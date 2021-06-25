Слуга народа хочет разрешить Зеленскому принимать "политико-правовые решения", а судам запретить останавливать санкции СНБО. Как это оценивают юристы

Последними заседаниями СНБО Владимир Зеленский показал: если проблема с олигархами и судами не решается, а политической воли для реформ нет, то все можно обойти. Депутаты от Слуги народа решили не отставать и предложили расширить полномочия президента. Хотя, по мнению юристов, законопроекты "слуг" не имеют ничего общего с Конституцией. Зачем Зеленскому дополнительные рычаги влияния и к чему это может привести, – в разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Первый законопроект №5667 появился в Раде 16 июня, его подали 16 "слуг", в том числе представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский и замглавы фракции Евгения Кравчук. Ключевое предложение: запретить судам останавливать действие санкций СНБО.

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Также депутаты предлагают установить, что дела по обжалованию решений СНБО подсудны Верховному суду и рассматриваются в составе коллегии не менее чем из пяти судей.

Второй законопроект №5672 зарегистрировали 18 июня депутаты от Слуги народа Николай Стефанчук (брат первого вице-спикера Руслана Стефанчука) и Иван Калаур.

Они предлагают разрешить президенту принимать "политико-правовые решения" для возвращения в Украину удерживаемых или привлеченных к уголовной ответственности лиц, или осужденных на территории страны-агрессора, а также для возвращения лиц с временно оккупированных территорий.

"Политико-правовое решение", то есть указ президента, является временной уголовно-правовой мерой, а соответствующие нормы подлежат отмене после восстановления территориальной целостности Украины и "потери актуальности проблемы обмена указанных лиц".

Речь о гражданах Украины, иностранцах и лицах без гражданства, которые на законных основаниях защищали независимость Украины, в частности принимали участи в АТО и ООС.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Главный автор первого законопроекта Вениславский говорит, что это – его собственная инициатива, но она уже нашла поддержку у руководства правового и правоохранительного комитетов (которые возглавляют "слуги" Андрей Костин и Денис Монастырский).

"Если СНБО как наивысший координационный конституционный орган считает, что действия конкретного субъекта создают угрозу нацбезопасности, то логично, чтобы потом какой-то Окружной суд не остановил в рамках обеспечения иска решение о санкциях", – объясняет LIGA.net мотивацию авторов Федор Вениславский. По его словам, главная цель законопроекта – гарантирование интересов нацбезопасности.

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"СНБО координирует деятельность всех органов в сфере нацбезопасности и обороны. Он не подменяет собой правоохранительные органы. Он должен быстро и адекватно реагировать на возникающие угрозы", – считает Вениславский.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net отметил, что законопроект призван устранить один из способов манипулирования судебными процедурами, когда еще до рассмотрения иска по сути пытаются получить выгодное для себя решение.

Юрист и специалист в сфере конституционного права Александр Марусяк называет инициативу "слуг" опасным прецедентом. "Вместо того, чтобы реформировать судебную систему, написать нормальный закон о санкциях, они стараются держать все в ручном режиме", – сообщил он LIGA.net.

По его мнению, проблема "конституционного дизайна" Украины в том, что полномочия президента в сфере нацбезопасности и обороны четко не ограничены. "Их можно расширять до бесконечности с помощью решений СНБО. На любую проблему можно сказать, что это вопрос нацбезопасности", – считает Марусяк.

Это – авторитарные замашки и популизм, чтобы показать, что "мы что-то делаем, плохой суд нам мешает, а плохие депутаты не голосуют", – говорит Марусяк.

Подобный популизм эксперт видит и во втором законопроекте. "Для этого существуют правоохранительные и судебные органы. И когда президент вмешивается в их деятельность, это пахнет узурпацией", – считает Марусяк.

Доктор юридических наук и эксперт Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк входит в рабочую группу комиссии по вопросам правовой реформы при президенте. По его словам, украинское законодательство не было готово к гибридной войне и обменам удерживаемыми лицами. "Вопрос нужно решать, поскольку он актуален. При обменах имело место внеправовое решение вопроса, когда президент требовал через руководителей своего офиса влиять на судей и прокуроров, чтобы те находили какие-то правовые решения для освобождения от уголовной ответственности", – говорит он LIGA.net.

По словам Хавронюка, проблема обсуждалась в рамках написания проекта уголовного кодекса, однако ученые и специалисты не пришли к консенсусу и отложили вопрос. "Депутаты взяли абсолютно сырой материал без нашего ведома и зарегистрировали в парламенте. Ничего общего с Конституцией этот вариант не имеет. И он не решает существующую проблему", – уверен эксперт.

Слуги народа мыслят не правовыми, а популистскими категориями. На Конституцию никто не смотрит, – считает Хавронюк.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Законопроект о "политико-правовых решениях" в руководстве Слуги народа назвали "личным творчеством" авторов. Хотя и не отрицают, что тема обсуждалась давно. "В рамках этих разговоров обсуждалось временное выведение кейса из-под действия уголовного кодекса и наделение президента, СНБО или парламента исключительными полномочиями вплоть до квазисудебных решений", – говорит LIGA.net не под запись собеседник в руководстве фракции.

Актуальность проблемы подтверждает Подоляк. "Уголовный процесс в Украине выстраивался тогда, когда вообще не было такой проблематики об освобождении наших граждан из плена на оккупированных территориях. Оставлять все как есть – означает просто игнорировать реальность", – сказал он LIGA.net.

Однако, по мнению Хавронюка, проблему нужно решать конституционно. "К примеру, можно внести изменения в регламент Рады, чтобы президент вносил проект закона об индивидуальной амнистии и парламент в режиме одного чтения за три дня принимал закон... Нужно собирать ученых и специалистов, это – серьезный вопрос. Но вот так с кондачка, как делает Слуга народа, нельзя", – считает эксперт.

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Касательно законопроекта о СНБО, то Вениславский уверен, что он найдет поддержку в сессионном зале в скором времени. "Мы находимся в состоянии гибридной войны с Россией, и Россия использует разные механизмы, в том числе влияние олигархов. Поэтому действия СНБО в условиях гибридной войны оправданы и не подменяют уголовно-процессуальное законодательство и правоохранительную систему", – добавляет он.

Подоляк уверяет, что законопроект Вениславского не отменяет необходимость проведения судебной реформы и не подменяет ее. "Эта законодательная инициатива призвана убрать конкретную проблему в конкретном контексте", – говорит советник главы ОП.

Марусяк смотрит на инициативы "слуг" с тревогой. "Последние полтора-два года я вижу прощупывание того, что общество позволит, а что не позволит. Если анализировать исключительно два законопроекта, то угрозы можно не увидеть. Но если посмотреть на всю политику Зеленского, то закономерности очень хорошо проявляются. Президент хочет себе дополнительных полномочий, вмешиваться в деятельность других органов и медлить с реформами", – считает он.

Если это не убить в зародыше, то оно может разрастись в очень опасные идеи. В России они так и шли, – говорит Марусяк.

По словам Марусяка, вместо полноценной реформы судов и правоохранительных органов Банковая занимается "затыканием дыр" и полумерами, которые ни к чему хорошему не приведут.

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