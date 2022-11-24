Битва Макрона. Как Франция начала войну с Путиным за влияние в Азии

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет достичь консенсуса со странами Азии, чтобы подтолкнуть Россию к деэскалации на войне в Украине и реальным переговорам.

Азия – это критически важный регион вне Запада, объясняет LIGA.net экс-глава МИД Павел Климкин. Вокруг него сосредоточены технологии, аспекты безопасности и ключевые торговые потоки.

"С некоторыми странами Азии можно достичь базового консенсуса – японцами и корейцами, – говорит Климкин. – С другими будет сложнее, но сам процесс однозначно того стоит".

Что задумал Макрон, хватит ли у него рычагов влияния в Азии и есть ли шансы на успех – разбиралась LIGA.net.

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ДИПЛОМАТИЯ И ОРУЖИЕ ОТ МАКРОНА

Макрон хочет создать глобальный консенсус для давления на Россию. И не только при участии Запада.

Франция намерена сотрудничать с Китаем, Индией, странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.

"Эта война – также ваша проблема, потому что она создаст много нестабильности, – сказал Макрон на саммите АТЭС азиатским странам. – Помогите нам донести месседж России: остановите войну, уважайте международный порядок, вернитесь за стол. Потому что все мы должны сосредоточиться на реальных вызовах нашего времени".

VIDEO: French President Emmanuel Macron on Friday urged Asian countries to join the "increasing consensus" against the conflict in Ukraine, telling them the war was "your problem" too pic.twitter.com/7S832n1gDt — AFP News Agency (@AFP) November 18, 2022

Попытки Макрона и Франции что-то сделать – это хорошо, говорит LIGA.net глава внешнеполитического комитета Рады Александр Мережко (CН). Но вряд ли станут успешными.

"Я скептически настроен по поводу конечного результата их усилий, – говорит Мережко. – С Россией всем странам нужно вести себя как с террористической организацией, а с Путиным – как с военным преступником. Традиционные дипломатические приемы здесь не всегда срабатывают".

Однако президент Франции уже видит "пространство для сближения" с Индией и Китаем. Он встречался с лидерами двух стран на полях саммита G20 и считает, что они могут подтолкнуть РФ к деэскалации.

Кроме того, Макрон хочет посетить Пекин в начале 2023 года и видит в Китае потенциального посредника в российско-украинской войне.

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При всех попытках дипломатии он заверяет, что поддержка Украины остается приоритетом №1. 20 ноября – после азиатского турне Макрона – Франция сообщила, что передала ВСУ две батареи ПВО Crotale и две неназванных реактивные системы залпового огня.

И в такой позиции нет противоречий, говорит LIGA.net бывший министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, во французском политикуме есть желание найти дипломатическое решение, но не с победой России.

"Их ментальность двигается в сторону, чтобы такое решение рассматривалось как общая победа Украины и Запада, – объясняет экс-глава МИД. – Потому поставки оружия и усиление Украины отнюдь не противоречит тому, что в какой-то момент можно будет начать переговоры. Но не на условиях РФ".

ПОЧЕМУ МАКРОН ВЫБРАЛ АЗИЮ:

и есть ли у него рычаги влияния

Азия критически важна для идеи Макрона о консенсусе, считает Климкин. Это наиболее важный регион вне Запада, вокруг которого сосредоточены технологии, вопросы безопасности и ключевые торговые потоки.

Но в Азии есть страны, которые относятся к России так, словно 24 февраля ничего не произошло, говорит LIGA.net эксперт Украинской призмы Александр Краев. Они помогают РФ обходить санкции, вести экономическую деятельность и получать недоступные из-за санкций товары.

Украине и Западу важно показывать таким странам, что у них есть два пути: или работать с адекватной частью мира, или с Россией, считает эксперт.

"Я не верю в успех Макрона... Хотя могут помочь так называемые вторичные санкции, направленные против тех стран региона, которые помогают России избегать европейских и американских санкций", – объясняет Мережко.

По словам Краева, Макрон считает себя политическим лидером объединенной Европы и также предлагает азиатским странам решать реальные проблемы – экономический кризис, который только усиливается из-за войны в РФ.

Просто говорить "давайте нажмем на Путина" не будет путем вперед, добавляет Климкин. Инструменты влияния у президента Франции ограничены, в первую очередь это присутствие французских компаний и интересы Парижа вокруг своих заморских территорий.

Но у Макрона могут появиться рычаги инвестиционные, технологические и рычаги в области безопасности, если он будет координировать свою идею с Западом, отмечает экс-глава МИД.

По его словам, многим азиатским странам важно соблюдение правил, понимание, кто их будет защищать, если война создаст прецедент, и видение, что будет с ключевыми рынками после войны.

