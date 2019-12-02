Бандитский Киев: Девять наглых заказных убийств - чем все закончилось и кто наказан

Вчера, 1 декабря, в центре Киева обстреляли машину депутата Киевоблсовета от БПП и бизнесмена Вячеслава Соболева. Пуля киллера попала в трехлетнего сына, он умер в карете скорой помощ. Депутат и его жена не пострадали. Уже 2 декабря полиция отрапортовала, что задержала двоих подозреваемых в покушении и убийстве ребенка. В этот раз силовики сработали оперативно: после обстрела автомобиля, в котором находился Соболев со своей семьей, прошло меньше суток. Для Украины такая оперативность - скорее исключение. С 2015-го количество заказных преступлений растет. 2019-й скорее всего не будет исключением. LIGA.net решила напомнить, как правоохранители и судебная система справилась с расследованием и наказанием резонансных убийств последних лет.

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Павел Зможный: убили на пробежке

Задержание подозреваемого в деле об убийстве Зможного (фото - mvs.gov.ua)

20 сентября 2016 года в селе Крушинка Киевской области был убит 42-летний директор фирмы Caparol в Украине Павел Зможный (бренд принадлежит немецкому концерну Deutsche Amphibolin Werke). Сообщение об убийстве поступило на 102 от прохожего, который увидел на дороге неизвестного окровавленного мужчину без признаков жизни. При осмотре на теле погибшего были обнаружены три огнестрельных ранения. Местные жители подтвердили: в районе, где произошло убийство, были слышны характерные звуки, похожие на выстрелы.

Убийство квалифицировали как заказное: Зможному неоднократно угрожали, и даже на пробежку он выходил с травматическим пистолетом.

Три года спустя, в сентябре 2019-го, полиция сообщила о задержании семерых участников преступной группировки, которая подозревается в совершении заказного убийства Зможного: организаторов и исполнителей. По данным следствия, на счету задержанных еще одно заказное убийство, совершенное в январе - когда начальника отдела рекламы Киевского метрополитена убили тремя ударами ножом в спину.

Как следует из реестра судебных решений, 19 сентября Киево-Святошнский суд Киевской области отпустил из-под стражи двоих подозреваемых по этому делу (читайте обоснование суда тут и тут). Еще один был арестован, четверых суд отправил под домашний арест.

Бизнесмен Александр Ряжев: расстреляли в автомобиле

Обстрелянное авто бизнесмена Ряжева (фото - полиция Киева)

8 марта 2017 года в Голосеевском районе Киева неизвестный расстрелял автомобиль Mercedes-Benz, в котором находился владелец сети ресторанов 52-летний Александр Ряжев. Вместе с ним в салоне были двое его маленьких детей. Оба ребенка пострадали: у девочки пулей задело руку, у мальчика - ногу. "Всего злоумышленник сделал шесть выстрелов, предположительно - из пистолета Макарова. Детей, которые находились в салоне авто, доставили в Охматдет", - сообщали о происшествии в полиции.

Четыре пули попали в их отца. Александр Ряжев умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

В Одессе Ряжева знали как "Беню" - владельца ресторана Зебра и пляжного комплекса. Подъем карьеры Ряжева начался в 90-х после встречи с чеченским криминальным авторитетом Абу Арчаковым. В 2007 году его обвиняли в попытке рейдерского захвата Облпотребсоюза. По данным ТСН, после смерти бизнесмена остались около 30 кредиторов, которым он должен от 100 до 500 тысяч долларов.

Преступника по горячим следам задержать не удалось. О раскрытии преступления или задержании подозреваемых полиция не сообщала.

Тарас Зиновенко: расстреляли в автомобиле

Днем 6 апреля 2016 года в Киеве почти в упор расстреляли директора престижного спортивного комплекса "Kiev Sport Club", который примыкает к гостинице "Дружба". Киллер подстерег 45-летнего Тараса Зиновенко ("Тарика"), когда тот выезжал на своем джипе с парковки. Убийца выпустил в него восемь пуль и скрылся с места преступления на авто. Полиция объявляла перехват на Passat темно-синего цвета с номерными знаками АА2984АН. Убийство Зиновенко расследовалось как заказное, проверялись все его последние перед смертью связи и деловые контакты.

Несмотря на точную ориентировку на авто подозреваемого, информации о раскрытии преступления и задержании хотя бы исполнителей нет.

Зиновенко застрелили почти в упор (фото - dtp.kiev.ua)

Денис Вороненков: застрелили в центре Киева

Вороненкова застрелили возле отеля "Премьер-палас" (фото - LIGA.net)

23 марта 2017 года в Киеве был убит экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. За год до этого он переехал в Украину из России вместе с семьей, и в декабре 2016 года принял украинское гражданство, отказавшись от российского. В отношении него в Российской Федерации было открыто уголовное дело, он находился в розыске. Убили Вороненкова на бульваре Шевченко в Киеве.

