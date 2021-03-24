Впливова журналістська організація Bellingcat багато років на передовій війни з російськими спецслужбами. У цій нерівній битві демократія намагається відстояти право на існування в новому світі, де російські спецслужби, по команді Володимира Путіна, полюють на його політичних опонентів по всьому світу. Будь-який критик російського президента може бути вбитий. Журналісти – не виняток.
За версією Христо Грозєва, спецоперації українських спецслужб вивели їх в ТОП-5 світових. Особливо завдяки операції проти ПВК Вагнера. Росія, за оцінкою розслідувача, тільки шоста. Як виглядає передова війни проти спецслужб Росії? Про це нова історія від LIGA.net
: "Bellingcat і таємниці Кремля".
ПРЕМІУМ КОНТЕНТ.
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У запеклій і таємній війні задіяні всі спецоргани Кремля – починаючи від ФСБ (спецпідрозділ "Вимпел") і закінчуючи ГРУ (в тому числі під вивіскою ПВК Вагнера). Інструментарій росіян надзвичайно широкий: кілери використовують військову отруту (Солсбері), вбивають політичних опонентів з пістолета (Берлін), розстрілюють журналістів на узбіччі (Африка).
Володимир Путін зробив спецслужби конвеєром політичних вбивств, каже Христо Грозєв. І впливова організація Bellingcat роками ходить по стопах кілерів. Яка подальша доля розкритих вбивць (деяких з них відсилають до Сибіру, каже Грозєв)? Як спецоперація проти ПВК Вагнера вивела українські спецслужби в ТОП-5 і хто займає інші місця? І багато іншого.
Кілька цитат:
Вивчаючи співробітників російських спецслужб, ми відчуваємо, що знаємо їх іноді навіть краще, ніж їхні дружини.
Я не думаю, що це може статися двічі в житті. Боюся, що ніколи не переживу чогось настільки неймовірного і шокуючого, як тоді...
Грозєв відповідає Захаровій: Почніть з визнання, що саме ви вбили Хангошвілі, щоб порівнювати себе і свої дії з США і вбивством бен Ладена.
Нещодавно дивилися зламану пошту одного генерала ФСБ. Він посилає підлеглому посилання до статті про нову ПВК і пише...
ПРЕМІУМ КОНТЕНТ.
Цей текст написано за підтримки платних підписників LIGA.net. Він буде розісланий нашим друзям вже завтра. Ви дивитесь фрагмент матеріалу. Підпишіться на суму від 200 грн / місяць (тут
або на Patreon
), щоб отримати повний доступ до цього та інших найкращих текстів нашої команди. Ми також відключимо вам рекламу і будемо надсилати переказ 10 найкращих історій від топ-видань світу щонеділі.
Петр Шуклинов
руководитель общественно-политической редакции LIGA.net
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