаем, что он остается временно, как представитель старой власти", - сказал он.

Авакова хвалит бывший руководитель 1+1 Александр Ткаченко, в комментарии LIGA.net он заявил, что Авакова стоит оставить на позиции министра МВД так, как он "профессиональный управленец и руководил ведомством в самый сложный для страны период".

Еще один собеседник из руководства фракции СН называет другую причину: «МВД - сложная система. А Аваков настроил эту систему так, что теперь управлять ей может только сам. Поэтому нам нужно время, чтобы в ней разобраться», - отметил собеседник.

LIGA.net вспомнила, что предшествовало четвертому перезначению Арсена Авакова на министерский пост.

Оранжевое начало. Во время президентской кампании 2004 года стал заместителем руководителя харьковского штаба Виктора Ющенко. В 2005 году назначен главой Харьковской ОГА. После победы Виктора Януковича на президентских выборах подал в отставку.

У Юлии Тимошенко. После развала ющенковского блока НУНС Аваков перешел в партию Юлии Тимошенко. С осени 2010 года стал депутатом облсовета от партии "Батькивщина", возглавлял Харьковскую облорганизацию партии. В октябре того же года баллотировался в мэры Харькова, но победу одержал Геннадий Кернес. По утверждению "Freedom House" - в результате массовых нарушений.

С осени 2011 года Аваков эмигрировал в Италию из-за уголовного преследования в Украине. Ему инкриминировали превышение служебных полномочий. По итогам осенних парламентских выборов 2012 года его избрали заочно народным депутатом по спискам "Батькивщины". После этого он вернулся в Украину.

Эпоха "Народного фронта". 22 февраля 2014 года Авакова назначили и.о. министра внутренних дел. В этот период Аваков подписал приказ о роспуске спецподразделения милиции Беркут. Арсений Яценюк, Андрей Парубий и Александр Турчинов - соратники Тимошенко, решили самостоятельно пойти на парламентские выборы-2014 и основать собственный политический проект – "Народный фронт". Причиной, по словам главы МВД, стало то, что им не удалось договориться с партией о слиянии с другими и силами и поставить во главе списка Яценюка. Тогда НФ финишировал вторым на выборах и создал коалицию с БПП.

14 апреля 2016 года парламент отправил в отставку Яценюка, поддержав на его место Владимира Гройсмана. В этот же день Рада утвердила новый состав Кабмина, в котором Аваков сохранил должность главы МВД. Пост министра Аваков смог сохранить после череды скандалов, крупнейшее из которых - дело рюкзаков, когда его сын Александр обвинялся в продаже тактических рюкзаков ведомству отца по завышенным ценам. Также Авакова часто критиковали за провал реформы полиции, а также за пробуксовку в расследовании резонансных преступлений, таких как убийство Екатерины Гандзюк и Павла Шеремета. Несмотря на скандалы, Аваков не утрачивал, а наоборот, наращивал политическое влияние: последние три года он оставался крупнейшим противововесом президенту Порошенко.

Конфликт с Порошенко. Конфликт между Петром Порошенко и министром Аваковым возник почти сразу же после избрания главы государства. Несмотря на это, Аваков являлся членом так называемой "Стратегической девятки (семерки)" – неформального совещательного органа при президенте.

"Позеленение". Аваков публично заявил о нейтралитете полиции по отношению ко всем кандидатам во время президентских выборов. После нападок СБУ на партийцев "Батькивщины", ведомство Авакова возглавило борьбу с так называемыми сетками - структурами по агитации и подкупу избирателей штабом Порошенко. Аваков публично заявил о причастности главы штаба Порошенко Сергея Березенко к подкупу. В преддверии первого тура Аваков заявил: "Украина получит нового президента".

Скандалы и претензии. Больше всего вопросов к главе МВД по делам Павла Шеремета и Екатерины Гандзюк. Но еще больше претензий связано с реформой полиции, а именно - люстрацией старых кадров. Многие люстрированные милиционеры восстановились уже как полицейские. Почти весь прогресс реформы полиции завершился - это патрульная служба.

Состояние. Согласно декларации в коллекции у министра есть часы класса люкс – "Jaeger LeCoultre", "Rolex" и "Vacheron Constantin". Множество картин, среди которых полотна пейзажиста Сергея Васильковского "Вечер на Донце" (XIX в), Виктора Ковтуна "Васильки с ромашками" и другие. Есть у чиновника и литография Пабло Пикассо, гравюра Карла Плюкенбаума, раритетные иконы, антикварные каминные часы.

Кроме того, он задекларировал медные, бронзовые, серебряные и золотые монеты XVI-XXI. У Авакова огромная коллекция вин производства Франции, Италии, Германии, Австрии, Украины, Испании, США, Чили в количестве 760 бутылок и ряд коллекционных вин "Chateau Mouton-Rothschild" разных лет.

Состояние министра оценивается в $52 млн. Этой суммы ему хватило, чтобы занять 90-е место в рейтинге богатейших украинцев по версии журнала "НВ" в 2018 году, он стал единственным действующим министром, входящим в этот рейтинг.

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