По версии следствия, нападавшего подвезли к месту преступления на автомобиле. Около отеля "Премьер-палас" он догнал Вороненкова. Когда экс-депутат Госдумы обернулся – убийца выстрелил в него из пистолета ТТ. Охранник бросился в сторону киллера и попытался ударить того, но тот выстрелил и в него. После нападавший подошел к телу Вороненкова, сделал два контрольных выстрела и попытался скрыться по Пушкинской в сторону метро Площадь Льва Толстого. Но раненый охранник смог достать свой пистолет и также несколько раз выстрелить в убийцу.

В Вороненкова попали (по разным источникам) три или четыре пули – в живот и шею. Он скончался на месте. Убийца получил сквозное ранение головы, а также ранения в грудь и ногу. Охраннику пуля попала в область груди. Оба они лежали раненные неподалеку от места убийства, где их застала и полиция. Через пару часов стало известно, что убийца Вороненкова скончался в больнице во время операции.

При нападавшем был обнаружен паспорт на имя гражданина Украины, а также удостоверение участника боевых действий, выданное НГУ. По данным МВД, убийцей оказался уроженец Севастополя Павел Паршов, проживавший в Днепре. С 2011 года он находился в розыске по двум статьям – фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем.

9 октября 2017 года ГПУ объявила предполагаемым заказчиком убийства Вороненкова российского криминального "авторитета" Владимира Тюрина. Следствие установило, что Тюрин действовал под руководством ФСБ РФ. Полиция объявила его в розыск.

По версии следствия, Паршов исполнил убийство не один, а с помощью знакомого - Ярослава Тарасенко. Следователи считают, что это он привез киллера под гостиницу. Также соучастником убийства полиция называет Юрия Василенко, который скрывается в РФ. В январе 2019 года его похитили со стрельбой в Москве, а в феврале российские СМИ сообщили о его гибели от полученных ран. Организаторами убийства следователи объявили Александра Лося, Ярослава Левенца и Владимира Тюрина. Последний с 2012 года находится в розыске. Тюрин является бывшим мужем вдовы Вороненкова Марии Максаковой. Правда, недавно суд отменил объявленное ему подозрение.

Михаил Бинусов: расстреляли из автомата Калашникова

Бинусова убили вблизи гаражного кооператива в Черкассах (фото - provce.ck.ua)

В ночь с 28 на 29 сентября 2017 года в спальном районе Черкасс был убит депутат местного горсовета Михаил Бинусов. По предварительной информации, мужчину расстреляли около 23:00 из автомата Калашникова возле гаражей в районе Луначарского. Было произведено более 20 выстрелов. В момент убийства депутат, припарковав свой автомобиль, собирался пересесть в машину знакомых, которая ожидала его возле въезда в жилой комплекс. Смерть наступила мгновенно. Нападавшие успели скрыться.

По мнению мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, убийство Бинусова может быть связано с его открытым выступлением против одной преступной группы, которая промышляет в городе. Так, депутата расстреляли после прямого эфира на телеканале "Рось", где он рассказывал о коррупционных схемах этой группы. Также, по словам мэра города, Бинусов предупреждал об угрозах убийства в свой адрес.

В полиции рассматривают две версии случившегося: заказное убийство или убийство, связанное со служебной деятельностью. Но за два года так и не установили личности нападавших. Дело об убийстве Бинусове передали расследовать Главному следственному управлению полиции.

Амина Окуева: расстреляли в авто

В Амину Окуеву попало шесть пуль из АК (фото - Ротан Крымский/Facebook)

30 октября 2017 года недалеко от поселка городского типа Глеваха Киевской области погибла общественная активистка и военнослужащая чеченского происхождения - Амина Окуева. Ее автомобиль на железнодорожном переезде обстреляли неизвестные. Окуева скончалась от полученных ранений. Вместе с ней был ее муж Адам, которого также ранили, он выжил.

Полиция квалифицировала это преступление как заказное убийство. Для задержания злоумышленников в Киевской области и соседних регионах был введен оперативный план "Сирена". Через восемь дней на месте убийства журналисты обнаружили патроны российского производства. Экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк высказал мнение, что организаторами гибели Окуевой является спецслужбы России. Основная версия следствия – месть со стороны российских группировок, действующих при поддержке российских спецслужб.

По состоянию на 2 декабря 2019 года следствие так и не установило исполнителей и вероятных заказчиков убийства.

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Катя Гандзюк: облили кислотой

Екатерина Гандзюк в больнице (фото - скриншот ее видеообращения с hromadske.ua)

4 ноября 2018 года в больнице скончалась активистка, депутат Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк. Утром 31 июля в Херсоне на нее совершении нападение, облив литром серной кислоты возле собственного дома. Более 30% тела были в ожогах. Ее доставили в Киевский ожоговый центр, дали государственную охрану. За два месяца Гандзюк перенесла 11 операций.

