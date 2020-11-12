LIGA.net публикует самые интересные моменты из интервью внештатного советника главы ОП Михаила Подоляка – за минуту

Внештатный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк дал интервью Украинской правде. В нем он рассказал, что ОП готовит министров к эфирам, но не в приказном, а партнерском порядке, хвалит главу ОП Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского, объясняет падение рейтингов Слуги народа, допуская, что досрочные выборы в парламент состоятся, если Рада станет похожей на КСУ. LIGA.net выбрала самое интересное из интервью Подоляка.

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ОП готовит министров к эфирам. "Я с ними разговариваю. Например, министр экономики. Мы с ним часто обсуждаем вопросы, касающиеся, скажем, макроэкономики... Не то, что мы говорим в приказном порядке, нет. Мы координируем точку зрения (ОП и министерства – ред.). Мы хотим понять, где у нас "розбіжності", а где у нас совпадение точек зрения... Работает партнерский подход... Мы должны говорить в один голос, чтобы это не выглядело, как щука, рак и лебедь".

Считает, что Зеленский обладает уникальной способностью. "В отличие от многих других президентов... он глубоко проникает в любую тему самостоятельно. Ему не нужно, чтобы рассказывали, как отвечать на тот или иной вопрос. Ему нужны только справочные материалы".

Напоминает, что Зеленский больше, чем видосики, он – президент страны. "Иногда нужно идти по классическому пути, а иногда можно выйти за рамки определенных шаблонов. Тем более, он (Зеленский – ред.) это готов делать... Он готов идти не на видосики. Я считаю, что видосики – это мало. Он – больше, чем видосики. Он президент страны. Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жестко структурирован – это самое то... Потому что он готов открыто говорить на любые темы".

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Не думал над выводом президента в TikTok. "Сейчас разрабатываем концепцию видеоблогов... Это будет такой стационарный блог (минут на 10, не больше), где он будет брать пять-шесть базовых тем недели и давать по ним свой фидбек... Нам можно будет устроить что-то с какими-то блогерами. Это сделает более легкий формат... Instagram – это СНГшная история. Facebook – больше украинская тема, Twitter – это больше англоязычная тема... Вот точно не думал (над Tik-Tok президента – ред.). Это не моя аудитория".

С ботами не работает, но хочет сформировать сеть блогеров. "Я не покупаю посты у блогеров. Я хочу, чтобы сформировалась реальная поддержка среди блогеров... Хочу, чтобы сеть блогеров была естественная... Хочу, чтобы под Владимира Александровича была создана природным путем сеть блогеров. Я буду разговаривать (с блогерами – ред.). Я буду разговаривать со всеми лично. Говорить, что мы можем это, а если вы хотите получать какие-то информационные доступы, то мы будем это делать".

Не согласен с теми, кто считает, что Ермак хочет изолировать Зеленского от всех. "Я впервые вижу главу ОП, который по профильным вопросам спокойно берет с собой зама, идет к президенту и говорит: "Смотрите, вот этот заместитель очень хорошо разбирается в этом вопросе, и он нам будет докладывать".

В СН думали, что смогут еще несколько лет жить на успехе 2019 года. "Я бы не сказал, что эта кампания провалена. Безусловно, на фоне парламентской кампании, эта кампания уже другая. Но она и объективная... Нам не удалось выстроить в надлежащем виде технологический штаб, потому что не все расстались с эйфорией романтического периода (В ОП – ред.) в партии и во фракции. Многие еще инерционно думали, что мы можем несколько лет жить на лаврах, которые получили в 19-м году. Давно надо было понять, где-то начиная с момента эпидемии, что надо закатывать рукава и пахать".

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Зеленский надиктовывает посты, а он – редактирует. "Есть райтеры, есть редактора. Да, я какие-то правки вношу как редактор, я работаю. Но я хочу подчеркнуть – все, что касается личных аккаунтов президента, Владимир Александрович просто дает практически готовый текст. То есть он надиктовывает или говорит: вот я хочу, чтобы оно выглядело так. А дальше идет литературная работа, стандартный литературный дизайн текста... Сам президент очень активно работает над текстом (выступлений – ред.)... Дальше это уже расшивается – сначала работает команда, а потом уже Юра Костюк занимается конкретно кристаллизацией итогового текста".

Критикует подход Порошенко к президентству. "Когда он (Зеленский – ред.) шел во время избирательной кампании к должности президента, задача была, среди прочего, десакрализировать ту институцию, которую построил Порошенко... Он был наследником старых институций, которые авторитарны по своей сути. Мотивация была очень проста: мы разрушаем – мы создаем другую... Общество не может находиться в хаосе. Институт президента должен быть все равно сакрален... Сегодня общество дает запрос именно на классический сакральный подтекст должности президента".

Объясняет падение рейтингов. "Систему надо переделывать, ее надо насыщать эффективными кадрами. Сделать это, к сожалению, в том объеме, в котором надо для нового типа государства, не получается... Вторая:практически все медийные инструменты - негативны. Они практически все играют в свою игру... Третья составляющая – мы получили сразу несколько системных кризисов... Четвертая составляющая – старые политэлиты имеют накопленный ресурс, чтобы покупать молодые элиты".

Допускает возможность досрочных выборов. "Да, возможность досрочных выборов всегда присутствует. Если парламент станет разбалансированным полностью. У нас еще есть возможность диалогового режима, переговорного режима. Если парламент становится по сути неким похожим субъектом на КС, который пошел в какое-то самостоятельное плавание, считая, что государство отдельно, а он отдельно, то безусловно какие-то радикальные меры будут обсуждаться и приниматься".

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