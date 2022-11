Битва Макрона. Как Франция начала войну с Путиным за влияние в Азии

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет достичь консенсуса со странами Азии, чтобы подтолкнуть Россию к деэскалации на войне в Украине и реальным переговорам.

Азия – это критически важный регион вне Запада, объясняет LIGA.net экс-глава МИД Павел Климкин. Вокруг него сосредоточены технологии, аспекты безопасности и ключевые торговые потоки.

"С некоторыми странами Азии можно достичь базового консенсуса – японцами и корейцами, – говорит Климкин. – С другими будет сложнее, но сам процесс однозначно того стоит".

Что задумал Макрон, хватит ли у него рычагов влияния в Азии и есть ли шансы на успех – разбиралась LIGA.net.

ДИПЛОМАТИЯ И ОРУЖИЕ ОТ МАКРОНА

Макрон хочет создать глобальный консенсус для давления на Россию. И не только при участии Запада.

Франция намерена сотрудничать с Китаем, Индией, странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.

"Эта война – также ваша проблема, потому что она создаст много нестабильности, – сказал Макрон на саммите АТЭС азиатским странам. – Помогите нам донести месседж России: остановите войну, уважайте международный порядок, вернитесь за стол. Потому что все мы должны сосредоточиться на реальных вызовах нашего времени".

