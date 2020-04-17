Бедность или коронавирус, обмен пленными и экономическая зона с ЕС. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня пятница, 17 апреля. Температура от +6 до +13, курс доллара 27.20

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Коронавирус и народ: в общем, мы - украинцы - умные, а в частности - эгоистичные

У жителей украинских городов спросили - что страшнее риск заразиться коронавирусом или крах экономики из-за карантина. И большинство(55%) сказало - падение экономики тревожит больше. Потом респондентам задали уточняющий вопрос - а лично вас, что тревожит больше. И уже больше украинцев (47%) боится заразится коронавирусом, чем ухудшение своего финсостояния (44%). Второй ответ про личное - более искренний. Но кроме реального страха за здоровье в нем можно прочитать еще одно сообщение - у украинцев не все так плохо с финансовым запасом, как они говорят в других соцопросах. По крайней мере у 47%. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Обмен пленными. Кого Украина отдала террористам

Украина получила по обмену 20 человек. Но только двое из них - военные. Остальные - гражданские, посаженные “на подвал” для обмена.

К сожалению, Владимир Зеленский не вернул тех, кто годами сидит в плену российско-террористических войск. Но зачем-то отдал Москве 14 настоящих убийц и диверсантов, среди которых и граждане России.

Такая политика - это просто подарок для российских спецслужб. Потому что уже завтра ФСБ в Донецке задержит новую партию людей на обмен. Диверсантов продолжат забрасывать в Украину - ведь Зеленский отдаст по обмену. А гражданских на оккупированных территориях еще много.

Ну и «"сех на всех" так и не произошло. Власть зачем-то ходит и называет это "всех на всех". Но там еще сотни людей в подвале. И столько же на территории России. С такими "обменами" никаких выборов в Донецке/Луганске быть не может. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. ЕС может создать единую экономическую зону с Украиной

Наконец-то хорошие новости.

Европа может пойти на дальнейшее экономическое сближение с Украиной. И дело не в кризисе из-за коронавируса, а в России.

В проекте документа, на который ссылается Радио Свобода, осуждается дестабилизация и другие незаконные действия со стороны России в странах Восточного партнерства - Украине, Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии и Молдове.

Законодатели ЕС предложат постепенную интеграцию стран-участниц в энергетический союз, транспортное сообщество и единый цифровой рынок, а также отмену роуминга. Принять документ могут в мае. Видимо онлайн. Больше по ссылке.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день - подпишитесь





Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.