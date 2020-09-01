B2B Jewelry работает, "микробы" Зеленского и агитация Шмыгаля. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня вторник,1 сентября. Температура от +16 до +33, курс доллара 27.49

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Микробы" Зеленского и агитация Шмыгаля. Как прошел съезд Слуги народа

Осень! И вся страна официально переходит от коронавируса к коронавыборам, переносить которые никто пока не собирается (дата старта - 5 сентября, а день голосования - 25 октября).

Привыкайте к большому количеству обещаний. До конца октября будем слушать. С чем идет партия Зеленского - в нашем репортаже. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. "Заблокированная" СБУ пирамида B2B Jewelry продолжает работу

Египетсткие пирамиды стоят тысячелетиями. Украинская "пирамида" B2B Jewerly, похоже, готова составить им компанию.

Надо признать очевидное: либо СБУ обманула украинцев и ничего не закрыла, либо закрыла какую-то другую пирамиду, либо B2B Jewerly - не только пирамида, но ещё и птица Феникс, которая восстает из пепла всего через пару дней после своей предположительной смерти.

И это совсем не смешно. Когда спецслужба, которая должна защищать украинцев от серьезных внешних и внутренних угроз, делает громкие, но несостоятельные заявления, кто ей поверит в следующий раз? Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. В Японии впервые испытали летающее авто с человеком на борту

Японские инженеры показали прототип летающего автомобиля. Полет с пасажиром на борту продлился всего четыре минуты, но это лишь тестовый запуск, в будущем технологию будут дорабатывать. Полноценные рабочие аэротакси планируют выпустить через три года. К проекту сразу возникают вопросы. Как такие такси будут летать по городам? Будет ли производство такого транспорта экономически целесообразным? Но пока можно просто посмотреть на первый рабочий прототип японских разработчиков. То, что они задумали сделать, будет выглядеть во много раз круче. Если все получится, конечно. Больше по ссылке.

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