Первого подозреваемого 3 августа задержала полиция. Им оказался Николай Новиков, которого позже признали невиновным. Единственным доказательством его причастности стало расположение телефона рядом с местом нападения. Только после общественного резонанса полиция задержала пятерых подозреваемых в нападении на Гандзюк – Владимира Васяновича, Никиту Грабчука (его обвиняют в исполнении нападения), Виктора Горбунова, Вячеслава Вишневского и Сергея Торбина. Все они, по информации полиции - бывшие атошники, воевавшие на Донбассе. Они признали свою вину. По словам подозреваемых, напасть на девушку они согласились за деньги.

Основными версиями следствия были служебная деятельность Гандзюк на посту советника мэра Херсона, активная гражданская позиция и бытовые конфликты. 6 июня 2019 года суд вынес им приговор, признав виновными.

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В организации убийства Гандзюк СБУ подозревает нескольких людей: бывшего командира атошников Сергея Торбина - он признал вину в суде, Алексея Левина - скрывается от следствия за границей, и экс-помощника нардепа от БПП Николая Паламарчука Игоря Павловского. Также организатором и одним из заказчиков, по версии следствия, был глава Херсонского облсовета Владислав Мангер. Ему о подозрении сообщили только 11 февраля 2019 года. По данным активистов, кроме Мангера, к заказу убийства Гандзюк могут быть причастны: экс-глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Последним двум следствие подозрений не выдвигало.

Виталий Олешко: выстрелили в спину

Виталия Олешко убили двумя выстрелами (фото - facebook.com/d.taranovskiy)

31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области возле отеля "Атмосфера" был убит участник боевых действий Виталий Олешко с позывным "Сармат". В тот же день силовики задержали четверых подозреваемых исполнителей убийства: Артема Матюшина, Николая Ломака, Александра Обухова и Максима Владимеренкова. Все они в прошлом были представителями батальона "Торнадо".

По данным правоохранителей, подозреваемые приехали в Бердянск за несколько дней до преступления. 31 июля Матюшин и Ломака выехали к дому Олешко на красной "Таврии". Увидев "Сармата", Матюшин вышел из авто и дважды выстрелил в него – в спину и голову. Затем все четверо двинулись в сторону Днепра. В Васильевке Запорожской области их задержала полиция.

В августе Матюшин дал следствию разоблачительные показания на предполагаемого организатора убийства - местного бизнесмена Михаила Сигиду. В сентябре 2018 года полиция задержала подозреваемого организатора убийства Олешко - Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский (в июне его отпустили под домашний арест). 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который якобы и получил заказ на Олешко. Вместе с другими организаторами преступления – Сигидой и Бродским ؘ– они разработали план убийства.

Имена заказчиков преступления полиция не раскрывает. Друзья Олешко утверждают, что к этому могут быть причастны экс-нардеп от БПП Сергей Валентиров и депутат от ОПЗЖ Александр Пономарев, которых "Сармат" обвинял в сотрудничестве с РФ. В июле после нескольких безрезультатных вызовов на беседу со следователями их все же допросили как свидетелей. Детали допроса полицией не раскрывались.

Павел Шеремет: подорвали в авто

Эвакуация изуродованного взрывом авто Алены Притулы (фото - Артем Шевченко/Facebook)

20 июля 2016 года в 7:45 утра в Киеве на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко сработало взрывное устройство, заложенное под Subaru, в котором ехал известный журналист Украинской правды Павел Шеремет. Спасти журналиста, получившего несовместимые с жизнью травмы, не удалось. Полиция квалифицировала гибель Шеремета как умышленное убийство.

По данным полиции, взрывчатка была заложена под водительское кресло и приведена в действие радиоуправляемым устройством. В прессу попали записи камер видеонаблюдения, где накануне взрыва женщина и мужчина устанавливают что-то под авто. В качестве рабочих версий рассматривались профессиональная деятельность, покушение на владельца авто - Алену Притулу, личные мотивы и российский след.

Пятый президент Порошенко объявлял расследование делом чести, но существенного прогресса при нем силовики не достигли. Три с половиной года следствие стояло на мертвой точке: ни исполнителей, ни тем более организаторов и заказчиков. Новый генпрокурор Руслан Рябошапка, как и его предшественник Луценко, тоже назвал приоритетным расследование убийства Шеремета. В сентябре и ноябре 2019 года, по данным Украинской правды, по подозрению в подготовке взрыва правоохранители задержали двух бывших добровольцев Владислава и Инну Геращенко, которых "могут связать с убийством журналиста в 2016 году". Оба помещены под стражу на период расследования.

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