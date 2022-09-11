Каждое воскресенье мы присылаем вам пересказ 10 лучших текстов со всех уголков планеты. На украинском языке.



"Вам больше не нужно читать десятки мировых медиа на разных языках, чтобы быть в курсе, – рассказывает руководитель общественно-политической редакции LIGA.net Петр Шуклинов. – Теперь мы вместе с журналистом Дмитрием Белобровым специально для вас подберем и отфильтруем только самые важные и интересные тексты со всего земного шара. И пересказываем в сжатой версии каждое воскресенье".



В новом выпуске:

"Все идет по плану". Украинское контрнаступление демонстрирует — время не на стороне Путина (Bloomberg).

Хотим как при Пиночете. Почему чилийцы на референдуме не поддержали новую "левую" конституцию (The Washington Post).

Кислород из атмосферы Марса. Как человечество еще на шаг приблизилось к Красной планете (The Telegraph).

Как (не) превратиться в Трампа. Кажется, война Джо Байдена со своим предшественником превращает его в "копию" 45-го президента (The Wall Street Journal).

Проблемы виртуального рэпера. Как он появился и почему его "уволили" (The New York Times).

Фабрики смерти. В Индии люди массово гибнут на производствах, но с этим ничего не делают (BBC).

Из Сектора Газа – в Лас-Вегас. Как система распознавания лиц "переехала" от израильских пограничников в крупнейшие американские казино (Forbes).

Практически как в Мексике. Шведские нарковойны стали влиять на выборы (Politico).

Она навсегда с нами. 15 фактов, которых мы не знали о королеве Елизавете II (Wion/The Independent).

Си против микрочипа. Китай хотел мирового доминирования в технологической сфере. Что-то пошло не так (Insider).

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