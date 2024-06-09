Щонеділі ми надсилаємо вам переказ 10 кращих текстів з усіх куточків планети. Українською мовою.

Вам більше не потрібно читати десятки світових медіа різними мовами, щоб бути в курсі. Тепер спеціально для вас ми доберемо і відфільтруємо тільки найважливіші та найцікавіші тексти з усієї земної кулі. І перекажемо, про що пишуть найкращі медіа, у стислій версії щонеділі.

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У новому випуску:

- Права хвиля. Що означатиме перевага націоналістичних сил на виборах до Європарламенту (The Wall Street Journal)

- Із суду – в президенти. Що американська Конституція думає про шанси Трампа балотуватися попри вирок (The Washington Post)

- Покинуті в пустелі. Як мігранти з Мавританії, Марокко та Тунісу опиняються у віддалених районах Сахари без їжі й води, та чому Євросоюз це толерує (Der Spiegel)

- Тіло, мистецтво і тонкі грані між ними. Як Дебора де Робертіс, хай навіть і мала сумнівні підстави посилатися на рух #MeToo, викрила проблеми у ставленні до жінок у мистецтві (Le Monde)

-ПАР на межі порятунку чи катастрофи. Таких політичних змін ПАР не бачила за останні 30 років: чи вдасться Сирілу Рамафосі створити коаліцію і запобігти хаосу (The Economist)

- Клуб ненависників Моді. Як індійські виборці розчарувалися в економічному бумі, який створив еліту мільярдерів і лишив у скруті 600 мільйонів людей (Bloomberg)

- Тарифи на затори. Чому запланований експеримент з обмежень для вʼїзду автівок до Нью-Йорка провалився (The Washington Post)

- TikTok і політика для зумерів. Вплив покоління Z на політику у багатьох країнах зростає – а як їх самих змінює соцмережа (VOX)

- 80 років після D-Day. Що про цей день пригадують ветерани і як сприймають нову війну у Європі (The New York Times)

- Більше росіян – для Путіна. Як влада спонукає народжувати нових громадян, зокрема для війни (The Wall Street Journal).

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