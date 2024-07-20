"Мову не знають або політично упереджені, або розумово відсталі. Ви з якої площини координат?" – так екснардепка та професорка Львівської політехніки Ірина Фаріон з трибуни Верховної Ради "відчитувала" у 2012 році тодішнього прем'єра Миколу Азарова.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Ввечері 20 липня невідомий вистрілив у голову Фаріон у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні – їй було 60 років.

Фаріон була політикинею, викладачкою та мовознавицею. Вона неодноразово виступала на захист української мови і часто через різкість позиції потрапляла у скандали.

"Є дуже багато сил, які хотіли би, щоби я не повернулася в політехніку, а мені дуже подобається йти проти сил, яким я не подобаюся", – сказала професорка після того, як суд у травні 2024 року повернув її в університет і присудив компенсацію.

Що відомо про Ірину Фаріон – коротко.

Комуністи і дитячий садочок. Старт кар'єри Фаріон

Фаріон неодноразово заперечувала своє членство в комуністичній партії в часи Радянського Союзу. Але це виявилося неправдою – про це журналістам вдалося дізнатися у 2013 році. Тоді опублікували архівні документи, які підтверджували ці факти біографії Фаріон.

Політикиня відмовилась коментувати викриття.

"Орлиці не сповідаються перед гієнами", – сказала тоді свою знамениту фразу жінка.

Однак після численних запитань журналістів підтвердити комуністичне минуле їй таки довелося. "Щоб руйнувати їх (комуністів. – Ред.) зсередини", – пояснила Фаріон цей етап життя.

Читайте також Клименко озвучив дві основні версії убивства Ірини Фаріон

"У 1988 році винятково з мотивів наукового кар’єрного зростання я вступила у це лайно, а у 1989 році, за рік, я з цього лайна вийшла", – сказала Фаріон. На той момент вона вже була у статусі нардепки.

Від 2005 року була членом ВО "Свобода", від 2006-го – депутаткою Львівської облради. Але широкому загалу стала відома у 2010-му, після візиту до дитячого садочку. Там вона розповідала дітям про українську мову та вчила правильно звертатися один до одного.

"Наші Іванки не повинні ставати Ванєчками, – казала дітям Фаріон. – Ви уявляєте, щоб малого Степана Бандеру гукали: "Стьопа, йди їсти", чи щоб "Наталка-Полтавка" Котляревського називалася "Наталі з Полтави", чи поема Шевченка "Марія" називалася "Мурочка", а "Катерина" – "Катєчка"?"

Прем'єр Азаров і "розумово відсталі російськомовні". Кому Фаріон закликала ламати щелепи

Коли політикиня потрапила у Верховну Раду у 2012 році, в часи Януковича, вона активно виступала проти ініціатив, які обмежували використання української мови. Та проти тих, хто ці ініціативи запроваджував. Зокрема, і тодішнього прем'єра Миколи Азарова.

"Як допомогти вам опанувати українську мову? – питала Фаріон в Aзарова. – Як педагог я бачу проблему в двох контекстах: мову не знають або ті, хто політично упереджені, або розумово відсталі. В якій системі координат перебуваєте ви?"

"Бити ногою в щелепу кожному москворотому" Фаріон закликала після побиття у Маріуполі прикордонника Станіслава Керода у 2018 році. Чоловік попросив в одному із закладів міста меню українською мовою. Натомість у кафе прийшли невідомі чоловіки у спортивній формі та повалили клієнтів на підлогу, а Станіславу зламали щелепу.

Читайте також Зеленський відреагував на замах на Фаріон: Малюк і Клименко оперативно доповідають

Керод – прикордонник, який воює з 2014 року. Після великого вторгнення він був в оточеному Маріуполі, пережив російський полон в Оленівці. Звільнений з полону 6 грудня 2022-го.

"Чому вони живуть в Україні і говорять мовою окупанта? Вони садомазохісти? Їм подобається використовувати мову ворога?" – ось ще одна цитата з інтерв'ю Фаріон з 2018 року.

Ця розмова стала скандальною – через звинувачення з боку Фаріон, що саме російськомовні українці "притягнули війну".

"Де ми маємо війну сьогодні? Там, де були російськомовні громадяни, – говорила Фаріон. – Це Луганська, Донецька область та Крим. Там була російська церква, російська культура та російська мова. Вони розумово відсталі, ці російськомовні".

"Біосміття та зброд". У кого Фаріон вимагала відібрати олімпійську медаль та що казала про військових

2021-го Фаріон відреагувала на фотографію 19-річної олімпійської призерки Ярослави Магучіх з її російською суперницею Марією Ласіцкене. Українська спортсменка погодилася на спільне фото з росіянкою, і це викликало велике обурення громадськості.

Фаріон назвала Магучіх "біосміттям" та закликала позбавити спортсменку медалей: "Це прояв дикості".

"Якби я завідувала НОК, я повернула б нагороду цього біологічного сміття назад, – заявила Фаріон. – Тіло без ідеї нічого не варте і є просто сміттям".

Професорка нагадала про те, що обійми відбулися під час війни: "Тоді, коли нам стріляють в обличчя, коли нас вбивають".

У листопаді 2023-го вибухнув новий гучний скандал – через військових. В інтерв'ю з Фаріон журналістка торкнулася теми мовного питання у війську – вона нагадала, що частина українських військових спілкується російською, зокрема у бою.

На що Фаріон сказала: "То нехай себе назвуть руськими. Чому вони такі очманілі? <…> Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка".

"Якщо немає дисципліни, то це не армія, це зброд... Я не можу назвати їх українцями", – додала вона.

Начальник штабу бригади "Азов" Богдан (Тавр) Кротевич назвав тоді екснардепку "посібницею російської пропаганди".

У будівлі Львівської політехніки, де викладала Фаріон, студенти почали розвішувати плакати із закликами звільнити викладачку, а органи студентського самоврядування закликали правоохоронців перевірити її заяви на предмет порушення статті про "образу честі та гідності військових ЗСУ". У Міносвіти заявили, що звільнили Фаріон.

Сама ж викладачка у відповідь опублікувала пост про те, що її підтримують навіть студенти з окупованого Криму. І виклала на загал ім'я та прізвище юнака, який висловився на її підтримку.

Згодом російські пропагандисти повідомили, що до хлопця "завітали" російські спецслужби ФСБ. A у мережі оприлюднили відео, де він на камеру на тлі прапора РФ говорить, що з ним "провели інтелігентну бесіду" і що він "повністю відмовляється від своїх поглядів, бо розуміє, що був неправий".

29 травня Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови у політехніці.

"Є дуже багато сил, які хотіли би, щоби я не повернулася в політехніку, – прокоментувала рішення суду Фаріон. – A мені дуже подобається йти проти сил, яким я не подобаюся".

У поліції вже повідомили, що у зв'язку зі смертю Фаріон злочин перекваліфіковано на статтю про умисне вбивство. Санкція передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Правоохоронці розглядають дві основні версії вбивства екснардепки, проте версія російського сліду теж не відкидається, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.