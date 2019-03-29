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29.03.2019, 15:10

Бэби-бумеры VS поколения Y и Z. За кого проголосует молодежь

Бэби-бумеры VS поколения Y и Z. За кого проголосует молодежь - Фото
Фото: Depositphotos

Теория поколений и украинские выборы. Как ценности бэби-бумеров, X, Y и Z влияют на их политические предпочтения

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 Американские историки Уильям Штраус и Нил Хоу в конце прошлого века разработали теорию поколений, которая получила широкое распространение в СМИ. По версии Штрауса и Хоу, поколение – это люди, рожденные в отрезок времени, составляющий примерно 20 лет, и объединенные тремя признаками: они сталкиваются с одинаковыми историческими событиями и социальными трендами, разделяют общие ценности и модели поведения, а также чувствуют принадлежность к своей генерации.  В академических кругах ее восприняли по-разному: одни ученые усомнились в научности теории, а у других она вызвала восторг и восхищение.

На основе этого исследователи выделили 25 поколений в истории США, а в дальнейшем обнаружили, что их теория применима и к другим странам. Среди украинских ученых есть разные мнения, подходит ли Украине разработка Штрауса и Хоу. Но те, кто все же берется адаптировать эту теорию к нашей стране, выделяют в нынешнем и прошлом веке пять поколений украинцев. Представители трех из них определят исход президентских выборов.

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Бэби-бумеры

Годы рождения: 1943-1963.

Повлиявшие события: конец Второй мировой войны, послевоенное восстановление, холодная война, освоение космоса, хрущевская оттепель, война во Вьетнаме, карибский кризис.

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Ценности: оптимизм, идеализм, культ молодости и здоровья, заинтересованность в личностном росте, коллективизм, командный дух, адаптивность к авторитарному режиму.

Исходя из данных группы Рейтинг, сегодняшний украинский бэби-бумер, как правило, склоняется к патернализму. Мол, государству следует брать на себя больше ответственности за жизнь населения, доходы граждан нужно сделать более равными, госсобственность в бизнесе и промышленности надо увеличить, страна нуждается в порядке больше, чем в свободе и демократии.

Очевидно, эти политические убеждения связаны с такими ценностями бэби-бумеров, как идеализм, коллективизм и адаптивность к авторитаризму. Коллективистский настрой в некоторой мере может сказываться и на том, что представители этого поколения чаще, чем их младшие соотечественники, характеризуют себя как патриотов Украины.

Сегодня лидер электоральных симпатий украинских бэби-бумеров – Юлия Тимошенко, на втором месте – Петр Порошенко, на третьем – Юрий Бойко.

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Поколение X

Годы рождения: 1963-1983.

Повлиявшие события: брежневский застой, полет на Луну, продолжение конфронтации между СССР и США, афганская война, популяризация рок-музыки, распространение СПИДа и наркотиков. 

Ценности: выживание, готовность к изменениям, индивидуализм, надежда на себя, прагматизм, информированность, техническая грамотность, поиск эмоций, неформальность взглядов, умение жить при авторитарном режиме.

За увеличение социальной ответственности государства, уравнивание доходов, расширение госсобственности и порядок вместо свободы украинские иксы выступают в меньшей мере, чем бэби-бумеры, но в большей степени, чем младшее поколение. Здесь, видимо, дает о себе знать противоречивость ценностей поколения Х: с одной стороны, его представители привыкли жить при авторитаризме, с другой – склонны к индивидуализму и неформальному мышлению. Последнее, очевидно, проявляется и в том, что иксы в больше мере, чем бэби-бумеры, считают себя гражданами мира.

В нынешней президентской гонке большинство украинского поколения Х поддерживает Владимира Зеленского, вторая по популярности – Тимошенко, третий – Порошенко. 

Поколение Y

Годы рождения: 1983-2003.

Повлиявшие события: конец холодной войны, горбачевская перестройка, чернобыльская катастрофа, развал СССР, переход на рыночную экономику, дефолт, теракты в США, развитие интернета.

Ценности: открытость, техническая грамотность, импульсивность, вера в себя, нежелание подчиняться, самозанятость, немедленное вознаграждение, работа не только за деньги, личные достижения, отсутствие героев, жизнь в удовольствие, мораль, гражданский долг.

Украинские игреки выступают, как правило, за увеличение индивидуальной ответственности граждан и против уравнивания доходов, расширения госсобственности и сокращения свободы ради порядка. При этом они в большей степени, чем бэби-бумеры и иксы, идентифицируют себя как граждан Украины. Тут, судя по всему, сказываются такие их ценности, как вера в себя, самозанятость, личные достижения, мораль и гражданский долг.

На сегодняшний день подавляющее большинство украинских «игреков» симпатизируют Зеленскому, на втором месте – Порошенко, на третьем – Тимошенко.

Единство и конфликт поколений

Социолог Александр Шульга считает, что на самом деле ощущать персональную ответственность за ситуацию в стране молодым украинцам свойственно не больше, чем старшим.

"Да, украинские представители поколения Y в меньшей мере разделяют патерналистские взгляды, чем иксы и бэби-бумеры. Но есть одна проблема. Альтернатива патернализму – индивидуальная ответственность. А больше половины украинцев считают, что они не ответственны за состояние дел в стране и даже за свой электоральный выбор. И существенных различий между поколениями в таких настроениях нет", – говорит Шульга.

В то же время Андрей Трутенко, политический консультант и психолог, работающий с молодыми людьми, отмечает, что гражданский долг – это действительно важная ценность для украинских игреков, но при этом они хотят ощущать свою общественную значимость.

"Если же государство и политические силы не коммуницируют с молодежью и не заинтересовывают ее, она не чувствует своей социальной ценности и проявляет гражданскую пассивность, – говорит Трутенко. – Если же появятся кандидаты и партии, которые найдут общий язык с поколением Y, отбросив комсомольщину, у многих молодых людей может проснуться персональная политическая ответственность, и они будут намного активнее в гражданском плане".

По мнению же профессора Георгия Почепцова, который специализируется на коммуникационных технологиях, более адекватной для Украины является поколенческая теория Рональда Инглхарта, а не Штрауса и Хоу. Инглхарт проводит водораздел между ценностями выживания и самовыражения. Последние актуализируются тогда, когда приходит первое поколение, которому не пришлось выживать.

"Мне представляется, что в Украине, как и на всем постсоветском пространстве, нет такого поколения, поскольку ценности выживания у нас циклически возвращаются. Сейчас мы снова в такой точке, когда кажется, что вчера было лучше, чем сегодня. Важнее то, чем поколение интернета отличается от поколения телевизора. В первом лежит залог развития страны, но оно слабее ходит на выборы, чем второе. Поэтому для настоящих изменений нужно, чтобы росло количество людей, у которых дома вообще нет телевизора", – считает Почепцов.

Он полагает, что традиционные проблемы – например, безопасность – для сегодняшней украинской молодежи не являются существенными, в отличие от старших поколений.

"Им нужен другой, нестандартный посыл, поэтому сейчас многие молодые люди поддерживают Зеленского, – говорит Почепцов. – Для них оказалось важнее, что он вообще не из политики. Правда, с годами люди теряют свои радикальные взгляды, смещаясь к ценностям родителей".

Читайте также: Так что, Зеленский - президент? Разбор рейтингов от LIGA.net


журналист
Евгений Середа
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Теги: голосование, выборы 2019, поколение, Бэби-бумеры
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