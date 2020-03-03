"Атомная бомба" Зеленского. Шесть проблем нового канала для оккупированных территорий

Одним из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского была "борьба за умы" жителей оккупированных территорий. Будучи кандидатом в президенты, Зеленский обещал начать информационную войну, для чего предложил создать "мощный международный канал", который бы показывал "реальную жизнь" в Украине.

Вчера, 2 марта, Украина запустила телеканал для оккупированных территорий под названием Дом. Какой контент будет транслировать канал, на каком языке и главное – каким образом он окажется в телевизорах жителей ОРДЛО – разбиралась LIGA.net.

СПАСИБО, ЧТО НЕ БОРЩ. Дом создан на базе канала иновещания UATV и с 1 марта вещает в тестовом режиме. В дальнейшем будет транслироваться только на оккупированные территории Донбасса и Крыма. Один из вариантов названия для нового канала был “Борщ”.

По словам, и.о гендиректора Дома Юлии Островской, одна из целей канала – "деоккупация сознания" украинских граждан. "54% на оккупированных территориях не имеют доступа к украинским телеканалам", - заявила она на презентации Дома 2 марта. На текущий год бюджет канала составляет 257 млн гривень.

КОНТЕНТ. Формат канала – развлекательно-информационный. В первое время почти развлекательный: из 24 часов вещания 23 часа будет отдано под развлечения и только час под новости. Зеленский договорился с ведущими медигруппами 1+1 media, StarLight Media, Inter Media Group и Медиа Група Украина о предоставлении их лучшего контента за последние пять лет. Около 15% контента займет продукт студии Квартал 95.

9 марта канал планирует запустить выпуски новостей и постепенно начнет создавать собственный контент. Полностью на собственное производство планируется выйти в течении двух лет. Медиагруппы предоставляют контент за символическую плату (по данным LIGA.net, за 100 гривень) при условии, что канал не вещается на спутники, поскольку это нарушает авторские права.

ЯЗЫК И РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. Канал будет вещать на украинском и русском языках в соотношении 50 на 50. "Мы хотим, чтобы это была качественная коммуникация и понимаем, что шесть лет там не было украинского языка. Поэтому какие-то вещи нужно доносить, в том числе, и на русском языке", - сообщил на презентации канала замглавы ОП Юрий Костюк.

В терминологии канал обещает не повторять штампов российской пропаганды. "Никто на этом канале не будет говорить о "повстанцах", "гражданской войне", и называть российские танки "розовыми единорогами", которые приехали с любовью», - заверил замглавы комитета Рады по вопросам информационной политики Никита Потураев.

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ЛИЦА КАНАЛА. Этот пункт создатели канала комментировали не очень охотно. Особенно после того, как экс-сотрудница UATV Анастасия Федченко заявила, что к созданию канала привлекли ведущих канала 112 Украина Анну Степанец и Владимира Полуева.

Один из авторов концепции канала сообщил LIGA.net, что при наборе акцент делался не на названии канала, а на профессионализме журналистов. По его словам, костяк сотрудников Дома составят журналисты UATV. "Если говорить в процентном соотношении, то людей с каналов Медведчука будет процентов десять", - отметил он, добавив, что на канале также будут работать люди с ICTV, Прямого и 5 канала.

"Мы мониторили лица, которые были известны людям 10 лет назад", - рассказывает собеседник. В частности, лицом канала может стать ведущая Светлана Леонтьева.

Уже на следующей неделе у канала должен появиться постоянный гендиректор. В частности, им может стать режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко. "Кирющенко умеет бороться за сердца и умы людей. Он снял сериал, который посмотрели миллионы людей. Он чувствует нерв, который многие не чувствуют", - объяснил LIGA.net один из авторов концепции канала.

НОВОСТИ И ПОЛИТИКА. Авторы канала считают, что люди устали от политики. "Им хочется возврата в телевидение, которое было 10-15 лет назад. Когда не было на каждом канале отдельного политического ток-шоу. Когда все смотрели итоговый выпуск новостей с погодой и спортом", - рассказывает собеседник в руководстве Офиса президента.

По его словам, жители оккупированных территорий хотят новостей, не связанных с войной. Поэтому будут новости о переселенцах и соседних областях. В подобных проектах планируется привлекать международных доноров.

"Это не будет типичный выпуск ТСН. Не будет новостей о том, как кого-то зарезали за бутылку водки", - заявил собеседник. По его словам, в новостях будет показываться, что происходит в Украине. "О том, что здесь нет разрухи. Что строятся дороги и садики. Будем показывать позитивные моменты", - добавил он.

На вопрос, не будет ли канал заниматься рекламой Зеленского и его партии, один из руководителей ОП заявил, что это будет "реклама страны". Одной из главных задач канала будет разрушение российских штампов об Украине. "Все эти нарративы можно найти в последнем интервью Суркова", - объяснил собеседник.