"Я скептически отношусь к возможности достичь консенсуса со всеми азиатскими странами, в частности, с Китаем, – говорит Климкин. – Но очень приветствую возможность живого диалога, а не формального политкорректного... Эти вопросы важны для них. По всем ним нужен разговор".

МОЖЕТ ЛИ МАКРОН УБЕДИТЬ ИНДИЮ И КИТАЙ

Китай и Индия занимают особое место в регионе – Россия от них зависит все больше, говорит LIGA.net Юрий Пойта, приглашенный научный сотрудник Тайваньского института исследований нацобороны и безопасности.

КИТАЙ

Эта страна не заинтересована в поражении России, уверен Мережко. Но Пекин также не хочет, чтобы РФ усиливала свою самостоятельность в отношениях с КНР.

"Макрон, возможно, не очень понимает, что для Китая сейчас Россия является младшим партнером и довольно быстро превращается в вассала, – говорит Мережко. – Вообще Китай ведет себя цинично: использует пустую риторику, мол, "мы за мир", а на деле поддерживает Россию".

Пойта скептически оценивает геополитические возможности Франции. Париж ранее уже провалил попытки построить конструктивные отношения с Россией через закупки газа и установить автономность Европы от США, напоминает он.

К тому же Китай в ответ на просьбу Франции будет выставлять желания, на которые Запад не согласится, считает эксперт. Например, на уступки по Тайваню или снятие эмбарго на поставки военных технологий.

По мнению Пойты, Пекин не демонстрирует никакого желания ни давить на РФ, ни становиться посредником. У КНР нет опыта медиации, а само посредничество сейчас будет неуспешным: Украина и Россия имеют противоположные цели – искать консенсус можно будет лишь после военного поражения одной из сторон.

"Попытки Вашингтона и Брюсселя привлечь Китай как одного из посредников провалились, – говорит Пойта. – Очень сомневаюсь, что дипломатия Парижа может это сделать. Думаю, что заявления Макрона о возможной посреднической роли Китая – это принятие желаемого за действительное".

Китай вряд ли пойдет на прямое посредничество, но может действовать непублично, не исключает Климкин. Хотя сдавать младшего партнера все равно не будет.

Визитом же в Пекин Макрон на самом деле может целить на финализацию экономической сделки КНР и ЕС, говорит Краев. После слабой поездки к Си Цзиньпину немецкого канцлера Шольца Макрону это нужно для утверждения в статусе политического лидера Евросоюза, считает эксперт.

ИНДИЯ всегда была с Россией тесным партнером, а с началом войны резко увеличила закупку у РФ энергоносителей, говорит LIGA.net журналист-международник, члена правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль.

Она является одним из лидеров движения неприсоединения, а глава МИД Индии напомнил, что Дели имеет право на собственную внешнюю политику, которая необязательно должна идти в контексте Запада.

"Позиция Индии: для экономики нужны дешевые энергоресурсы, которые она может получить из РФ на фоне высокого предложения на азиатском рынке, – объясняет Пойта. – Позиция индийского руководства и экспертов заключается в том, что Европа совершает серьезную ошибку, отказываясь от российского газа".

СПРАВКА. Движение неприсоединения – объединение государств, которые признают ключевым принципом внешней политики неприсоединение к военным союзам больших держав.

Встреча Макрона с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях G20 была важна, потому что в следующем году саммит Большой двадцатки будет принимать Дели, говорит Коваль.

И на саммите в любом случае будут обсуждать, как закончить войну РФ против Украины, либо восстановление от последствий конфликта.

"Макрон очень ясно заявил, что российско-украинская война является главным фактором глобальной нестабильности, – объясняет Коваль. – Потому все лидеры так или иначе должны реагировать. Призыв к Моди, чтобы он определился со своей позиции, связан с тем, что в следующем году Индия будет принимать G20".

Индия и Франция имеют общие интересы, констатирует эксперт. В частности, это продажа Парижем вооружений, технологий ядерной энергетики, взаимодействие с заморскими территории Франции.

По его словам, Макрон также может использовать статус едва ли не единственного западного лидера, который все еще общается с Путиным.

Но реальных рычагов для Индии у президента Франции нет, считает Коваль. По его прогнозу, западные лидеры будут пытаться повлиять на нее для более четкой позиции в свете саммита G20 2023 года, но Дели, скорее всего, "отморозится".

"Я не думаю, что у западного мира есть какие-то рычаги, чтобы заставить Индию занять другую сторону по поводу конфликта между Украиной и РФ, – объясняет Коваль. – Для любого индийского политика определенное влияние будет означать: а зачем нам, у нас своя политика, мы определили ее, зачем нам будут указывать США и Франция".

Попытки передать месседжи России через Азию в принципе не имеют смысла, подытожил Мережко. Кремль надо давить санкциями.

"Изоляция агрессора более эффективна, чем "донесение до него месседжей"", –сказал глава внешнеполитического комитета Рады.

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