- Права хвиля. Що означатиме перевага націоналістичних сил на виборах до Європарламенту (The Wall Street Journal)



- Із суду – в президенти. Що американська Конституція думає про шанси Трампа балотуватися попри вирок (The Washington Post)



- Покинуті в пустелі. Як мігранти з Мавританії, Марокко та Тунісу опиняються у віддалених районах Сахари без їжі й води, та чому Євросоюз це толерує (Der Spiegel)



- Тіло, мистецтво і тонкі грані між ними. Як Дебора де Робертіс, хай навіть і мала сумнівні підстави посилатися на рух #MeToo, викрила проблеми у ставленні до жінок у мистецтві (Le Monde)



-ПАР на межі порятунку чи катастрофи. Таких політичних змін ПАР не бачила за останні 30 років: чи вдасться Сирілу Рамафосі створити коаліцію і запобігти хаосу (The Economist)



- Клуб ненависників Моді. Як індійські виборці розчарувалися в економічному бумі, який створив еліту мільярдерів і лишив у скруті 600 мільйонів людей (Bloomberg)



- Тарифи на затори. Чому запланований експеримент з обмежень для вʼїзду автівок до Нью-Йорка провалився (The Washington Post)



- TikTok і політика для зумерів. Вплив покоління Z на політику у багатьох країнах зростає – а як їх самих змінює соцмережа (VOX)



- 80 років після D-Day. Що про цей день пригадують ветерани і як сприймають нову війну у Європі (The New York Times)



- Більше росіян – для Путіна. Як влада спонукає народжувати нових громадян, зокрема для війни (The Wall Street Journal).