ПОКРЫТИЕ. Канал начал работу в формате цифрового вещания. Полный переход на свой контент откроет возможность для выхода на спутник, что означает вещание для всей территории Украины. После этого в планах канала "захватить" кабельные сети Германии, Израиля, а также места туристического скопления русскоязычного населения (Турция, Египет).

Касательно оккупированных территорий, то здесь запланирован комплекс мер.

ШАГ 1. Провайдер эфирного цифрового телевидения Зеонбуд меняет модуляцию сигнала и тем самым увеличивает покрытие на 10%.

ШАГ 2. Зеонбуд до 1 мая должен обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах, а также модернизировать антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

ШАГ 3. Медиагруппы до 16 марта запускают незакодированные международные версии своих каналов.

Международные версии телеканалов - это обычные телеканалы, которые не содержат передач с правом на трансляцию только на территорию Украины. Например, мультфильмы Disney

Чтобы транслировать их на территорию Донбасса, власть собирается использовать спутник Astra, на котором раньше работали каналы медиагруппы Украина ( НЛО, Индиго ТВ, также Футбол 1 и Футбол 2).

ШАГ 4. Незащищенным слоям населения, которые "сидят без спутника и смотрят российские каналы" точечно доставят приставки Xtra TV или Viasat. При этом ОП хочет, чтобы провайдеры запустили соцпакет каналов за 30 гривень/месяц. В пакете будут все основные телеканалы, которые были закодированы.

"По оккупированным территориям Донбасса мы закроем все. По Крыму есть проблема. По предварительным расчетам, сигнал упрется в горы. Поэтому на южный берег Крыма мы, к сожалению, не пройдем", - заявил нардеп Потураев на презентации канала.

В свою очередь он заверяет: Украина готова к тому, что Россия будет использовать "глушилки" для подавления сигнала нового канала. "Атомной бомбы, чтобы швырнуть ее на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда", - добавил Потураев.

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ПОЧЕМУ ПЛАН ЗЕЛЕНСКОГО МОЖЕТ НЕ СРАБОТАТЬ

У медиаэксперта Александра Глущенко к этому плану есть ряд замечаний.

Во-первых, как зритель узнает, что вместо телеканалов НЛО, Индиго ТВ, также Футбол 1 и Футбол 2 появятся международные версии телеканалов, особенно если этих телеканалов не было у людей в списках. И кто в таком случае настроит им эти телеканалы?

Во-вторых, почему чиновники требуют от частных телеканалов быть доступным для граждан, чтобы влиять на их умы, но забывают, о том, что существуют еще и государственные телеканалы, которые предназначены для информирования? “Где в этой схеме UA:Перший, UA:Культура, Рада?”, - сетует Глущенко.

В-третьих, медиагруппы последние три года активно строили рынок платного ТВ в Украине. Цена на каналы медиагрупп для провайдеров удваивалась каждый год. Так на рынке появилась "базовая" цена за пакет. То есть, у всех операторов по стране вне зависимости от технологии самый дешевый пакет, куда входят телеканалы четырех медиагрупп. Теперь же получается, что государство заставляет часть провайдеров продавать те же услуги по социальной цене - 30 грн.

“Как бороться с дискриминацией? Либо правило одно для всех и государство регулирует цены, либо кто-то компенсирует затраты игрокам рынка, которые создают рабочие места, платят налоги, формируют рынок легального ТВ”, - говорит Глущенко.

В-четвертых, Самая большая проблема Донбасса - российское телевидение, которое ретранслируется с Донецкой телебашни с радиусом покрытия под 100 км. У большинства потребителей уже установлена эфирная антенна и смотрит она на Донецк. “Чтобы им начать смотреть украинское ТВ, необходимо узнать о том, что украинское телевидение появилось и с какими техническими параметрами, повернуть антенну в сторону подконтрольной территории либо доустановить дополнительную”, - объясняет Глущенко.

В-пятых, как рассказывает эксперт, изменение модуляции Зеонбудом приведет к увеличению зоны покрытия каждого из передатчиков, что уменьшит зоны неуверенного сигнала. “Это автоматически приведет уменьшению емкости сети, а значит невозможности запуска дополнительных каналов в объеме заявлений о платном пакете ( 24 платных познавательных канала) в Т2”, - отмечает Глущенко.

В-шестых, Государство должно обратить внимание на то, что треть страны получает телевидение из неконтролируемых источников. Благодаря этому, в частности, в Украине и процветает российское ТВ.

“Десятки приложений из PlayMarket и AppStore с халявными трансляциями российских телеканалов, десятки моделей спутниковых приемников с шерингом на НТВ-Плюс в заводской прошивке на полгода — год, сервера, размещенные на территории Украины, раздающие на халяву российские телеканалы - это все в пешей доступности в неограниченном количестве… Проблема намного глубже, чем кажется”, - сетует эксперт.

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