Грозєв відповідає Захаровій: Почніть з визнання, що саме ви вбили Хангошвілі, щоб порівнювати себе і свої дії з США і вбивством бен Ладена.

Нещодавно дивилися зламану пошту одного генерала ФСБ. Він посилає підлеглому посилання до статті про нову ПВК і пише...





