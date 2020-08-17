Беларусь увольняет Лукашенко и есть ли здесь риск для Украины. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 17 августа. Температура от +13 до +29, курс доллара 27.26

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net Беларусский риск для Украины

Уверен, что на выходных вы пристально следили за Беларусью. До 200 000 человек вышли только в Минске на марш Свободы: завораживающее зрелище. Это “приятная” стадия каждой революции: народ консолидирован и уже ничего боится, а власть растеряна и у нее нет ходов. Хочется верить, что беларусы доведут революцию до справедливого финала. Но есть и плохая новость, похоже, что на выходных Лукашенко окончательно сдал свою Беларусь Путину. И если ему каким-то образом удастся удержаться у власти, то Украина получит в соседи уже совсем другую Беларусь, а точнее, почти минскую область России. Победа оппозиция вовсе не гарантирует выход Беларуси из российской зоны влияния. Но приоткрывает окно возможностей. Как показывает история свободным людям совсем не нравится быть часть московского братства народов. Поэтому для Украины победа оппозиции это уже не вопрос морали, а геополитическая необходимость: дополнительные 1400 км границы с российской Беларусью - точно плохой сценарий. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Беларусь увольняет: 200 000 людей требуют "Лукашенко в автозак"

В эти дни даже не хочется ничего писать - все уставились в телеграм-каналы Беларуси и следят за революцией. Какой смысл о чем-то другом сейчас читать? Этой революции, кстати, до сих пор не дали имени. Но по всем атрибутам - революция национальная: тут и бело-красно-белые флаги, и националистическое "жыве Беларусь" - лозунг, который многие десятилетия оставался восклицанием эмигрантов, национальной интеллигенции, выдавленной из страны сначала советскими оккупантами, а затем самим Лукашенко. И теперь сотни тысяч беларусов несут свой подлинный флаг и скандируют свое подлинное приветствие в центре своего государства. На видео из Минска можно смотреть часами. С особенным трепетом происходящее воспринимается в Украине. Смотрим. Ждем. Надеемся. И верим. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. "Это несовместимо с духом стартапа". Готовы ли IT-компании из Беларуси переехать в Украину

"В ближайшее время мы начнем наблюдать массовый отток специалистов за рубеж, открытие офисов в соседних странах, замедление темпов роста IT-сектора, уменьшение инвестиций в белорусские IT-компании, уменьшение налоговых поступлений. Есть риск за короткое время перечеркнуть все достижения в сфере высоких технологий". Это отрывок открытого письма беларусских IT-шников к властям страны, которое подписали более 2200 представителей отрасли. Мы опросили беларусских IT-предпринимателей и инвесторов о том, как они реагируют на происходящее в стране и собираются ли переезжать. В том числе в Украину. Больше по ссылке.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день - подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.