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Інтерв'ю з Христо Грозєвим | Bellingcat і таємниці Кремля. Як виглядає передова війни проти спецслужб Росії (анонс)

Bellingcat і таємниці Кремля. Як виглядає передова війни проти спецслужб Росії (анонс) - Фото
Христо Грозев (кадры из фильма для European Press Prize)
24.03.2021, 17:30

Журналіст Христо Грозєв: "Під носом ФСБ і ГРУ відбулась масштабна спецоперація". Нова історія від LIGA.net

Впливова журналістська організація Bellingcat багато років на передовій війни з російськими спецслужбами. У цій нерівній битві демократія намагається відстояти право на існування в новому світі, де російські спецслужби, по команді Володимира Путіна, полюють на його політичних опонентів по всьому світу. Будь-який критик російського президента може бути вбитий. Журналісти – не виняток.

За версією Христо Грозєва, спецоперації українських спецслужб вивели їх в ТОП-5 світових. Особливо завдяки операції проти ПВК Вагнера. Росія, за оцінкою розслідувача, тільки шоста. Як виглядає передова війни проти спецслужб Росії? Про це нова історія від LIGA.net: "Bellingcat і таємниці Кремля".


ПРЕМІУМ КОНТЕНТ. Цей текст написано за підтримки платних підписників LIGA.net. Він буде розісланий нашим друзям вже завтра. Ви дивитесь фрагмент матеріалу. Підпишіться на суму від 200 грн / місяць (тут або на Patreon), щоб отримати повний доступ до цього та інших найкращих текстів нашої команди. Ми також відключимо вам рекламу і будемо надсилати переказ 10 найкращих історій від топ-видань світу щонеділі.

У запеклій і таємній війні задіяні всі спецоргани Кремля – ​​починаючи від ФСБ (спецпідрозділ "Вимпел") і закінчуючи ГРУ (в тому числі під вивіскою ПВК Вагнера). Інструментарій росіян надзвичайно широкий: кілери використовують військову отруту (Солсбері), вбивають політичних опонентів з пістолета (Берлін), розстрілюють журналістів на узбіччі (Африка).

Володимир Путін зробив спецслужби конвеєром політичних вбивств, каже Христо Грозєв. І впливова організація Bellingcat роками ходить по стопах кілерів. Яка подальша доля розкритих вбивць (деяких з них відсилають до Сибіру, каже Грозєв)? Як спецоперація проти ПВК Вагнера вивела українські спецслужби в ТОП-5 і хто займає інші місця? І багато іншого.

Кілька цитат:

Вивчаючи співробітників російських спецслужб, ми відчуваємо, що знаємо їх іноді навіть краще, ніж їхні дружини.


Я не думаю, що це може статися двічі в житті. Боюся, що ніколи не переживу чогось настільки неймовірного і шокуючого, як тоді...


Грозєв відповідає Захаровій: Почніть з визнання, що саме ви вбили Хангошвілі, щоб порівнювати себе і свої дії з США і вбивством бен Ладена.


Нещодавно дивилися зламану пошту одного генерала ФСБ. Він посилає підлеглому посилання до статті про нову ПВК і пише...


ПРЕМІУМ КОНТЕНТ. Цей текст написано за підтримки платних підписників LIGA.net. Він буде розісланий нашим друзям вже завтра. Ви дивитесь фрагмент матеріалу. Підпишіться на суму від 200 грн / місяць (тут або на Patreon), щоб отримати повний доступ до цього та інших найкращих текстів нашої команди. Ми також відключимо вам рекламу і будемо надсилати переказ 10 найкращих історій від топ-видань світу щонеділі.
Петр Шуклинов

руководитель общественно-политической редакции LIGA.net
Владислав Сердюк

журналист LIGA.net
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