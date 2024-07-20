"Язык не знают либо политически пристрастные, либо умственно отсталые. Вы из какой плоскости координат?" – так экс-нардеп и профессор Львовской политехники Ирина Фарион с трибуны Верховной Рады "отчитывала" в 2012 году тогдашнего премьера Николая Азарова.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Вечером 20 июля неизвестный выстрелил в голову Фарион во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице – ей было 60 лет.

Фарион была политиком, преподавательницей и языковедом. Она неоднократно выступала в защиту украинского языка и часто из-за резкости позиции попадала в скандалы.

"Есть очень много сил, которые хотели бы, чтобы я не вернулась в политехнику, а мне очень нравится идти против сил, которым я не нравлюсь", – сказала профессор после того, как суд в мае 2024 года вернул ее в университет и присудил компенсацию.

Что известно об Ирине Фарион – коротко.

Коммунисты и детский сад. Старт карьеры Фарион

Фарион неоднократно отрицала свое членство в коммунистической партии во времена Советского Союза. Но это оказалось неправдой – об этом журналистам удалось узнать в 2013 году. Тогда опубликовали архивные документы, подтверждающие эти факты в биографии Фарион.

Политик отказалась комментировать разоблачение.

"Орлицы не исповедуются перед гиенами", – сказала тогда свою знаменитую фразу женщина.

Однако после многочисленных вопросов журналистов подтвердить коммунистическое прошлое ей пришлось. "Чтобы разрушать их (коммунистов. – Ред.) изнутри", – объяснила Фарион этот этап жизни.

Читайте также Клименко озвучил две основные версии убийства Ирины Фарион

"В 1988 году исключительно по мотивам научного карьерного роста я вступила в это дерьмо, а в 1989 году, через год, я из этого дерьма вышла", – сказала Фарион. В тот момент она уже была в статусе нардепа.

С 2005 года была членом ВО "Свобода", с 2006-го – депутат Львовского облсовета. Но широкой публике стала известна в 2010-м, после визита в детский сад. Там она рассказывала детям об украинском языке и учила правильно обращаться друг к другу.

"Наши Иванки не должны становиться Ванечками, – говорила детям Фарион. – Вы представляете, чтобы маленького Степана Бандеру звали: "Степа, иди есть", или чтобы "Наталка-Полтавка" Котляревского называлась "Натали из Полтавы", или поэма Шевченко "Мария называлась "Мурочка", а "Екатерина" – "Катечка"?

Премьер Азаров и "умственно отсталые русскоязычные". Кому Фарион призвала ломать челюсти

Когда политик попала в Верховную Раду в 2012 году, во времена Януковича, она активно выступала против инициатив, которые ограничивали использование украинского языка. И против тех, кто эти инициативы вводил. В том числе и тогдашнего премьера Николая Азарова.

"Как помочь вам овладеть украинским языком? – спрашивала Фарион у Aзарова. – Как педагог я вижу проблему в двух контекстах: язык не знают либо те, кто политически пристрастен, либо умственно отсталые. В какой системе координат находитесь вы?"

"Бить ногой в челюсть каждому москворотому" Фарион призвала после избиения в Мариуполе пограничника Станислава Керода в 2018 году. Мужчина попросил в одном из заведений города меню на украинском языке. В кафе пришли неизвестные мужчины в спортивной форме и повалили клиентов на пол, а Станиславу сломали челюсть.

Читайте также Зеленский отреагировал на покушение на Фарион: Малюк и Клименко оперативно докладывают

Керод – пограничник, воюющий с 2014 года. После большого вторжения он находился в окруженном Мариуполе, пережил российский плен в Оленовке. Освобожден из плена 6 декабря 2022-го.

"Почему они живут в Украине и говорят на языке оккупанта? Они садомазохисты? Им нравится использовать язык врага?" – вот еще одна цитата из интервью Фарион с 2018 года.

Этот разговор стал скандальным – из-за обвинений со стороны Фарион, что именно русскоязычные украинцы "притянули войну".

"Где мы имеем войну сегодня? Там, где были русскоязычные граждане, – говорила Фарион. – Это Луганская, Донецкая область и Крым. Там была российская церковь, культура и язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные".

"Биомусор и сброд". У кого Фарион требовала отобрать олимпийскую медаль и что говорила о военных

В 2021 году Фарион отреагировала на фотографию 19-летней олимпийской призерки Ярославы Магучих с ее российской соперницей Марией Ласицкене. Украинская спортсменка согласилась на совместное фото с россиянкой, и это вызвало негодование общественности.

Фарион назвала Магучих "биомусором" и призвала лишить спортсменку медалей: "Это проявление дикости".

"Если бы я заведовала НОК, я вернула бы награду этого биологического мусора назад, – заявила Фарион. – Тело без идеи ничего не стоит и является просто мусором".

Профессор напомнила о том, что объятия произошли во время войны: "Тогда, когда нам стреляют в лицо, когда нас убивают".

В ноябре 2023-го разразился новый громкий скандал – из-за военных. В интервью с Фарион журналистка затронула тему языкового вопроса в армии – она напомнила, что часть украинских военных общается на русском, в частности в бою.

На что Фарион сказала: "Так пусть себя назовут русскими. Почему они так обалдели? <…> Они такие большие патриоты. Покажи свой патриотизм – выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко".

"Если нет дисциплины, то это не армия, это сброд... Я не могу назвать их украинцами", – добавила она.

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан (Тавр) Кротевич назвал тогда экс-нардепа "пособием российской пропаганды".

В здании Львовской политехники, где преподавала Фарион, студенты начали развешивать плакаты с призывами уволить преподавательницу, а органы студенческого самоуправления призвали правоохранителей проверить ее заявления на предмет нарушения статьи об "оскорблении чести и достоинства военных ВСУ". В Минобразования заявили, что уволили Фарион.

Сама же преподавательница в ответ опубликовала пост о том, что ее поддерживают даже студенты из оккупированного Крыма. И выложила на всеобщее обозрение имя и фамилию юноши, который высказался в ее поддержку.

Впоследствии российские пропагандисты сообщили, что парня "посетили" российские спецслужбы ФСБ. A в сети обнародовали видео, где он на камеру на фоне флага РФ говорит, что с ним "провели интеллигентную беседу" и что он "полностью отказывается от своих взглядов, потому что понимает, что был неправ".

29 мая Львовский апелляционный суд постановил восстановить Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка в "Политехнике".

"Есть очень много сил, которые хотели бы, чтобы я не вернулась в политехнику, – прокомментировала решение суда Фарион. – A мне очень нравится идти против сил, которым я не нравлюсь".

В полиции уже сообщили, что в связи со смертью Фарион преступление переквалифицировано в статью об умышленном убийстве. Санкция предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Правоохранители рассматривают две основные версии убийства экс-нардепа, однако версия российского следа тоже не исключается, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.